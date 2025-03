“พอลล่า เทเลอร์” พรีเซนเตอร์ Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser พร้อม 2 หนุ่มคู่จิ้น “อู่อู๋-ธนภูมิ” และ “เซฟ-วรพงษ์” พาทุกคน “หน้าเป๊ะทุกโมเมนต์” สู้ 5 ริ้วรอยแห่งวัยไปกับโอเลย์!

รันวงการความงามอีกครั้ง! เมื่อ Olay (@olaythailand) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา ที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน จัดอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ “Olay Super Collagen-Peptides x Paula Taylor” เพื่อเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ คุณพอลล่า เทเลอร์ (@paulataylor) ของผลิตภัณฑ์ใหม่ Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser ที่จะพาทุกคนมา “หน้าเป๊ะทุกโมเมนต์” สัมผัสประสบการณ์หน้าอ่อนเยาว์พร้อมสู้ 5 ริ้วรอยแห่งวัยไปกับพอลล่า! โดยมี 2 หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอต คุณอู่อู๋-ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล (@auautnp) และ คุณเซฟ-วรพงษ์ วาเลาะ (@savewrg) ร่วมเผยผิวอ่อนเยาว์ไร้ริ้วรอยทุกมุมมอง และทำกิจกรรม FAN MEET สุดฟินให้กับแฟนโอเลย์ในงานครั้งนี้ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวภายในงานแฟนโอเลย์จะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย ที่ถ่ายทอดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใหม่ Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser ครีมบำรุงผิวหน้าที่ช่วยลดเลือน 5 ริ้วรอยแห่งวัยอย่างเห็นได้ชัด ภายใน 28 วัน* ทั้งผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอยลึก ร่องแกม ตีนกา และผิวไม่เรียบเนียน ด้วยส่วนผสมซุปเปอร์เปปไทด์ 5 ชนิด ช่วยรักษาความยืดหยุ่นผิว ผสานกับไนอะซินาไมด์บริสุทธิ์ 99% ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิว เพื่อล็อคความชุ่มชื้นยาวนาน 24 ชั่วโมง เริ่มจากเช็กอินถ่ายภาพกับจุดแลนด์มาร์คผลิตภัณฑ์ จากนั้นมาถ่ายภาพกับ Photo Booth โชว์ #หน้าเป๊ะทุกโมเมนต์ ถัดมาที่ Test & Try ผลิตภัณฑ์กับเนื้อครีมเข้มข้น ประสิทธิภาพฟื้นบำรุงสูง พร้อมวิเคราะห์สภาพผิวกับเครื่องตรวจผิวสุดล้ำ เพื่อทราบถึง Aging Grade และร่วมโหวตปัญหาผิวที่คุณกังวลเพื่อให้ทางโอเลย์ได้นำข้อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผิวยิ่งขึ้น อีกทั้งเฉพาะงานนี้เท่านั้น! สำหรับทุกการช้อปผลิตภัณฑ์ Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser ทุกคนสามารถนำมาสลักชื่อบนกระปุกผลิตภัณฑ์ได้ ฟรี! ทุกกิจกรรม ก่อนจะพบกับ คุณพอลล่า เทเลอร์ ที่จะมาเผยเคล็ดลับผิวอ่อนเยาว์ ไร้กังวลเรื่องปัญหาริ้วรอยกับผลิตภัณฑ์โอเลย์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรม FAN MEET สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ 2 หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอต คุณอู่อู๋-ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล และ คุณเซฟ-วรพงษ์ วาเลาะคุณเวธนี อัศววริยชน Olay Brand Director กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “Olay เรามุ่งมั่นสนับสนุนให้ทุกคนมีผิวสุขภาพดีและมั่นใจในแบบของตัวเอง งานวันนี้เราจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เราใช้เวลาคิดค้นส่วนผสมหลักมากว่า 50 ปีเพื่อให้ได้เป็นส่วนผสมที่ดีที่สุด “คอลลาเจน 5 ชนิด” ก่อนจะออกมาเป็น Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser ครีมบำรุงผิวหน้าที่จะช่วยลดเลือน 5 ริ้วรอยแห่งวัยค่ะ ทั้งริ้วรอยลึก ตีนกา ร่องแก้ม ผิวไม่เรียบเนียน และความหย่อนคล้อย หลังใช้อย่างต่อเนื่อง 28 วัน เราพบว่าผู้ใช้ 97% รู้สึกผิวดูเด้งกระชับ มีความเรียบเนียนขึ้น และผู้ใช้ทุกคนเห็นว่าริ้วรอยดูลดเลือนค่ะ ซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองใช้และผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่าย และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพอลล่า เทเลอร์ ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์พาทุกคนพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งยังมี 2 หนุ่มคู่จิ้นชื่อดัง คุณอู่อู๋ - ธนภูมิ และ คุณเซฟ วรพงษ์ มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษให้กับแฟนโอเลย์ของเราในวันนี้ด้วยค่ะ”คุณพอลล่า เทเลอร์ พรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser กล่าวว่า “พอลล่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์โอเลย์ค่ะ เพราะเป็นแบรนด์ที่ดูแลผิวให้กับคนไทยมายาวนาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และพอลล่าเป็นแฟนโอเลย์อยู่แล้ว ใช้ผลิตภัณฑ์ในสกินแคร์รูทีนบำรุงผิวเป็นประจำค่ะ สำหรับครีมกระปุกนี้พอลล่าชอบเนื้อครีมที่มีความเข้มข้น มีกลิ่นหอมอ่อนๆ แต่ไม่เหนอะหนะผิว และประทับใจในผลลัพธ์ที่รู้สึกริ้วรอยเราดูลดเลือนลง เวลายิ้ม หรือ แสดงอารมณ์เราก็ทำได้เต็มที่ มั่นใจ ไร้กังวลเรื่องริ้วรอยค่ะ อยากฝากให้ทุกคนได้ลองครีมชิ้นนี้ของโอเลย์นะคะ”ด้าน 2 หนุ่มคู่จิ้นชื่อดัง คุณอู่อู๋-ธนภูมิ เศรษฐสิทธิกุล และ คุณเซฟ-วรพงษ์ วาเลาะ (@savewrg) กล่าวเสริมว่า ทั้งคู่รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ พร้อมทั้งให้ทั้งคู่ได้มีโอกาสสร้างโมเมนต์ช่วงเวลาสุดพิเศษกับแฟนโอเลย์ผ่านกิจกรรม FAN MEET ในวันนี้Olay Super Collagen-Peptides Moisturiser ปริมาณ 45g ราคา 1,399 บาท พร้อมให้ทุกคนท้าพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ช่วยลดเลือน 5 ริ้วรอยแห่งวัยแล้ววันนี้ ที่ Watsons, Lotus's, Big C, Tops และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopee (olay_official_shop) https://bit.ly/OlaySupColSHP , Lazada (Olay Official) https://bit.ly/OlaySupColLZD และ Tiktok Shop (Olay Thailand) https://vt.tiktok.com/ZSrNhA2sF/* เมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล@Olaythailand #Olaythailand