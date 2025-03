“โบ๊ท-โอ๊ต, ยุ่น-ปันปัน“ นำทีมบวงสรวง "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก" เผยจุดความสัมพันธ์เรื่องวุ่นๆ ที่จบลงด้วยคำว่า “รัก”

จัดพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่ ใช้วันมหามงคงเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนซีรีส์สุดปัง "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก" (My Stubborn) เตรียมจะออกอากาศเร็วๆ นี้ทางช่อง 9 กด 30 ณ พิกัดศักดิ์สิทธิ์ ลานพระพิฆเณศวร - พระตรีมูรติ หน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ท่ามกลางการรวมตัวของทัพนักแสดงดัง - ผู้จัดซีรีส์อย่างค่าย M.Flow Entertainment พร้อมสื่อมวลชน และแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจรับพรอันเป็นมงคลครั้งนี้หลังจากที่ทำโซเซียลร้อนระอุไปแล้วทั้ง Pilot - Official Trailer ซีรีส์ "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก" (My Stubborn) ยอดพุ่งกว่า 7 ล้านวิว ในเวลาไม่นาน ล่าสุดค่ายซีรีส์ดัง M.Flow Entertainment ก็สานต่อความร้อนแรงด้วยการจัดพิธีบวงสรวงครั้งใหญ่ให้เป็นที่ประจักษ์กันกับซีรีส์เรื่องนี้ โดยเหล่านักแสดงของเรื่อง ด้วยรอยยิ้มและออร่าซุปตาร์ซีรีส์วาย มาครบไม่ว่าจะเป็น "โบ๊ท ยงค์ยุทธ เติมต่อ - โอ๊ต ภาสกร สารรัตนะ และ ยุ่น ภูษณุ วงศาวณิชชากร - ปันปัน ปัณณ์ จิราธนาภัท" พร้อม ผู้บริหาร คุณกัญญา ณัฐดนัยวรกานต์ และ 2 ผู้กำกับของค่าย คุณกรชนก บุญมา - คุณวันชนะพันษ์ ไพฑูรย์ ตบเท้ามาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวล และพบปะแฟน ๆที่มาให้กำลังใจสำหรับบรรยากาศนั้นอบอุ่น และอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของพี่ๆ แฟนคลับที่ตั้งตามารอพบศิลปินที่รักตั้งแต่เช้าตรู่ แถมยังขนฟู้ดซัพพอร์ต มาฝากกันจนแน่นพื้นที่ ก่อนที่เหล่านักแสดงจะเดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวง เสียงกรี๊ดกดชัตเตอร์รัวๆ ลั่นบริเวณงาน จากนั้นท่านพราหมณ์ ก็นำนักแสดง - ผู้จัด คนในบริเวณงานร่วมสวดมนต์ทำพิธีบรวงสรวง ที่จัดเตรียมชุดบูชาอลังการงานสร้างสมฐานะครบตามธรรมเนียม ก่อนที่จะให้เหล่านักแสดง-ทีมงานได้ร่วมกันปักธูป โปรยดอกไม้มงคล ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อวยพรให้ซีรีส์"ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก"(My Stubborn) ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีก จากนั้นเหล่าทีมนักแสดง - ผู้จัดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่าพี่ๆ สื่อมวลชนที่น่ารักซึ่งมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่เช่นกัน"โบ๊ท ยงค์ยุทธ, โอ๊ต ภาสกร, ยุ่น ภูษณุ และ ปันปัน ปัณณ์" ตัวแทนทีมนักแสดง "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก"(My Stubborn) เปิดใจด้วยความตื่นเต้นว่า " ในที่สุดก็มาถึงอีกเป้าหมายของการเดินทาง กับซีรีส์เรื่องนี้ เพราะจุดเริ่มต้นนั้นเบื้องหลังใช้เวลานานนับปีเลยทีเดียว กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ มั่นใจว่าทีมนักแสดง ทีมงานก็รู้สึกไม่ต่างกัน