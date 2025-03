“Under 15” รายการไอดอลเกาหลี โดนวิจารณ์หนัก ส่อส่งเสริมรสนิยมใคร่เด็ก

รายการแข่งขัน K-pop รายการใหม่ในเกาหลีใต้กำลังตกเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์และวงการสื่อทั่วโลก เมื่อรายการ Under 15 ซึ่งออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ MBN ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในข้อหาละเมิดสิทธิเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศในเชิงสื่อ โดยรายการนี้รับสมัครผู้เข้าแข่งขันเป็นเด็กหญิงที่เกิดในปี 2009 หรือหลังจากนั้น โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 59 คน ซึ่งบางคนมีอายุเพียง 8 ขวบรายการนี้มีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจำนวนหนึ่งเพื่อเดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ป K-pop หน้าใหม่ มีกำหนดออกอากาศครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ค้นหาอัจฉริยะ K-pop รุ่นเยาว์”แต่หลังจากปล่อยทีเซอร์เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา รายการก็ถูกกระแสตีกลับอย่างรุนแรง ภาพเด็กผู้หญิงสวมเสื้อครอปโชว์หน้าท้อง กระโปรงสั้น และแต่งหน้าเต็มตัว ถูกมองว่าไม่เหมาะสมและเป็นการทำให้เด็กกลายเป็นวัตถุทางเพศในสายตาผู้ชมเด็กหญิงในรายการมาจากหลายประเทศ ทั้งเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งยิ่งทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพากันถล่มช่อง YouTube ของรายการ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ทางการ ด้วยข้อความเรียกร้องให้ยุติการออกอากาศ หลายคนกล่าวหาว่ารายการส่งเสริมการล่วงละเมิดเด็ก และตั้งคำถามต่อความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้เด็กหญิงวัยต่ำกว่า 10 ปีเข้าสู่โลกที่มีความกดดันและสายตาจับจ้องอย่างรุนแรงเช่นวงการ K-popแม้จะถูกวิจารณ์อย่างหนัก แต่ทีมงานผู้ผลิตจาก Crea Studio ยังไม่ให้ความเห็นต่อสาธารณะในทันที และมีการปิดช่องแสดงความคิดเห็นใน YouTube และ Instagram ของรายการลงผู้บริหารของ Crea Studio อย่าง ซอ ฮเยจิน ที่มีผลงานในรายการ Miss Trot และ Mister Trot ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า รายการ Under 15 มีเป้าหมายเพื่อสร้าง "Blackpink รุ่นเยาว์" ขึ้นมา อย่างไรก็ตาม ประวัติของเธอก็มีข้อครหาหลายเรื่อง เช่น การถูกปลดจากการเป็นโปรดิวเซอร์เนื่องจากข้อหาลอกผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานพาร์ทไทม์ด้วยบัตรของขวัญภายใต้กระแสต่อต้านอย่างรุนแรง ทาง MBN ได้ประกาศว่าจะพิจารณาทบทวนการออกอากาศรายการนี้ และในเวลาต่อมาทางทีมผู้ผลิตได้ออกแถลงการณ์ปกป้องรายการ โดยระบุว่า “ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ พร้อมได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และมีมาตรการคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างเข้มงวดตลอดการถ่ายทำ”ในเรื่องชุดแต่งกายที่ถูกวิจารณ์ ทีมงานอ้างว่า “มีการหารือร่วมกับผู้ปกครองอย่างจริงจัง” และชี้แจงว่า เด็ก ๆ มีชั่วโมงซ้อมจำกัดไว้ที่ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่กระทบกับการเรียนในช่วงวันธรรมดาแต่แทนที่จะช่วยคลายข้อกังวล กลับทำให้เกิดคำถามถึงบทบาทของผู้ปกครองมากยิ่งขึ้นว่าเหตุใดจึงยอมให้บุตรหลานเข้าสู่วงการที่เสี่ยงต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นนี้ในการแถลงข่าวล่าสุด โปรดิวเซอร์ร่วม ฮวัง อินยอง ถึงกับหลั่งน้ำตา พร้อมกล่าวว่า “พวกเราทั้งทีมงาน ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ปกครอง ต่างไม่เข้าใจว่าทำไมรายการถึงถูกมองผิดไปเช่นนี้ เราใช้เวลากว่าหนึ่งปีในการเตรียมรายการนี้ และหวังว่าผู้ชมจะรู้สึกประทับใจเมื่อได้รับชมจริงๆ”แม้จะกล่าวขอโทษต่อสาธารณะ แต่ดูเหมือนผู้ผลิตยังไม่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกรายการ มีเพียงการระบุว่าอยู่ระหว่าง “การตัดต่อใหม่” และพูดคุยกับต้นสังกัด K-pop ที่ “เข้าใจเจตนา”อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายยังคงตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของรายการโดยรวม ว่าแม้จะไม่มีเจตนาล่วงละเมิดก็ตาม การเปิดเผยเด็กอายุเพียง 8 ปีต่อสาธารณชนในระบบที่เต็มไปด้วยความกดดันเช่นวงการบันเทิงเกาหลี ก็ย่อมมีความเสี่ยงโดยตัวของมันเองอยู่แล้วกรณีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่าอื่นในวงการบันเทิงเกาหลี เมื่อดาราระดับท็อปอย่าง คิมซูฮยอน ถูกกล่าวหาว่าเคยมีความสัมพันธ์กับนักแสดงสาว คิมแซรน ตั้งแต่เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยคิมแซรนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ยิ่งทำให้ประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็กในวงการบันเทิงกลายเป็นที่จับตาแม้จะมีคำชี้แจงจากผู้ผลิต รายการ Under 15 ยังคงถูกตั้งคำถามว่า ควรมีอยู่ในโลกบันเทิงสมัยใหม่หรือไม่ หากไม่มีการกำหนดมาตรฐานชัดเจนจากหน่วยงานกำกับดูแล ก็เกรงว่าเด็ก ๆ จะยังคงถูกดึงเข้าสู่โลกที่ยังไม่เหมาะสมกับวัยของพวกเขา“การให้เด็กวัย 8 ขวบอยู่หน้ากล้อง อาจไม่ใช่การสร้างฝัน แต่คือการเปิดประตูให้พวกเขาเผชิญฝันร้ายโดยไม่รู้ตัว”