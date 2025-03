STARLUX Airlines เปิดเส้นทางบินใหม่ บินลัดฟ้าสู่ “ออนแทรีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อให้นักเดินทางสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดหรูระดับเวิลด์คลาส

เปิดเส้นทางบินใหม่ บินลัดฟ้าสู่ “ออนแทรีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเป็นจุดหมายปลายทางที่ นักเดินทาง นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจไปเยือนเป็นจำนวนมาก และเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับนักเดินทางที่ต้องการเดินทางไปกับเที่ยวบินที่สะดวกสบาย STARLUX Airlines สายการบินระดับพรีเมียมสัญชาติไต้หวัน จึงได้เสนอเที่ยวบินสุดหรูที่จะให้บริการนำพานักเดินทางทุกท่านได้บินลัดฟ้าสู่เมืองออนแทรีโอ (Ontario) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) ด้วยบริการที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวขึ้นเครื่องSTARLUX Airlines ศาสตร์แห่งการเดินทางระดับเวิลด์คลาส ที่ได้รับการยอมรับในฐานะสายการบินที่นำเสนอประสบการณ์เหนือระดับและได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ห้องโดยสารที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตเบาะที่นั่งกว้างขวางถูกผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ผลิตขึ้นอย่างเรียบหรูคลาสสิคโดย RECARO ผู้ผลิตเบาะนั่งชื่อดัง สัญชาติเยอรมัน ทั้งทุกที่นั่งที่ออกแบบโดยบริษัทระดับโลกอย่าง BMW มาพร้อมฟังก์ชันปรับเอนนอนแบบเต็มที่ 180 องศา สำหรับชั้น First Class และ Business Class พร้อมช่วยให้คุณผ่อนคลายตลอดการเดินทาง อีกทั้งการบริการอาหารรสเลิศที่คัดสรรโดยเชฟระดับมิชลิน ไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสุดล้ำ อาทิ บริการฟรี Unlimited Wi-Fi บนเที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสาร ชั้น First Class และ Business Class, Premium Economy รวมไปถึงผู้โดยสาร Economy Class ที่สามารถเพลิดเพลินกับการส่งข้อความตัวอักษรได้ไม่จำกัดตลอดทั้งเที่ยวบิน อีกทั้งทุกที่นั่งยังมีระบบความบันเทิงส่วนตัว ที่พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์ระดับพรีเมียมจัดให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทางตารางเวลาเที่ยวบิน ONT: [Ontario (ออนแทรีโอ)]ให้บริการ วันจันทร์,วันพุธ, วันศุกร์ และวันเสาร์ ราคาเริ่มต้นสำหรับ ชั้นประหยัด ราคา 28,035 บาท , ชั้นประหยัดพรีเมียม ราคา 53,255 บาท และ ชั้นธุรกิจ ราคา 128,915 บาทโดยราคาค่าโดยสารเที่ยวบินไป-กลับ รวมบริการอาหารและเครื่องดื่ม กระเป๋าสัมภาระเช็คอิน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัมและบริการเลือกที่นั่งฟรีล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสำหรับชั้นประหยัดและชั้นประหยัดพรีเมียม กระเป๋าสัมภาระเช็คอิน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 32 กิโลกรัมและสำหรับชั้นธุรกิจตารางเที่ยวบินสำหรับเดินทางไปยัง ออนแทรีโอ (Ontario) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California)• เที่ยวบินขาไป JX 742 BKK-TPE เวลา 13:10 -18:00• เปลี่ยนเครื่อง JX 010 