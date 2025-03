บันเทิงรอบโลก วอนบินยังไม่มา แต่เมียพร้อมรีเทิร์น! เตรียมลุยงานวงการอีกครั้ง

อี นายอง" เตรียมหวนคืนจอแก้วอย่างเป็นทางการหลังห่างหายไปสองปี โดยเธอยืนยันรับบทนำในซีรีส์เรื่องใหม่ชื่อ Honor (ชื่อชั่วคราว) ซึ่งเป็นแนวมิสเทอรีทริลเลอร์ ดัดแปลงจากซีรีส์สวีเดนในชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องทนายความหญิงสามคนที่ต้องเผชิญหน้ากับคดีอื้อฉาวในอดีตที่กลับมาหลอกหลอน ซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 26 ปีของอาชีพที่เธอจะรับบทเป็นทนายความ และยังเป็นผลงานซีรีส์เรื่องแรกของเธอนับตั้งแต่เรื่อง One Day Off เมื่อปี 2023 ทำให้แฟนๆ ต่างตั้งตารอคอยการแสดงของเธอในบทบาทใหม่นี้ นอกจากนี้ "อี นายอง" ยังเป็นที่รู้จักในชีวิตส่วนตัวในฐานะภรรยาของนักแสดง "วอน บิน" ซึ่งทั้งคู่แต่งงานและมีลูกชายหนึ่งคนในปี 2015"เบน แอฟเฟล็ก" เปิดใจถึงความท้าทายและข้อผิดพลาดในการรับบทเป็น แบทแมนหรือ บรูซ เวย์น ในจักรวาลภาพยนตร์ DCโดยตลอดระยะเวลาที่เขารับบทในภาพยนตร์อย่าง Batman v Superman: Dawn ofJustice, Justice League, รวมถึงบทรับเชิญใน Suicide Squad และ The Flashเขาเผชิญทั้งแรงผลักดันเชิงสร้างสรรค์และปัญหาความเห็นไม่ลงรอยกับสตูดิโอแม้เขาจะรู้สึกสนุกกับบทนี้และชื่นชอบการทำงานกับผู้กำกับ "แซ็ค สไนเดอร์"แต่เขาก็ตระหนักถึงความยากของการนำเสนอบรูซ เวย์นในเวอร์ชันที่แก่และบอบช้ำซึ่งอาจหนักเกินไปสำหรับผู้ชมบางกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กๆเช่นลูกชายของเขาที่เคยกลัวจนไม่กล้าดูภาพยนตร์ทำให้เขาตระหนักว่าความมืดมนของบทบาทอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงผู้ชมรุ่นเยาว์"ไมลีย์ ไซรัส" นักร้องและอดีตนักแสดงจาก Hannah Montanaประกาศเปิดตัวอัลบั้มที่เก้าของเธอในชื่อ Something Beautifulซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 30 พฤษภาคมโดยเป็นอัลบั้มแนววิชวลคอนเซปต์ที่ผสมผสานกลิ่นอายร็อกยุค 80เข้ากับวัฒนธรรมป๊อปยุคใหม่ อัลบั้มนี้ประกอบด้วยเพลงต้นฉบับ 13 เพลงผลิตโดย "ไมลีย์ ไซรัส" ร่วมกับ "ชอว์น เอเวอเร็ตต์" ซึ่งเคยทำงานกับ เคซีมัสเกรฟส์ และ Alabama Shakesส่วนงานภาพกำกับโดยผู้กำกับหนังสยองขวัญชื่อดัง "พานอส คอสมาโตส"และภาพปกอัลบั้มถ่ายโดย "เกลน ลัคฟอร์ด" โดย "ไซรัส" สวมชุดหรูจาก ThierryMugler คอลเลกชันปี 1997กำกับมือรางวัล "พอล โธมัส แอนเดอร์สัน"ปล่อยทีเซอร์แรกของภาพยนตร์เรื่องใหม่ One Battle After Anotherซึ่งนับเป็นโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดของเขา โดยภาพยนตร์นำแสดงโดย"ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ," "ฌอน เพนน์," "รีจีนา ฮอลล์," "เทยานา เทย์เลอร์,""อลานา ไฮม์" และ "เบนิซิโอ เดล โตโร"เล่าเรื่องกลุ่มอดีตนักปฏิวัติที่กลับมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือลูกสาวของหนึ่งในสมาชิกซึ่งฉากในทีเซอร์เผยให้เห็นตัวละครหญิงตั้งครรภ์ที่ถือปืนยิงอย่างดุดันขณะที่ตัวละครของ "ดิคาปริโอ" นั่งจิบเครื่องดื่มอย่างใจเย็นภาพยนตร์มีกำหนดเข้าฉายวันที่ 8 สิงหาคม และใช้ทุนสร้างสูงถึง 140ล้านดอลลาร์ ทำให้กลายเป็นผลงานที่ใช้ทุนสูงที่สุดของ "แอนเดอร์สัน"