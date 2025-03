มาร์เวลยังไหวไหม? ขนกันมาทั้งจักรวาล สู่ศึกใหญ่ Avengers: Doomsday

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2025 ที่ผ่านมา มาร์เวล สตูดิโอ ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ ทั่วโลกด้วยการจัดไลฟ์สตรีมความยาวกว่า 5 ชั่วโมง เพื่อเปิดเผยรายชื่อนักแสดงที่จะเข้าร่วมในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Avengers: Doomsday การไลฟ์ครั้งนี้เริ่มต้นในเวลา 11.00 น. ตามเวลา EDT โดยกล้องแพนไปที่เก้าอี้ผู้กำกับที่มีชื่อของนักแสดงแต่ละคนปรากฏอยู่ ทุก ๆ 12 นาที จะมีการเปิดเผยชื่อใหม่ พร้อมเสียงเพลงธีมจากภาพยนตร์มาร์เวลที่เกี่ยวข้อง ไฮไลต์ของการไลฟ์คือการปรากฏตัวของ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ ในบทบาทของ ด็อกเตอร์ดูม ซึ่งเป็นการกลับมาสู่จักรวาลมาร์เวลในบทบาทใหม่ที่ท้าทายและทรงพลังที่สุดบทหนึ่งของฝั่งวายร้ายการกลับมาครั้งนี้ของมาร์เวลไม่ใช่แค่การรวมทีมอเวนเจอร์สอีกครั้ง แต่เป็นการระดมทัพจากทุกมุมของจักรวาลภาพยนตร์ ตั้งแต่ตัวละครหลักที่ผู้ชมคุ้นเคย ไปจนถึงการเปิดประตูต้อนรับทีมใหม่ ๆ อย่างแฟนแทสติกโฟร์ และการฟื้นคืนชีพของเอ็กซ์เม็นจากยุคภาพยนตร์ก่อนหน้า พร้อมกับนักแสดงระดับตำนานที่กลับมาสวมบทบาทอีกครั้งในยุคมัลติเวิร์สที่เปิดกว้างมากกว่าเคยหนึ่งในเซอร์ไพรส์ใหญ่ของไลฟ์คือการปรากฏชื่อของ เอียน แม็คเคลเลน ในบท แม็กนีโต และ แพทริก สจ๊วต ในบท ศาสตราจารย์เอ็กซ์ ซึ่งนับเป็นการปรากฏตัวในจักรวาลมาร์เวลอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทั้งคู่ ร่วมด้วย อลัน คัมมิง กลับมารับบท ไนท์ครอว์เลอร์ จาก X2 (2002), เคลซีย์ แกรมเมอร์ ในบท บีสต์, รีเบคกา โรมินจ์ เป็น มิสทีค และ เจมส์ มาร์สเดน กลับมาในบท ไซคลอปส์ โดยนักแสดงเหล่านี้เคยฝากฝีมือไว้ในยุคภาพยนตร์ X-Men รุ่นแรก และครั้งนี้มาร์เวลเลือกดึงพวกเขากลับมาสร้างสีสันให้กับเส้นเรื่องใหม่ผ่านแนวคิด “มัลติเวิร์ส”นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในตัวละครที่เคยถูกแฟน ๆ หวังจะได้เห็นแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่าง แกมบิต ก็จะปรากฏตัวใน Doomsday โดยรับบทโดย แชนนิง เททัม ที่แฟน ๆ จำกันได้จากข่าวลือในอดีตว่าเขาเคยได้รับเลือกให้แสดงบทนี้ในโปรเจกต์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วหลายครั้งฝั่งอเวนเจอร์สดั้งเดิมก็ยังคงแข็งแกร่ง โดย คริส เฮมส์เวิร์ธ กลับมารับบท ธอร์ ซึ่งจะต้องเผชิญหน้ากับ ด็อกเตอร์ดูม เวอร์ชันของโรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์—อดีตเพื่อนร่วมทีมที่กลับมาในบทบาทใหม่ที่น่าจับตา ขณะที่ ทอม ฮิดเดิลสตัน ก็กลับมาสวมบท โลกิ ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในซีรีส์ของดิสนีย์พลัส ด้าน แอนโทนี แม็คกี, พอล รัดด์ และ เซบาสเตียน สแตน ก็จะกลับมารับบท กัปตันอเมริกาคนใหม่, แอนท์แมน, และ วินเทอร์โซลเจอร์ ตามลำดับนอกจากนี้ยังมีสมาชิกทีม ธันเดอร์โบลต์ส ซึ่งจะปรากฏตัวในภาพยนตร์ของตัวเองในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนจะเข้าร่วมศึกใหญ่ใน Doomsday ได้แก่ ฟลอเรนซ์ พิวจ์ ในบท เยเลนา, เดวิด ฮาร์เบอร์ เป็น เรดการ์เดียน, ฮันนาห์ จอห์น-คาเมน เป็น โกสต์, และ ไวแอตต์ รัสเซล เป็น ยูเอส เอเจนต์ พร้อมด้วย ลูอิส พูลแมน ในบท เซ็นทรี วายร้ายพลังมหาศาลที่น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเรื่องฝั่งตัวละครจากโลกอื่น ๆ ก็ไม่ขาดแคลน โดย เลทิเทีย ไรต์ คาดว่าจะกลับมาสวมบท แบล็กแพนเธอร์, วินสตัน ดุ๊ก เป็น เอ็มบาคู, เตโนช ฮูเอร์ตา เมฆิอา กลับมาเป็น นามอร์, และ ซื่อมู่ หลิว กลับมารับบท ชาง-ชี ซึ่งนี่จะเป็นการปรากฏตัวในภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชันครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ปี 2021และที่พลาดไม่ได้คือการปรากฏตัวของทีม แฟนแทสติกโฟร์ ที่จะเปิดตัวในภาพยนตร์ Fantastic Four: First Steps ก่อนหน้านี้ ได้แก่ เปโดร ปาสกาล ในบท มิสเตอร์แฟนแทสติก, วาเนสซา เคอร์บี เป็น สาวล่องหน, อีบอน มอส-แบคแรก เป็น เดอะติงก์, และ โจเซฟ ควินน์ เป็น ฮิวแมนทอร์ช ซึ่งทั้งสี่จะมีบทบาทสำคัญใน Doomsday เนื่องจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับ ด็อกเตอร์ดูมภาพยนตร์ Avengers: Doomsday ถูกประกาศเมื่อกลางปีที่ผ่านมา หลังจากมาร์เวลตัดสินใจยุติแผนเดิมที่จะให้ แคง เป็นตัวร้ายหลักใน Avengers 5 โดยภาพยนตร์เคยมีชื่อว่า The Kang Dynasty ก่อนจะเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องครั้งใหญ่ภายหลังจากปัญหาทางกฎหมายของนักแสดง โจนาธาน เมเจอร์ส และหันกลับมาใช้บริการ พี่น้องรุสโซ ผู้เคยกำกับภาพยนตร์ Infinity War และ Endgameสำหรับกำหนดการฉายของ Avengers: Doomsday คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2026 และจะตามมาด้วยภาคต่อ Avengers: Secret Wars ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2027 โดยก่อนถึงวันนั้น แฟน ๆ จะได้ชม Thunderbolts วันที่ 2 พฤษภาคมปีนี้, ซีรีส์ Ironheart ที่จะฉายทางดิสนีย์พลัสในเดือนมิถุนายน, และ Wonder Man ในเดือนธันวาคม ขณะที่ปี 2026 ยังจะมี Daredevil: Born Again ซีซัน 2, สปินออฟ VisionQuest จาก WandaVision และภาพยนตร์สไปเดอร์แมนภาคใหม่ที่กำกับโดย เดสติน แดเนียล เครตตัน ซึ่งจะเข้าฉายในวันที่ 31 กรกฎาคมการกลับมาครั้งนี้ของมาร์เวลไม่ได้เป็นเพียงแค่การทวงความยิ่งใหญ่ แต่เป็นการเดิมพันครั้งใหม่ในยุคที่จักรวาลภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่ของตายอีกต่อไป มาร์เวลจะกลับมาครองใจผู้ชมได้อีกครั้งหรือไม่ คำตอบนั้นอาจไม่ได้อยู่ที่จำนวนตัวละคร แต่ขึ้นอยู่กับเรื่องราวและหัวใจของภาพยนตร์ที่พวกเขากำลังจะเล่าใหม่อีกครั้งในชื่อ Doomsday