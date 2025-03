โซจึ้ง เกิร์ลกรุป COSMOS SUN ทำถึง! ในงาน COSMOS SUN 1ST OVERSEAS FANMEET ขนเพลงฮิตโชว์ศักยภาพ T-POP ที่สิงคโปร์

ปล่อยซิงเกิลคัมแบ็ก “คิด(Kiss)ถึง” ซิงเกิลที่ 2 ในนาม COSMOS SUN (คอสมอส ซัน) กับ 5 เมมเบอร์สาว ปิ่น - ดนิตา โชคธาดาภรณ์, อันดา - อนันตา เตียวิรัตน์, ลูกแก้ว - กมลลักษณ์ แสงทรัพย์สิน, นุ่น - ธัญญพัทธ์ อินยาวิเลิศ, แพรวา - พุทธิชา บุญมาศ ศิลปินเกิร์ลกรุป ค่าย สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ได้ไม่ทันไร ก็มีคิวบินลัดฟ้าไปโชว์ศักยภาพ T-POP ให้อินเตอร์แฟนได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้อง เต้น โซจึ้ง แบบทำถึง! ในงาน “COSMOS SUN 1ST OVERSEAS FANMEET” ณ Gateway Theatre ประเทศสิงคโปร์เมื่อ 5 เมมเบอร์สาวเกิร์ลกรุป COSMOS SUN ปิ่น, อันดา, ลูกแก้ว, นุ่น, แพรวา บินถึง Singapore Changi Airport ก็โดนอินเตอร์แฟนมารอต้อนรับอบอุ่นแน่นสนามบิน เมื่อถึงวันงาน “COSMOS SUN 1ST OVERSEAS FANMEET” 5 เมมเบอร์สาว ก็ขนเพลง BABY RUN และ คิด(Kiss)ถึง สองซิงเกิลที่เดบิวต์ในนาม COSMOS SUN มาโชว์ เหล่าอินเตอร์แฟนพากันพร้อมใจซัพพอร์ตด้วยการร้องตามทั้งสองเพลง พร้อมเกมน่ารัก ๆ และการพูดคุยกันแบบใกล้ชิดเกือบ 2 ชั่วโมงเต็ม ก่อนจะลากันไปกับภาพความประทับใจกับบิ๊กเซอร์ไพรส์จากอินเตอร์แฟนด้วยการเปิดคลิปประมวลภาพ 5 เมมเบอร์สาว COSMOS SUN บนเวที ทำเอา ปิ่น, อันดา, ลูกแก้ว, นุ่น, แพรวา ซึ้งใจกับการต้อนรับที่อบอุ่นกับการมาเยือนประเทศสิงคโปร์ ในครั้งนี้นอกจากนี้ 5 เมมเบอร์สาวเกิร์ลกรุป COSMOS SUN ยังมีคิวเดินสายไปพบอินเตอร์แฟนที่ มาเก๊า ในงาน COSMOS SUN Fan Meeting in Macau จัดขึ้นวันที่ 12 เมษายน ณ G Box at Galaxy Macau#COSMOSSUN1STSGFM #Kissถึง #COSMOSSUN #Pindanitaaa #andaanunta #lookkaewkamollak #noonntyp #porworpraewa #COSMOSTH #StarHunterEntertainmentร่วมชมมิวสิกวิดีโอเพลง COSMOSSUN - คิด (KISS)ถึง (Official Music Video) ได้ที่...https://www.youtube.com/watch?v=sV053P-TZCQติดตามออฟฟิเชียล ศิลปิน COSMOS SUN ได้ที่…Youtube : COSMOS https://youtube.com/@cosmos.starhunterInstagram : @cosmos_sun.official https://www.instagram.com/cosmos_sun.officialหรืออัปเดตความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพิ่มเติม จากออฟฟิเชียล Star Hunter Entertainment ได้ทางWebsite : https://starhunterent.com/Youtube : Star Hunter Entertainment https://youtube.com/@StarHunterEntertainmentFacebook Fanpage : Star Hunter Entertainment https://www.facebook.com/starhunterstudio/Instagram : @starhunter_entertainment https://instagram.com/starhunter_entertainmentTwitter (X) : @starhunter_ent https://twitter.com/starhunter_entTikTok : @starhunter_ent https://www.tiktok.com/@starhunter_ent