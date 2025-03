28-29 มีนาคมนี้! เตรียมพบกับการประมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ “คริสตีส์ ฮ่องกง” 20th/21st Century Sale ครั้งแรกในช่วง Hong Kong Art Month

ฤดูใบไม้ผลินี้ คริสตีส์ (Christie’s) เชิญคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประมูลศิลปะศตวรรษที่ 20 และ 21 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วง Hong Kong Art Month เทศกาลที่เปลี่ยนฮ่องกงให้กลายเป็นศูนย์กลางศิลปะระดับโลก ซึ่งนักสะสมและผู้รักศิลปะไม่ควรพลาด📍 28-29 มีนาคม 2568📍 คริสตีส์ ฮ่องกง | สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้ คริสตีส์ได้คัดสรรผลงานจากศิลปินชั้นนำ ทั้งจากโลกตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ไปจนถึง ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) และงานคอลเลกชันส่วนตัวที่น่าประทับใจ เปิดโอกาสให้คุณได้ครอบครองชิ้นงานอันทรงคุณค่า พร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศการประมูลสดซึ่งเต็มไปด้วยสีสัน และประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมพบกับผลงานศิลปะระดับโลกที่หลากหลาย ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ ภาพฟักทองสีเหลืองขนาดใหญ่จาก Yayoi Kusama, ผลงานเหนือจริงของ René Magritte, จิตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดย Liu Ye รวมทั้งผลงานจากศิลปินระดับตำนาน เช่น Zao Wou-Ki, Kazuo Shiraga, Rhee Seundja และ Li Chenอีกหนึ่งชิ้นที่ต้องจับตา คือ Sabado por la Noche (Saturday Night) (1984) โดย Jean-Michel Basquiat ที่สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมแอฟริกัน-อเมริกัน, แจ๊ส, และสตรีทอาร์ท ด้วยสีสันสดใสและเทคนิคซึ่งทำให้ภาพเต็มไปด้วยพลัง งานเหล่านี้สะท้อนถึงอัจฉริยภาพทางศิลปะจากหลากหลายวัฒนธรรม และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ คริสตีส์ ในการนำเสนอผลงานศิลปะคุณภาพสูงให้กับนักสะสมทั่วโลกคัดสรรผลงานชั้นเยี่ยมจากศิลปินชื่อดังที่สะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนทางศิลปะระหว่างตะวันออกและตะวันตกในประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ผลงานเด่นของการประมูล ได้แก่ La course de chevaux (Horse Racing) (1952) โดย Zao Wou-Ki จากยุคที่ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับอิทธิพลจาก Paul Klee, No. 269 (1968) ผลงานนามธรรมชิ้นเอกโดย Chu Teh-chun, ประติมากรรม Pomme Moyenne (Verte) (2006) โดย Claude Lalanne, ชุดภาพวาดบนกระดาษหกชิ้นโดย Marc Chagall ที่มาจากคอลเลกชันส่วนตัวของศิลปินเองนอกจากนี้ยังมีผลงานจากศิลปินสมัยใหม่ชาวเอเชียผู้โดดเด่น เช่น Kazuo Shiraga, Lee Ufan, Lalan และ Ju Ming รวมถึงผลงานจากปรมาจารย์ศิลปะตะวันตกอย่าง Pablo Picasso, Bernard Buffet และ Eileen Agarการประมูลครั้งนี้ยังนำเสนอผลงานจากศิลปินชั้นแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น Cheong Soo Pieng, Nguyen Nam Son, Mai Trung Thu, Le Pho และ Vu Cao Damคริสตีส์นำเสนอผลงานอันยอดเยี่ยมจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและศิลปินดาวรุ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาและพลังของศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่ผลงานนามธรรมที่ท้าทายวิธีการคิดหรือการรับรู้แบบเดิม ๆ ไปจนถึงศิลปะซึ่งชวนให้ผู้ชมสะท้อนคิด ตั้งคำถาม หรือกระตุ้นให้วิเคราะห์และตีความ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยขอบเขตทางภูมิภาคพบกับผลงานสำคัญจากศิลปินที่มีชื่อเสียง รวมถึง Mine Detector (1993) ของ Yoshitomo Nara, ภาพวาด Hat (1981) ของ Yayoi