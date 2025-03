“วีบียอนด์” เดินหน้าสร้างความยั่งยืนองค์กร จับมือ คณะวิศวฯ จุฬาฯ เซ็น MOU ร่วมพัฒนานักศึกษาพร้อมส่งต่อการทำงานอย่างมืออาชีพ ผ่านโครงการ “ต้นกล้าวีบียอนด์”

ดร.วรเดช รุกขพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี บียอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้องค์กรผ่านโครงการ “ต้นกล้าวีบียอนด์” โดยล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (Bachelor of Engineering in Computer Engineering and Digital Technology) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ซึ่งพิธีลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นภดนัย อาชวาคม รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีฯ ในการร่วมลงนาม โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาโครงการร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และคุณพีรพงษ์ ทองแกมแก้ว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ห้องสวนรวมใจ 1 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือนี้ ดำเนินการผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนา การอบรม และการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน กับโครงการ “ต้นกล้าวีบียอนด์” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาและจัดการหลักสูตรการศึกษา โดยร่วมกันออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งการสนับสนุนงานวิจัย ผ่านการใช้ทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองฝ่าย เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในสาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกงาน และการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ข้ามสาขาและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