TPE-ONT เวลา 20:05 -17:05• เที่ยวบินขากลับ JX 009 ONT-TPE เวลา 23:10 –04:15+2• เปลี่ยนเครื่อง JX 741 TPE-BKK เวลา 09:00+2 -12:00+2เมืองออนแทรีโอ (Ontario) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) นับเป็นเมืองที่ผสานความเป็นธรรมชาติ แต่ยังคงชีวิตคนเมืองไว้ได้อย่างลงตัว มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกไนแองการ่าหรืออุทยานแห่งชาติอัลกอนควิน รวมถึงหมู่เกาะเทาซันด์ไอส์แลนด์ ที่เที่ยวได้ทุกฤดูพร้อมหลากหลายกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัวไม่ว่าจะชมใบไม้เปลี่ยนสี เล่นสกี พายเรือ หรือเดินป่า พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติและสนุกกับชอปปิ้ง อีกทั้ง ยังสามารถเดินทางไป ลาสเวกัส เมืองแห่งความบันเทิง ที่นี่มีโรงแรมหรู กาสิโน และการแสดงระดับโลก รอคอยให้ทุกคนได้ไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษตลอดทั้งคืนอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้น STARLUX Airlines ยังมีเที่ยวบินสู่เมืองสำคัญอื่นๆในสหรัฐอเมริกาอีก3เมือง ได้แก่ ลอสแอนเจลิส (LAX) ศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมบันเทิงและไลฟ์สไตล์, ซานฟรานซิสโก (SFO) เมืองแห่งวัฒนธรรมและเทคโนโลยี และ ซีแอตเทิล (SEA) ศูนย์กลางธุรกิจและวิวธรรมชาติสุดตระการตา มีรายละเอียดตารางการบิน ดังนี้เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – ลอสแอนเจลิส (ให้บริการทุกวัน)• เที่ยวบินขาไป JX 746 BKK - TPE เวลา 17:50 –22:40• เปลี่ยนเครื่อง JX 001 LAX - TPE เวลา 00:35 –05:40+1• เที่ยวบินขากลับ JX 002 TPE - LAX เวลา 00:10+1- 21:10• เปลี่ยนเครื่อง JX 741 TPE - BKK เวลา 09:00+1-12:00+1เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – ลอสแอนเจลิส (LAX) ให้บริการ ทุกวันอังคาร วันพฤหัส และ วันอาทิตย์• เที่ยวบินขาไป JX 742 BKK - TPE เวลา 13:10 –18:00• เปลี่ยนเครื่อง JX 006 TPE - LAX เวลา 20:10 -17:10• เที่ยวบินขากลับ JX 005 LAX - TPE เวลา 00:05 – 05:10+1• เปลี่ยนเครื่อง JX 741 TPE - BKK เวลา 09:00+1 – 12:00+1เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – ซานฟรานซิสโก (SFO) (ให้บริการทุกวัน)• เที่ยวบินขาไป JX 746 BKK - TPE เวลา 17:50 – 22:40• เปลี่ยนเครื่อง JX 012 TPE - SFO เวลา 00:05+1 – 20:30• เที่ยวบินขากลับ JX 011 SFO - TPE เวลา 00:50 - 05:25+1• เปลี่ยนเครื่อง JX 741 TPE - BKK เวลา 09:00+1 – 12:00+1เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล SEA (ให้บริการทุกวัน)• เที่ยวบินขาไป JX 742 BKK - TPE เวลา 13:10 -18:00• เปลี่ยนเครื่อง JX 032 TPE - SEA เวลา 20:10 – 16:10• เที่ยวบินขากลับ JX 031 SEA - TPE เวลา 01:15 – 04:55+1• เปลี่ยนเครื่อง JX 741 TPE - BKK เวลา 09:00+1- 12:00+1ผู้สนใจเดินทางไปสัมผัส เมืองออนแทรีโอ (Ontario) รัฐแคลิฟอร์เนีย(California) หรือเมืองสำคัญอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา สามารถดูรายละเอียดเที่ยวบินและสำรองที่นั่งแล้วออกเดินทางสู่ประสบการณ์ที่เหนือระดับไปกับ STARLUX Airlines สายการบินสุดหรู ผู้ให้บริการภายใต้สโลแกน “Fly Luxury to USA, Fly with the Star ได้ผ่านเว็บไซต์ https://starlux.link/6hqhkv