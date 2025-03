THE JOURNEY OF LIFE CONCERT "ตามรอยตำนาน" คาราบาว, พงษ์เทพ, ไววิทย์, ไททศมิตร รวมตัวเขย่าประวัติศาสตร์วงการเพื่อชีวิต!

เตรียมตัวกันให้พร้อม!! งานใหญ่ขนาดนี้คอเพลงเพื่อชีวิตบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด กับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปี ที่รวมศิลปินเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานและศิลปินขวัญใจเจนใหม่ไว้บนเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรก ในการแสดงสดที่จะเติมเต็มหัวใจของแฟนเพลงเพื่อชีวิตตลอด 5 ชั่วโมงเต็มพระเครื่องเมืองไทย Presents ภูมิใจเสนอ THE JOURNEY OF LIFE CONCERT "ตามรอยตำนาน" คอนเสิร์ตระดับงานช้างที่แฟนเพลงเพื่อชีวิตจะต้องร่วมกันจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในวงการ เมื่อสองศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานอย่าง คาราบาว และ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ต้องประสานมือกันชนสองวงเพื่อชีวิตรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใส่ความมันส์กันแบบไม่ยั้งอย่าง ไววิทย์ และ ไททศมิตร ที่บอกได้คำเดียวว่าจะทำให้เวทีระอุด้วยความมันส์ระดับลุกเป็นไฟ !!"ตามรอยตำนาน" จากรุ่นสู่รุ่น...ดนตรีไม่มีวันตาย บอกเลยว่านัดสำคัญครั้งนี้คอเพลงเพื่อชีวิตตัวจริงพลาดไม่ได้ เพราะนี่ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตเฟสติวัลธรรมดา ๆ แต่เป็นการรวมตัวของ 4 ศิลปินระดับหัวแถวของวงการที่นำพาเพลง “เพื่อชีวิต” ฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามของระบบนายทุนและกระแสดนตรีแฟชั่นกันมาตลอดทุกยุคสมัยไม่เว้นแม้แต่ปัจจุบัน ที่จะมาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ นำโดย “คาราบาว” และ “พงษ์เทพ” สองศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ที่ชื่อชั้นของพวกเขาติดตรึงอยู่ในหัวใจแฟนเพลงชาวไทยมาอย่างยาวนาน ผสานกับ “ไววิทย์” และ “ไททศมิตร” ตัวแทนของเสียงเพลงเพื่อชีวิตยุคใหม่ที่ยังคงสืบสานแนวทางแห่งเสรีภาพและความหวังด้วยแนวทางใหม่ที่ร้อนระอุ และทั้ง 4 วงเพื่อชีวิต 2 เจน การพบกันบน Premium Stage ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และเขาจะมาร่วมกันบรรเลงบทเพลงที่สืบสานแนวคิดแห่งตำนานอันทรงคุณค่าแห่งบทเพลงเพื่อชีวิตให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานพบกันวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเพลงรุ่นเก๋าหรือเจนใหม่ ก็ต้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนที่ดนตรีเพื่อชีวิตจะดังกึกก้องไปทั่วธันเดอร์โดม แล้วมาสัมผัสพลังดนตรีสุดเข้มข้นจาก 4 ขุนพลแห่งวงการเพื่อชีวิต ที่จะมอบประสบการณ์ความมันส์ที่คุณจะไม่มีวันลืม!!เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ รีบจับจองที่นั่งด่วนกันได้ที่ All Ticket และ 7-Eleven ทุกสาขา บัตรยืนเพียง 1,800 บาท บัตรนั่งเริ่มต้น 2,000.- 3,000 บาทพิเศษสุด! สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร Early Bird ภายในวันที่ 31 มีนาคม รับฟรีเสื้อ T-Shirt สุดเอ็กซ์คลูซีฟ มูลค่า 790 บาท! แล้วมาร่วมสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกัน!#TheJourneyOfLife #ตามรอยตำนาน #ไททศมิตร #คาราบาว #ไววิทย์ #พงษ์เทพกระโดนชำนาญ #JKLShowbiz