เปิดวาร์ป 2 คุณหมอคนเก่ง “คุณหมอธีร์” & “คุณหมอพีพี” แห่งคลินิกเสริมความงามแบบครบวงจรชื่อดัง “ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์”

เปรียบเสมือนการเป็นศัลยแพทย์ ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ออกแบบเคสต่อเคสให้เข้ากับใบหน้าของคนไข้ ซึ่งทางคุณหมอธีร์มีความชำนาญในเรื่องของการทำศัลยกรรมจมูกแบบ Open & Mini Open ซึ่งทุกๆ ครั้งที่มีการรีวิวการทำศัลยกรรมจมูกของคนไข้ลงในแฟนเพจ SiriwellnessCenterOfficial ยอดไลท์ทรงจมูกที่คุณหมอธีร์เป็นคนออกแบบ มียอดไลท์ และคอมเม้นท์เยอะมาก และหลายๆ คนที่สนใจทำจมูกที่ “ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” ต้องแคปรูปเคสรีวิวฝีมือของคุณหมอธีร์มาสอบถามส่วนทางด้าน “คุณหมอพีพี นพ.วรวรรธน์ แก้ววิเชียร” อีกหนึ่งศัลยแพทย์ของทาง คลินิกเสริมความงามแบบครบวงจรชื่อดัง “ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” ที่คนไข้หลายๆ คน ให้ความไว้วางใจในฝีมือ โดยเฉพาะงานเคสจมูกที่แก้ยาก จมูกที่ฉีดสารเหลว จนจมูกเสียรูปทรง และอยากให้กลับมาเป็นปกติ เทคนิคของคุณหมอพีพีเป็นที่พูดถึงแบบปากต่อปาก นอกจากเน้นฝีมือ คุณหมอพีพี ยังโดดเด่นในเรื่องของการทำศัลยกรรมหน้าอก ด้วยเทคนิค S Class เทคนิค 3S เทคนิค Dual Plane และการแก้ยกกระชับหน้าอกล่าสุดทางคุณหมอพีพี ยังได้รับรางวัลในงาน 34th Annual Meeting of ThPRS and ThSAPS 2024 จาก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ในสาขา Winner of Best innovative case รางวัลเคสนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากการใช้แผ่นไทเทเนียมประดิษฐ์เฉพาะราย สำหรับการเสริมสร้างกะโหลกศีรษะ และใบหน้าในผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงที่ใบหน้าจากอุบัติเหตุทำให้ผู้ป่วยมีใบหน้าที่กลับมาใกล้เคียงปกติ และรางวัล Winner of Best practical case รางวัลเคสยอดเยี่ยมสำหรับการผ่าตัดที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการย้ายเนื้อเยื่อ เพื่อรักษาอาการหลอดอาหารตีบในช่องอกได้สำเร็จทำให้ผู้ป่วยกลับมากลืนได้ปกติเรียกว่าตลอดระยะ 12 ปีที่ผ่านมา ของทางคลินิกเสริมความงามแบบครบวงจรชื่อดัง “ศิริเวลเนส เซ็นเตอร์” ที่ยังคงยึดมั่นมาตรฐานในระดับสูง และไม่เคยหยุดนิ่งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และการดูแลลูกค้าในระดับพรีเมี่ยม