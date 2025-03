OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดตัว "นนท์ ธนนท์" Brand Ambassador คนล่าสุด ชวน Gen Y “รักตัวเอง รักสุขภาพ” ด้วย HEALTHIVERSE SOLUTION

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รักคือพลังของชีวิต โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เล็งเห็นถึงความสำคัญของGen Y คนรุ่นใหม่ ที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่อยู่ในวัยทำงาน และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้นำศักยภาพด้านประกันชีวิต มาเป็นตัวช่วยสำคัญในการตอบความต้องการของคนGenY พร้อมจัดงาน OCEAN LIFE Healthiverse Solution : LOVE STARTS WITH YOU พร้อมเปิดตัว Brand Ambassador คนใหม่นักร้องขวัญใจ Gen Y ที่มาร่วมแคมเปญ และทำให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงคุณค่าของการ “รักตัวเอง รักสุขภาพ” เพื่อให้ได้ทำในสิ่งที่รักไปนาน ๆ และปิดความเสี่ยงด้วย “HEALTHIVERSE SOLUTION” แผนคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรง ที่มาพร้อมบริการครบวงจร เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในงานแถลงข่าว “OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต GRAND OPENING NEW CAMPAIGN & NEW BRAND AMBASSADOR” โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568 ณ โซน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานได้รับเกียรติจาก ”นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์“ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) ประธานเปิดงานฯ พร้อมเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ “เหตุผล” เป็นครั้งแรกจากนั้นชมไฮไลท์โชว์เปิดตัว Brand Ambassador คนล่าสุด “นนท์ ธนนท์” ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลง “รักคือพลังของชีวิต” เพลงใหม่ประกอบแคมเปญนี้โดยเฉพาะ เพื่อส่งต่อกำลังใจ เสมือนเป็นพลังบวกให้แก่กัน พร้อมมอบกรมธรรม์และของขวัญ (Love Memory box) ให้แก่ นนท์ ธนนท์ เป็นการต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้คุ้มครองสุขภาพอย่างมั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ นนท์ ธนนท์ ยังส่งมอบความสุขกับมินิคอนเสิร์ตอันอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมงาน โดยมี “อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ” รับหน้าที่พิธีกรOCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต มีกลยุทธ์สำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการของคน Gen Y ประกอบด้วย• New Brand Ambassador Brand Ambassador คนใหม่! ที่สะท้อนแนวคิด ‘รักตัวเอง รักสุขภาพ’ ตอบโจทย์ Gen Y โดยเหตุผลที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เลือก นนท์ ธนนท์ มาเป็น Brand Ambassador ก็เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดที่บริษัทจะใช้ตลอดปี 2568 ในการเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Y เพราะ นนท์ คือตัวแทนของ Gen Y ที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีเสน่ห์ เข้าถึงง่าย และได้รับความนิยมในวงกว้าง ด้วยบุคลิกที่สนุกสนาน จริงใจ ใส่ใจและดูแลคนรอบข้าง รวมทั้งแฟนคลับ และมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีทัศนคติที่ดี นอกจากนี้นนท์ยังเป็นศิลปินที่ให้ความรัก ความสำคัญกับสุขภาพ การดูแลตัวเอง และการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและการวางแผนการเงินของตัวเองและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ต้องการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ รักตัวเอง รักสุขภาพ พร้อมทำสิ่งที่รักไปนานๆ• New Campaign เหตุผล OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อแนวคิด รักตัวเอง รักสุขภาพ พร้อมแผนคุ้มครองสุขภาพครบวงจร เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์เจาะตลาด Gen Y ผ่านแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ เหตุผล ที่สะท้อนให้คนรุ่นใหม่กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่า “เหตุผลที่เราอยากทำสิ่งที่รัก และอยากอยู่กับคนที่รักไปนานๆ คืออะไร”ซึ่งคำตอบที่แท้จริง เริ่มต้นจากการรักตัวเองและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยโฆษณาได้นำเสนอภาพชีวิตของ Gen Y ที่มีความฝัน เป้าหมาย แต่หากไม่รักตัวเอง ไม่รักสุขภาพ ทุกอย่างที่ต้องการอาจกลายเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงเสนอทางเลือกเพื่อปิดความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วย “HEALTHIVERSE SOLUTION” แผนประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงที่ช่วยให้ Gen Y สามารถทำในสิ่งที่รักได้อย่างไร้กังวล ได้แก่ “โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอย เฮลท์ เอ็กซ์ตร้า” ประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง คุ้มครองค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อเนื่องหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) พร้อมทั้งค่าล้างไต รังษีรักษา เคมีบำบัด รวมถึง Targeted Therapy หมดกังวลค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น รองรับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ดีที่สุด คุ้มครองโรคร้ายแรงได้มากที่สุดกับสัญญาเพิ่มเติม “โอเชี่ยนไลฟ์ ซูเปอร์ ซีไอ 120 (CI120)” ที่คุ้มครอง 6 กลุ่มโรคร้ายแรงและกลุ่มความคุ้มครองพิเศษของโรคมะเร็งระยะลุกลาม รวมสูงสุดถึง 120 โรคร้ายแรง ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย• New Song เปิดตัวเพลงใหม่ “รักคือพลังของชีวิต” ถ่ายทอดพลังความรักผ่านเสียงร้องของ “นนท์ ธนนท์” ตอกย้ำพลังความรักแต่งเนื้อร้องและทำนองโดยทีมงานจากค่าย Love is นำทีมโดยคุณดาโน่ ดนัย ธงสินธุศักดิ์ มาเป็นโปรดิวเซอร์ ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าและที่มาของพลังความรัก ไม่เพียงเป็นเพลงรักที่อบอุ่นหัวใจ แต่ยังเป็นบทเพลงที่ส่งต่อความหมายของความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักในครอบครัว คนรักหรือคนที่เราห่วงใย เปรียบเสมือน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่พร้อมดูแลและเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิต• New Generation นอกจากการเจาะกลุ่ม Gen Y แล้ว OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ยกระดับที่ปรึกษาประกันชีวิตสู่ยุคใหม่ ด้วยแนวคิด “New Era Team Power to Success” ผลักดันให้ที่ปรึกษาประกันชีวิตก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในการเติบโต และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์สำคัญ คือ 1.สรรหากลุ่ม Gen Y ที่มีพลังในการทำงาน พร้อมด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่น อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที2.พัฒนาศักยภาพให้ที่ปรึกษาประกันชีวิตให้มีความสามารถ เรียนรู้ และปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เข้าใจแนวโน้มตลาด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ3.ปลูกฝังทัศนคติที่พร้อมพัฒนาและเติบโต ด้วยการส่งเสริมให้ที่ปรึกษาประกันชีวิตมีมุมมองที่พร้อมพัฒนา เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และเชื่อมั่นว่าความพยายามคือกุญแจสู่ความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน OCEAN LIFE ไทยสมุทรให้สามารถแข่งขัน และเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจประกันชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต• New Service พัฒนาไปอีกขั้นบนเส้นทางสู่ Digital Insurer อีกก้าวสำคัญคือ “OCEAN CLUB APP” ที่ได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่ ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพครบวงจร ด้วยฟีเจอร์ Nutrition – Exercise – Relax พร้อม AI วิเคราะห์ความเสี่ยงโรคมะเร็ง และจับคู่กับอุปกรณ์ Wearable เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได้ รวมถึงยังเป็นแอปสำหรับสะสม Ochi Coin ใช้แลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษอีกมากมาย และอีกสิ่งที่สำคัญคือ “OCEAN LIFE DIGITAL HEALTHCARE SERVICES” ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้งก่อนป่วย ระหว่างป่วย และหลังป่วย สำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตโดยเฉพาะล่าสุดได้เปิดบริการ OCEAN LIFE Medical Advisor บริการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง OCEAN LIFE พาหาหมอ บริการช่วยเดินทางพบแพทย์ VNurse Care พยาบาลดูแลถึงบ้าน Telemed ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ร่วมกับ BEDEE ซึ่งเป็นบริการด้านสุขภาพเครือ BDMS และ Asian Assistance บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินอีกด้วยOCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ปี 2568 ด้วยพลังความรักที่จะนำศักยภาพของบริษัทในทุกด้านพัฒนาแบบประกัน บริการ และความเชี่ยวชาญในการวางแผน เพื่อให้ทุกคนได้พบคำตอบในการใช้ชีวิตอย่างมั่นคง มั่นใจ ทั้งวันนี้และอนาคต