วันนี้บวงสรวงใหญ่ก็เป็นการมาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากให้ซีรีส์ของเราประสบความสำเร็จทำให้ทุกคนที่เฝ้ารอทั้งไทยและอินเตอร์แฟนนั้นได้มีรอยยิ้ม และอินไปกับพวกเรานักแสดงทุกๆ คน อยากแย้มๆ บอกทุกคนแบบนี้ว่า เห็นตัวอย่างกันไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นแค่น้ำจิ้มจริงๆ อาหารจานหลัก มันอยู่ในทุก EP. ที่จะสอดแทรกไว้ นอกจากอรรถรสความสนุกในความบันเทิงแล้ว จริงๆ เราต้องการสื่อสารในบางเรื่องออกไป อยากรู้ก็ไปลุ้นกันเอง เร็วๆ นี้ทาง ช่อง 9 กด 30 และติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มของ M.Flow Entertainment"คุณกัญญา ณัฐดนัยวรกานต์" ผู้บริหาร "เราผลักดันเรื่องนี้มานับปี อย่างที่น้องนักแสดงบอกไปว่าเราทุ่มเทอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแรง และทุน ขอบคุณน้องๆ ทีมงาน และแฟนๆ ที่ยังซัพพอร์ตเฝ้ารอติดตามผลงานจาก M.Flow Entertainment พี่บอกได้เพียงว่า "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก"(My Stubborn) จะเป็นอีกมิติ อีกเฉดใหม่ที่จะได้เห็นถึงพัฒนาการในค่ายของเราที่เติบโตขึ้น ที่ผ่านมาทุกเสียงจากแฟนๆ ทั้งคำแนะนำ คำชมนั้นเราน้อมรับและมาปรับปรุงเสมอ เรื่องนี้เลยบอกว่าอยากให้เห็นถึงความเติบโตของพวกเราที่แข็งแรง และจะเติบโตขึ้นก้าวไปสู่เป้าหมายอีกจุดที่วางไว้ได้ นั่นแน่นอนว่ามีน้องๆ อยู่ในแพลนของเราอยู่แล้ว อยากให้ติดตามเรื่องนี้กันฝากซัพพอร์ตค่ายของเราหน่อยได้มั้ยค่ะ"เรื่องย่อ "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก" (My Stubborn) เล่าเรื่องราวของ "จวิ้น" รับบทโดย"โอ๊ต ภาสกร" เด็กหนุ่มจอมกวนที่ไม่เกรงกลัวใคร และมักจะสร้างปัญหาจนใครๆ ต้องสายหัว แต่แล้วชีวิตของเขาก็พลิกผันเมื่อไปมีเรื่องไม่ลงรอยกับ "เฮียศร"รับบทโดย"โบ๊ท ยงค์ยุทธ" เพื่อนของพี่ชายเพื่อนสนิทของ"จวิ้น" ที่ดูเหมือนจะไม่ชอบเด็กอย่าง"จวิ้น"เอาเสียเลย แต่แล้วในความไม่ถูกชะตากันดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อ"จวิ้น"เผลอไปเห็น"เฮียศร"กำลังทำกิจกรรมสุดไพรเวท ที่ไม่น่าจะเห็นเข้า และ"จวิ้น"ไม่เพียงแค่เห็นเท่านั้น เพราะว่า"เฮียศร"ยังที่จับได้ว่าถูกมอง กลับชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่ค้างอยู่ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการไม่ชอบกัน กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้น และเต็มไปด้วยความตึงเครียด ความตลกขบขัน และแน่นอนว่าไม่ขาดความตื่นเต้นที่ทั้งคู่ต้องเผชิญซีรีส์ "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก" (My Stubborn) ได้นักแสดงนำสุดฮอตที่ต้องจับตามองอย่าง โบ๊ท ยงค์ยุทธ, โอ๊ต ภาสกร, ยุ่น ภูษณุ และ ปันปัน ปัณณ์ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและเคมีสุดลงตัวในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและน่าติดตาม "ไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก" (My Stubborn) เตรียมพร้อมที่จะทำให้ผู้ชมต้องลุ้นไปกับเรื่องราวสุดตื่นเต้น 20 เมษายนนี้ ทาง ช่อง 9 กด 30#บวงสรวงไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็ก #บวงสรวงไหนเฮีย #บวงสรวงMyStrubborn#MFlowEntertainment