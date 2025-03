BOYY เปิดตัวคอนเซปต์สโตร์ใหม่ล่าสุด “BOYY SPACE 05: CHILI MARKET” ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย –แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแห่งประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการรวบรวมแบรนด์ระดับโลกไว้อย่างครบครันล่าสุดแบรนด์ที่ท้าทายขีดจำกัดของแฟชั่นและดีไซน์ จากคอลเลกชั่นกระเป๋า ไปสู่วิวัฒนาการที่ครอบคลุมทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า การสร้างสรรค์พื้นที่ และโปรเจกต์พิเศษต่างๆ ได้เปิดตัวคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ “BOYY SPACE 05: CHILI MARKET” ณ ICONLUXE ชั้น G ไอคอนสยาม คอนเซปต์สโตร์สุดพิเศษนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก “พริก” ซึ่งสะท้อนถึงสองขั้วอารมณ์ที่แตกต่างความอบอุ่นและอันตราย ผสานกันอย่างลงตัวผ่านดีไซน์และบรรยากาศของร้าน ที่นำเสนอประสบการณ์การช้อปที่เหนือระดับ การเปิดตัว “BOYY SPACE 05: CHILI MARKET” ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่เสริมให้ไอคอนสยามเป็น The Ultimate Global Destination สำหรับผู้ที่หลงใหลในแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกการสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรม (An Immersive Cultural Experience)BOYY SPACE 05: CHILI MARKET เป็นมากกว่าร้านค้า แต่คือประสบการณ์รีเทลรูปแบบใหม่ที่มีแนวคิดผสมผสานแฟชั่นเข้ากับวัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึก ผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบอกเล่าเรื่องราวที่ชวนให้ดื่มด่ำ BOYY ได้เนรมิตพื้นที่ที่สร้างประสบการณ์ร้านค้าที่เชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับความรู้สึกโหยหาอดีตของแต่ละบุคคลBOYY SPACE 05: CHILI MARKET ต่อยอดความมุ่งมั่นในการขยายขอบเขตของรีเทล ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ แต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวการเฉลิมฉลองมรดกที่สืบสานกันมา ความสัมพันธ์ และความงดงามของการผสมผสานทางวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เครื่องเทศ (More Than Just a Spice)ในประเทศไทย พริกเป็นมากกว่าอาหาร พริกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน พริกชวนให้คิดถึงบ้านที่เป็นที่พึ่งพิง และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในอิตาลี “Peperoncino” หรือ พริก ไม่ได้มีดีแค่รสชาติ แต่ยังเป็นเครื่องรางของความแข็งแกร่งและโชคดี โดยมีการนำพริกมาสวมใส่เป็นจี้หรือแขวนในบ้าน ตามความเชื่อว่าพริกช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย เหมือน “Evil Eye” หรือนัยน์ตาปีศาจ ที่ปัดเป่าสิ่งโชคร้ายได้ คล้ายกับเครื่องรางป้องกัน “พระเครื่อง” ในวัฒนธรรมไทย สัญลักษณ์ “พริก” ที่เชื่อมโยงการปกป้องและการฟื้นพลังอันปรากฎอยู่ในทั้งสองวัฒนธรรมนี้ สอดคล้องกับตัวตนความเป็น BOYY โดยผสมผสานความหมาย มรดก และดีไซน์ที่ไร้กาลเวลา เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ในร้านค้าเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับคอนเซปต์ สโตร์ ล่าสุด “BOYY SPACE 05: CHILI MARKET” สัมผัสเสน่ห์แห่งดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์และแรงบันดาลใจจาก "พริก" ได้แล้ววันนี้ ณ โซน ICONLUXE ชั้น G ไอคอนสยาม