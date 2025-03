ไบเออร์ ร่วมกับ Mirror Thailand ปลุกพลังเดือนแห่งวันสตรีสากล 2025 กับ KIKI VOICE FOR CHANGE AWARDS แด่ “ชี” ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เรื่องกีกี้พูดคุยกันได้

ร่วมกับส่งพลังบวกให้ผู้หญิงไทย ในวันสตรีสากลปี 2025 เชิญชวนร่วมแคมเปญมอบรางวัลแด่ 4 ผู้หญิงยุคใหม่ต้นแบบการสร้างแรงบันดาลใจ empower ให้ผู้หญิงหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะสุขภาพจุดซ่อนเร้น (กีกี้) ถึงเวลาต้องเปลี่ยนทัศนคติ จากไม่กล้าบอก ไม่กล้าพูด มาเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้อย่างอิสระ เพื่อแก้ปัญหารักษาให้ตรงจุด เสริมความเชื่อมั่น เพราะความมั่นใจนั้นสร้างได้บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด มุ่งมั่นส่งมอบนวัตกรรมและความยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดี ร่วมกับ‘Mirror Thailand’ สื่อออนไลน์เพื่อผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากส่งต่อพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคน จัดแคมเปญ #KIKI VOICE FOR CHANGE เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลปี 2025 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568 โดยปีนี้เราได้มองเห็น 4 ผู้หญิงตัวแม่ที่ผลักดันให้เกิดการสร้างบทสนทนา จุดประกายให้ผู้หญิงทุกคน รักและห่วงใยดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะสุขภาพ ‘กีกี้’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่สำคัญของผู้หญิง สร้างพื้นที่ปลอดภัย เปิดโอกาสให้สังคมได้แชร์ข้อมูลที่ถูกต้องนำไปสู่การดูแลได้อย่างถูกวิธี และทำให้เรื่องกีกี้ เป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้สำหรับผู้หญิงต้นแบบทั้ง 4 คน ในแคมเปญ#KIKI VOICE FOR CHANGE ที่เรามอบรางวัลให้ในเดือนสตรีสากล 2025 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้• สาขา Be Confident ได้แก่ คุณต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ ผู้ที่มีความมั่นใจ กล้าเป็นตัวเอง ที่นอกจากจะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองแล้ว ยังพร้อมที่จะส่งเสียงเพื่อสนับสนุนผู้อื่นอีกด้วย• สาขา Be Brave ได้แก่ คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ผู้ที่เป็นนักสู้ กล้าคิด กล้าลงมือทำ เพื่อกำหนดเส้นทางการดำเนินชีวิตในแบบของตัวเอง• สาขา Be Smart ได้แก่ คุณเหวิน ชวิศา เฉิน ผู้ที่เป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง สามารถก้าวข้ามอุปสรรค เพื่อทำความฝันให้เป็นจริง นอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจที่ส่งต่อ Positive Impact ต่อชีวิตผู้หญิงและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย• สาขา Be Inspired ได้แก่ คุณมารีญา พูลเลิศลาภ ผู้ที่จุดประกายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะเธอเชื่อว่าความรู้คือพลัง และการส่งต่อความรู้ คือการสร้างพลังให้ผู้อื่นนายไท เปง มัค ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์เฮลธ์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดกล่าวว่า “ไบเออร์ห่วงใยในคุณภาพชีวิตของผู้หญิงทุกคน จึงได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องและขอถือโอกาสในวันสตรีสากลปี 2025 จุดประกายความใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพผู้หญิงผ่านแคมเปญ #KIKI VOICE FOR CHANGE เพื่อให้สุขภาพจุดซ่อนเร้น (กีกี้) ของผู้หญิงไทยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้และนำไปสู่การปฏิบัติตัวและดูแลรักษาได้อย่างถูกวิธี สร้างความมั่นใจให้ผู้หญิงสามารถเป็นตัวของตัวเอง”สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสารแคมเปญ #KIKI VOICE FOR CHANGE ได้ทาง Facebook : Mirror Thailandและโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องสุขภาพจุดซ่อนเร้น ได้ที่www.canesten.co.th สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียได้ที่ http://bit.ly/3xrI5Mv และศึกษาผลิตภัณฑ์สำหรับรักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่ https://bit.ly/3IH2mQsเพื่อการดูแลสุขภาพจุดซ่อนเร้นอย่างถูกวิธีเมื่อมีอาการ