Kusama และภาพเหมือน Darissa (2015) ของ Alex Katz นำเสนอร่วมกับผลงานจาก Andy Warhol, Christine Ay Tjoe, Liu Ye, Zhang Enli, Scott Kahn, Matthew Wong, Yu Nishimura และ Refik AnadolA Quest for Eternity: The Philippe Damas Collectionงานสะสมที่ยืนยันถึงความรักและความหลงใหลในจิตวิญญาณของเอเชีย โดยเฉพาะเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Philippe Damas บุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเงิน ผู้ซึ่งได้ใช้เวลาหลายปีในการสำรวจวัฒนธรรมอันน่าหลงใหลของภูมิภาคนี้คอลเลกชันของเขาประกอบด้วยผลงานศิลปะหลากหลาย ตั้งแต่ผลงานหายาก ศิลปะแบบดั้งเดิมไปจนถึงผลงานสมัยใหม่ แต่ละชิ้นบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าและสะท้อนถึงรสนิยมอันดีเลิศของเจ้าของ ทั้งยังเป็นประตูที่เปิดสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งของคอลเลกชันนี้เป็นผลงานจากครูและศิษย์ของ École des Beaux-Arts de l’Indochine (โรงเรียนศิลปะแห่งอินโดจีน) ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 100 ปี จึงเป็นโอกาสดีในการสำรวจงานศิลปะที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะเวียดนามสมัยใหม่ เช่น ผลงานของ Albert Cézard, Joseph Inguimberty, Victor Tardieu, Mai Trung Thu, Nguyen Gia Tri และ Vu Cao Damไฮไลต์ผลงานในคอลเลกชัน-Les trois femmes (Three Ladies) (1934) โดย Nguyen Gia Tri: หนึ่งในผลงานทรงคุณค่าที่สะท้อนจิตวิญญาณของศิลปะเวียดนาม ใช้สีที่หนักแน่น สไตล์เรียบง่ายแต่ทรงพลัง บอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกภาพของเวียดนาม-L’Heure du Thé à Hué (1937) โดย Mai Trung Thu: ภาพบรรยากาศการจิบชาของนักปราชญ์ ถ่ายทอดความสงบและความงามของสไตล์ศิลปะที่ผสมผสานรูปแบบเวียดนามดั้งเดิมเข้ากับแนวทางแบบตะวันตก-Le Retour du Marché (1933) โดย Joseph Inguimberty: สะท้อนชีวิตประจำวันของเวียดนามในยุคอาณานิคม องค์ประกอบภาพบรรจงสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน มีรายละเอียดสมจริงและมีชีวิตชีวาผลงานไทยในการประมูลที่ คริสตีส์ ฮ่องกงการประมูลของ คริสตีส์ ฮ่องกง ในเดือนมีนาคมนี้ นำเสนอหลายผลงานจากศิลปินไทย ซึ่งสะท้อนถึงพลังและเอกลักษณ์ของศิลปะไทยที่ได้รับการยอมรับระดับสากลถวัลย์ ดัชนี เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของการประมูล ด้วยผลงานที่โดดเด่น ได้แก่-มหาอุมมังคชาดก (Maha-ummagga Jataka/Buddha Face)-มหานารทกัสสปชาดก (Mahanaradakassapa Jataka/Circle of Life)ทั้งสองภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานชุด "ทศชาติชาดก" ซึ่งถ่ายทอดวัฏจักรชีวิตผ่านสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของถวัลย์ ท้าทายกรอบพุทธศิลป์แบบดั้งเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรง ถึงขั้นมีผู้บุกทำลายผลงานของเขาในปี 1971 ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนอกจากนี้ยังมีผลงานจากศิลปินไทยที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น-Flyte โดย ก้องกาน (Gongkan): ภาพสีอะคริลิกและกระจกบนผืนผ้าใบ งานชิ้นนี้เคยนำจัดแสดงในนิทรรศการ Monsters in You ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ-Blue King โดย นที อุตฤทธิ์: จิตรกรรมสีน้ำมันบนผืนผ้าใบของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถและเอกลักษณ์ทางศิลปะซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างอย่าพลาดโอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในเทศกาล Hong Kong Art Month และการประมูลผลงานศิลปะระดับโลกจากศตวรรษที่ 20 และ 21 โดย คริสตีส์ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮ่องกง ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2568 นี้