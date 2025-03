“เฟย– เจมีไนน์” เปิดแคมเปญใหม่ พร้อมประกาศตามคู่ซี้สายคูลร่วมรายการ Chang Club Championship 2025

นอกจากจะเปิดตัวแคมเปญการสื่อสารชุดใหม่ประจำปี 2568 “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ – “ชิลใกล้ตัว ที่ Rooftop bar” และเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ใหม่ของคลับแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรม Near Pin เปิดแคมเปญการแข่งขัน Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 โดยได้คู่หูพรีเซนเตอร์ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ “เฟย ภัทร” และ “เจมีไนน์” พร้อมด้วยเหล่า Golfer Celebrity นำทีมโดย “อาร์ต มารุต” “บอย ภิษณุ” “มะปราง อลิสา” “มายด์ ณภศศิ” “ดีเจเผือก” และ “ดีเจโบว์” ร่วมชิงรางวัลสุด exclusive ถุงกอล์ฟ รุ่น Tour Stand Bag รุ่น limited edition ที่ Chang Cold Brew Cool Club จับมือออกแบบร่วมกันกับ TaylorMade โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไป ได้แก่ “อาร์ต มารุต”งานนี้ “โอ๊ต ปราโมทย์” อาสามาเปิดอาฟเตอร์ปาร์ตี้คอนเสิร์ตแบบจัดเต็ม เสิร์ฟความสนุกและความชิลให้กับผู้ร่วมงานฯ ได้ผ่อนคลายกับอาหารอร่อยและเครื่องดื่มชิลๆ ของสนามราชกรีฑาสโมสร เปิดประสบการณ์ความชิลและชมความงามของกรีนที่โอบล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า ให้อารมณ์เหมือนอยู่บนบาร์ดาดฟ้า (Rooftop Bar) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และคนเมืองที่ชื่นชอบความชิลได้อย่างลงตัว แถมเซอร์ไพรส์พิเศษจาก “เจมีไนน์” ในเพลง “ใกล้เกิน (Too Close To Handle)” รวมทั้ง “เฟย ภัทร” ที่มาร่วมแจมร้องเพลงกับ “โอ๊ต ปราโมทย์” ในเพลง “ยิ้ม” อีกด้วย“เฟย ภัทร” พรีเซนเตอร์ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ กล่าวว่า “ผมสายแคมป์ปิ้งอยู่แล้ว พอมีเวลาว่างติดกันหลายวันก็จะรวมก๊วนเพื่อนไปต่างจังหวัดกัน แต่ถ้าช่วงไหนงานรัดตัวแล้วอยากชิลใกล้ตัวแบบไม่ต้องเดินทางไกล ก็จะไปพวกบาร์หรือร้านอาหารรูฟท็อป ให้ได้พักสายตาจากการทำงาน ได้ทานอาหารอร่อยๆ ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ แถมยังมีเพลงให้ฟัง บอกเลยว่าชิลสุดๆ แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆ แล้วอยากชิลแบบเร่งด่วน ก็แค่เติมความสดชื่นกับแก้วChang Cold Brew Cool Club x Stanley ก็ชิลได้ยาวๆ ที่บ้านได้เหมือนกันครับ ส่วนสายกอล์ฟบอกเลยว่าปีนี้การแข่งขัน Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 จัดเต็มมาก ปีที่แล้ววิวประเทศจีน ผมยังประทับใจอยู่เลย แล้วปีนี้รางวัลเป็นการได้ไปออกรอบท่ามกลางวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่ประเทศญี่ปุ่น รับรองว่าปังแน่ๆ ใครสนใจจับคู่กันมาสมัครได้ที่ FB Chang World กันครับ”ด้านพรีเซนเตอร์น้องรักคนใหม่ของ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ อย่าง “เจมีไนน์ นรวิชญ์” กล่าวว่า “ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” คลับที่จัดเต็มกิจกรรมล้ำๆ โดนๆ คนเจนคูล วันนี้ได้ตีกอล์ฟกับพี่เฟย พี่บอย พี่มะปราง ฯลฯ ก็สนุกมากครับ คิดว่าต้องหาเวลาตีร่วมกับพี่เฟยบ่อยขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมไปตีกอล์ฟที่ญี่ปุ่น กับ 7 คู่ที่ชนะในการแข่งขัน Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2025 ใครที่อยากไปตีกอล์ฟและชิลกับพวกเราที่ญี่ปุ่น ไปสมัครกันด่วนๆ เลยนะครับ แล้ววันนี้พอตีเสร็จเหนื่อยๆ ก็ไปนั่งชิล ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ กินอาหารอร่อยๆ กันต่อที่รูฟท็อปบาร์ แถมวันนี้ผมยังได้ร่วมอาฟเตอร์ปาร์ตี้ของพี่โอ๊ต ปราโมทย์ ในเพลง ใกล้เกิน (Too Close To Handle) ด้วย หวังว่าทุกคนจะชอบและสนุกไปกับเพลงที่ผมร้องนะครับ”ด้าน “โอ๊ต ปราโมทย์” ที่มาร่วมยกระดับความชิลในอาฟเตอร์ปาร์ตี้ กล่าวว่า “วันนี้ผมเป็นตัวหลักในการเอนเตอร์เทนในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ครับ พอพูดถึงการนั่งชิล ผ่อนคลายในบาร์หรือร้านอาหารรูฟท็อปจะขาดเสียงดนตรี และแก๊งเพื่อนไปได้ยังไง ขอบคุณทาง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ที่ชวนมาร้องเพลงแบบจัดเต็มวง ในงานเปิดแคมเปญใหม่ฯ และเปิดตัวการแข่งขันรายการ Chang Club Championship 2025 บอกเลยว่าผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนิท สนุกมากๆ ก็อยากชวนทุกคนให้ใช้เวลากับเพื่อน ครอบครัว เยอะๆ หาเวลามานั่งชิล พักผ่อนจากการทำงานเครียดๆ เพราะเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อน มันเหมือนกับได้เติมพลังชีวิต ได้ผ่อนคลายและทำให้เรารู้สึกชิลมากขึ้นไปอีก เหมือนได้ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับ”