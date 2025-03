เตรียมพบกับภาพยนตร์แอ็กชันสายลับสุดระทึกแห่งปี “The Amateur ร้ายสมัครเล่น” จาก 20th Century Studios ผลงานล่าสุดของนักแสดงรางวัลออสการ์ “รามี มาเลก”

20th Century Studios สร้างปรากฏการณ์แอ็กชันครั้งใหม่ที่จะทำให้คนดูลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ กับภาพยนตร์แอ็กชันสายลับสุดระทึกเรื่องล่าสุดที่คว้า รามี มาเลก (Rami Malek) เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก Bohemian Rhapsody และ ลอเรนซ์ ฟิชเบิร์น (Laurence Fishburne) นักแสดงสุดเก๋า ผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์จาก What's Love Got to Do with It มาประชันฝีมือทางการแสดงอันยอดเยี่ยม โดยเผยตัวอย่างและโปสเตอร์ใหม่มาให้แฟน ๆ ได้ตื่นเต้น ชวนติดตาม ก่อนฉายจริง 10 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ“The Amateur ร้ายสมัครเล่น” จะพาทุกคนร่วมลุ้นไปกับเรื่องราวของ ชาร์ลี เฮลเลอร์ (รามี มาเลก)นักถอดรหัสอัจฉริยะผู้เก็บตัว ที่ทำงานอยู่ในชั้นใต้ดินของสำนักงานใหญ่ CIA ในแลงลีย์ (Langley) แต่แล้ววันหนึ่งชีวิตอันสงบสุขกลับพลิกผัน เมื่อภรรยาของเขาถูกฆ่าโดยผู้ก่อการร้ายกลางกรุงลอนดอน และความสูญเสียครั้งนี้ยังถูกเพิกเฉยโดยผู้มีอำนาจในองค์กร เขาจึงตัดสินใจที่จะทวงแค้นด้วยตัวเอง โดยออกเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลตามหาคนร้ายให้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาถูกพรากไป โดยใช้ความฉลาดของตัวเองเป็นอาวุธในการแก้แค้นนอกจาก รามี มาเลก (Rami Malek) แล้ว “The Amateur ร้ายสมัครเล่น” ยังร่วมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมือ อาทิ ราเชล บรอสนาแฮน (Rachel Brosnahan), ไคทริโอน่า เบลฟ์ (Caitríona Balfe), จอน เบิร์นธัล (Jon Bernthal), ไมเคิล สตูลบาร์ก (Michael Stuhlbarg), โฮลท์ แมคคัลลานี่ (Holt McCallany), จูลีแอนน์ นิโคลสัน (Julianne Nicholson), เอเดรียน มาร์ติเนซ (Adrian Martinez), แดนนี ซาปานี (Danny Sapani) และ ลอว์เรนซ์ ฟิชเบิร์น (Laurence Fishburne) กำกับโดย เจมส์ ฮอวส์ (James Hawes) บทภาพยนตร์โดย เคน โนแลน (Ken Nolan) และ แกรี สปินเนลลี (Gary Spinelli) สร้างจากนวนิยายโดย โรเบิร์ต ลิทเทล (Robert Littell) อำนวยการสร้างโดย ฮัทช์ พาร์คเกอร์ (Hutch Parker), แดน วิลสัน (Dan Wilson), รามี มาเลก (Rami Malek), โจเอล บี ไมเคิล (Joel B. Michaels) และยังได้ เจเจ ฮุค (JJ Hook) นั่งแท่นผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารเตรียมไประทึกกับความบ้าระห่ำและลุ้นกับภารกิจทวงแค้นของมือสมัครเล่นในภาพยนตร์จาก 20th Century Studios “The Amateur ร้ายสมัครเล่น” พร้อมกันในโรงภาพยนตร์ 10 เมษายนนี้โซเชียลมีเดีย:X: @20thCenturyTHInstagram: @20thCenturyStudiosTHFacebook: @20thCenturyStudiosTHYoutube: @20thCenturyStudiosTH