“SUMMER SONIC 2025” ร้อนแรงจัดเต็ม “BLACK EYED PEAS” แท็กทีม “CAMILA CABELLO” พร้อมเสิร์ฟความสนุกที่เมืองไทย 23-24 ส.ค. นี้

เตรียมพบกับปรากฏการณ์เทศกาลดนตรีระดับโลกที่จะกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่และประสบการณ์ความสนุกที่ยกระดับขึ้นในทุกมิติ ปีนี้ CI Showbiz ผู้สร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีชั้นนำของประเทศไทย ขึ้นแท่นเป็น Official Local Partner ร่วมมือกับ Bangkok Connect ผู้ถือสิทธิ์ลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมกับ Paradise E&A และ Creativeman Productions ผู้ก่อตั้งเทศกาล SUMMER SONIC ภายใต้การนำของคุณ นาโอกิ ชิมิสึ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปีในการพัฒนาและปรับโฉมงานนี้ให้กลายเป็นเทศกาลที่แฟน ๆมั่นใจได้ในมาตรฐานการจัดงานและคุณภาพความบันเทิงระดับสากล เพื่อมอบประสบการณ์เทศกาลดนตรีที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติแค่เปิดรายชื่อแรกมาก็ทำให้ทุกคนต้องร้องว้าวกับวงฮิปฮอประดับตำนานชื่อดังจากอเมริกาเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตตลอดกาล “Where is the Love?” ที่จะกลับมาเขย่าเวทีเมืองไทยอีกครั้ง พร้อมโชว์จัดเต็มตลอด 1 ชั่วโมง ด้วยเพลงฮิตติดหูมากมายจากทุกอัลบั้มเช่น “My Humps”, “Shut Up”, “Hey Mama”, “Let’s Get Retarded” เป็นต้น ถ้าพูดถึงความดังความปังของวงนี้ต้องบอกเลยว่าฝีมือลีลาการเอนเตอร์เทนของแต่ละคนระดับแถวหน้าของโลก ไม่ว่าจะเป็น “will.i.am”, “apl.de.ap” และ “Taboo” ที่จะมาไฮป์แฟนๆ ให้สนุกไปพร้อมกันอย่างแน่นอนอีกหนึ่งสาวที่พร้อมจะมาสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนได้สนุกไปพร้อมกัน คือ นักร้องสาวชาวคิวบา-อเมริกันเจ้าของเพลงดังยอดวิวทะลุ 1 พันล้าน อย่าง“Havana” , “Senorita" และ “Never Be The Same” ที่จะมาเมืองไทยครั้งแรกเพื่อจัดโชว์เต็มในงาน SUMMER SONIC BANGKOK 2025 ปีนี้ ด้วยลีลาเย้ายวน สุดเซ็กซี่ของ “CAMILA CABELLO” พร้อมกับทำนองเพลงอันสุดเร้าใจ ที่จะสร้างสรรค์โชว์ครั้งนี้ให้เมืองไทยลุกเป็นไฟอย่างแน่นอน ความปังของเธอการันตีด้วยรางวัลระดับ Diamond จาก สมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งอเมริกา หรือ Recording Industry Association of America ซึ่งจะมอบให้กับเพลงที่มียอดขายและสตรีมมิ่งอย่างน้อย 10 ล้านก๊อปปี้ / ครั้ง เธอพร้อมแล้วที่จะมาโชว์โบกสะบัดสะโพกอันสุดเร่าร้อน ไปพร้อม ๆ กับแฟนเพลงที่เมืองไทยจัดเซอร์ไพรส์ให้ร้องกรี๊ดกันเพิ่มต่อกับคู่ดูโอ้ฮิปฮอป จากประเทศญี่ปุ่น เจ้าของเพลงฮิตติดหูทั่วเอเชีย“Bling-Bang-Bang-Born” จากซีรีส์อนิเมะชื่อดัง “Mashle : Magic and Muscles” ที่จะมาบุกสร้างความมันส์แบบหลุดโลกครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่งาน SUMMER SONIC BANGKOK 2025 เป็นครั้งแรก ซึ่งเพลง “Bling-Bang-Bang-Born” ถือเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จให้กับคู่หูดูโอ้ฮิปฮอปมากที่สุด และเป็นวงที่โชว์ได้ที่สนุกและดีที่สุดในปี 2014 การันตีความสำเร็จจากการคว้ารางวัลExcellent Awards จากงานประกาศรางวัล Japan Record Awards ครั้งที่ 66 ปี และงานประกาศรางวัล NHK Kohaku Uta Gassen ครั้งที่ 75 ในปี 2014 “CREEPY NUTS” กลายเป็นเจ้าพ่อเพลงอะนิเมะเต็มตัวอีกครั้ง เมื่อเพลง “Otonoke” เพลงประกอบซีรีส์อะนิเมะเรื่อง “Dandadan” ปล่อยออกมา ก็สามารถติดชาร์ต Billboard Japan Hot 100 ในอันดับที่ 1 ได้ทันที ถือเป็นศิลปินวงที่ 2 ของญี่ปุ่นที่สามารถบุกขึ้นชาร์ตนี้ได้ “CREEPY NUTS” ประกอบด้วยแรปเปอร์ “R-SHITEI” แชมป์ 3 ปีซ้อนจากการแข่งขัน Ultimate MC Battle Grand Championship และ“DJ MATSUNAGA” เจ้าของรางวัล DMC World DJ Championships ปี 2019 ด้วยสุดยอดความเอนเตอร์เทนของ 2 หนุ่ม กับเพลงที่เร้าใจ พร้อมกับวิชวลกราฟิกที่ทันสมัย ตื่นตา จึงไม่แปลกใจที่แฟนเพลงของเขาจะเต้นกันอย่างบ้าคลั่งเกือบทุกงาน สาวกแฟนเพลงของ 2 หนุ่มเตรียมวอร์มร่างไปเต้น Bling-bang-bang, bling-bang-bang-born กันได้แล้วปีนี้ “ฉลองครบรอบ 15 ปี และเตรียมกลับมาระเบิดความมันส์ที่ประเทศไทยอีกครั้งในงาน SUMMER SONIC BANGKOK 2025 และเมื่อปีที่แล้ว พวกเธอได้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ด้วยการคอลแลปส์สุดพิเศษกับ 2 ศิลปินชั้นนำของไทยอย่าง BODYSLAM และ F.HERO ซึ่งทำเวทีร้อนเป็นไฟ นอกจากนี้เพลง “LEAVE IT ALL BEHIND” ยังคว้ารางวัลเพลงคอลแลปส์ยอดเยี่ยม จาก THE GUITAR MAG AWARDS 2025 ตอกย้ำความนิยมของ BABYMETAL ในวงการเพลงไทยอีกด้วย ปีนี้พวกเธอจะกลับมาพร้อมกับเพลงฮิตระดับโลก อย่าง “Gimme Chocolate!!” , “KARATE” , “PA PA YA!!” และ “RATATATA” พร้อมพลังการแสดงสุดอลังการที่จะสะกดทุกสายตาและสร้างความเดือดในมอชพิทร่วมกับแฟนๆ อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมี 7 หนุ่ม บอยแบนด์สัญชาติญี่ปุ่น วงที่กลับมาชวน BESTY ไทยไปออกสเต็ป แดนซ์กระจายกับโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่พิเศษสุด ๆ ไม่เหมือนที่ไหนอีกครั้งกับเพลงฮิตอย่าง “Shining One”, “Scream”, “Boom Boom Back” และ “Blissful” เป็นต้น เตรียมพร้อมความสนุกไปกับความน่ารัก สดใส ของ 7 หนุ่ม “SOTA”, “SHUNTO”, “MANATO”, “RYUHEI”, “JUNON”, “RYOKI” และ “LEO” ที่จะมาสร้างความประทับใจให้ตราตึงอีกครั้ง ในงานSUMMER SONIC BANGKOK 2025 อย่างแน่นอน ส่วนทางฟากเกาหลีก็ไม่น้อยหน้าส่ง 4 หนุ่ม วง “THE ROSE” วงดนตรีอินดี้ร็อก กลับมากระชากใจสาว ๆ ด้วยความเท่และเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้มีแฟนคลับทั่วโลก ล่าสุดทั้ง 4 หนุ่ม ส่งเพลง “Back To Me” เพลงอกหักสไตล์ชาวร็อก เข้าถึงง่าย มาให้แฟนเพลงร้องตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง กลายเป็นเพลงที่เป็นไวรัลไปทั่วโลกทางฝั่งไทยก็ไม่น้อยหน้า ได้บอยแบนด์สัญชาติไทยที่มาแรงที่สุดแห่งวงการ T-POP อย่าง “ลปินขวัญใจของชาว GEN Z ทั้ง 12 คน มาร่วมตะโกนร้องเรียกชื่อ อลัน, มาร์คคริส, ขุนพล, ฮาร์ท, จินวุค, ไทย, เน็กซ์, ภูธัชชัย, คอปเปอร์, เอเอ, จั๋งธีร์ และ ภีมวสุ ที่เวที SUMMER SONIC BANGKOK 2025 พร้อมกับโชว์สุดอลังการ ให้สมศักดิ์ศรีตัวแทนประเทศไทย กับเพลงฮิตมากมาย อาทิ "Because of You, I Shine", "Watch Your Step, "LIAR" และ"Transformer" รับรองว่าถูกใจชาว BEUS ไทยและต่างประเทศอย่างแน่นอนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่facebook.com/Summersonicbangkok#summersonic #summersonicbangkok #summersonicbkk #summersonicbkk2025