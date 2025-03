“องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี” จัดเต็มความมันส์! ในงาน Feel the Beat of Korea in Bangkok 2025 ยกทัพศิลปินร่วมโชว์สุดอลังการเอาใจสาวก K-Pop

สร้างความทรงจำสุดประทับใจ! Feel the Beat of Korea in Bangkok 2025 ระเบิดความมันส์! ขนทัพศิลปิน K-POP สุดฮอต ไม่ว่าจะเป็น วง ENHYPEN , YOUNGJAE , JAYB , TWS , KISS OF LIFE , EVNNE , WHIB , และ MINNIE ทั้งโชว์และ เป็น MC คู่กับ BAE HYEON SEONG นำโชว์สุดอลังการ สู่เวทีในไทย ส่งตรงความสนุกทั้งออนไลน์และออฟไลน์เอาใจแฟนๆ K-Pop ในคอนเสิร์ต Golden Wave in Bangkok 2025งานนี้จัดขึ้นโดย องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (Korea Tourism Organization - KTO) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของ กระแสHallyu ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมทั้งในรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ และส่งเสริมความสนใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีให้มากยิ่งขึ้นเปิดตัวด้วยกิจกรรมออนไลน์ "Feel the Beat of Korea in Bangkok 2025" ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2025 เอาใจคนที่กำลังจะไปเที่ยวเกาหลี หรือมีแพลนจะไปเที่ยวเกาหลี โดยมอบโอกาสในการลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ต "Golden Wave in Bangkok 2025" ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่รักการเดินทางและคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกอีกหนึ่งกิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้น "Feel the Beat of Korea in Bangkok 2025 ชวนเพื่อนไปมันส์ลุ้นบัตรคอนฯฟรี" ให้คุณและเพื่อนๆ มาลุ้นบัตรคอนเสิร์ตฟรี! แค่ชวนเพื่อนที่ยังไม่มีตั๋วมาร่วมกิจกรรมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรคอนเสิร์ตฟรีถึง 10 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2025 โดยผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินยังมีโอกาสพาเพื่อนมาสนุกกับคอนเสิร์ตได้ด้วยกันปิดท้ายด้วยกิจกรรมออฟไลน์ในงานคอนเสิร์ต "Golden Wave in Bangkok 2025" ที่จัดขึ้นที่ Thunderdome Stadium, กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2025 ซึ่งจะมีบูธพิเศษจาก KTO ผู้สนับสนุนหลักในคอนเสิร์ตครั้งนี้ พร้อมกับ 3 โซนกิจกรรมสุดเร้าใจ เริ่มจากโซน Ticket ที่เปิดให้ผู้ที่ชนะจากกิจกรรมออนไลน์ "Feel the Beat of Korea in Bangkok 2025" มาแลกรับบัตรคอนเสิร์ตและเข้าร่วมชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังในวันงานได้ทันทีโซนถัดไปคือ KTO และ KKday โซน ซึ่งนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเกาหลีพร้อมกิจกรรมสนุกๆ ที่จะมอบของที่ระลึกสุดพิเศษให้กับผู้เข้าร่วม ต่อไปคือโซน K-Experience ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่น่าตื่นเต้น เช่น โฟโต้บูธที่มีฉากหลังเป็นต้นพ็อตกต ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เก็บภาพความทรงจำและโชว์ชุดสวยๆ ในวันคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มที่ ภายในโซนนี้ยังทำให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีผ่านการเล่นเกมส์พื้นบ้านอย่าง ตั๊กจี ทูโฮ และกงกี โดยผู้เล่นจะได้รับแสตมป์สะสมเพื่อลุ้นของรางวัลพิเศษจากการสุ่ม Lucky Ball Mahine ที่มีรางวัลสุดพิเศษมากมายให้ทุกคนได้สุ่มกัน และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมลุ้นรางวัลพิเศษหรือ Special Lucky Draw ที่จะแจก KKday Voucher จำนวน 40 รางวัลแบบจุกๆความประทับใจที่ไม่รู้จบนี้เกิดขึ้นได้ที่งานนี้เท่านั้น เพราะงานนี้สร้างทั้งความประทับใจและความสนุกสนานให้กับแฟนๆ K-Pop และยังโปรโมทการท่องเที่ยวเกาหลีในประเทศไทยอีกด้วย ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนนอกจากจะสนุกสุดมันส์ไปกับคอนเสิร์ตแล้วยังได้สร้างความทรงจำดีๆผ่านการเล่นเกมส์พื้นบ้านเกาหลีและถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนๆในงานอีกด้วย เรียกได้ว่าทั้งสนุก เต็มอิ่ม และฟินไปกับของรางวัลมากมายในงาน Golden Wave in Bangkok 2025 กันเลยทีเดียว โดยความสำเร็จนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนๆ ชาวไทย และทาง KTO Thailand ก็พร้อมที่จะจัดกิจกรรมสนุกๆ แบบนี้อีกมาหมายในอนาคต