ค่าบัตรเท่ากับ 0 บาท! ยำยำ presents Flex FANDAY “วันแฟนแห่งชาติ” คุ้มเกิน Flex 104.5 พาฟินเต็มอิ่มจุใจ 6 ชั่วโมงครึ่ง

ประสบความสำเร็จล้นหลาม! ทั้งบัตร SOLD OUT ภายในไม่กี่ชั่วโมง และวันงานได้ฟินฉ่ำทุกด้อมไม่อ่อมไม่แผ่ว สำหรับคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นโดยคลื่นวิทยุยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนกรุงเทพฯ ผลิตและสร้างสรรค์โดย บริษัท เฟล็กซ์ สเตชั่น จำกัด ภายใต้การนำทัพของหัวเรือใหญ่ผู้ก่อตั้ง และบริหารงานโดยกรรมการผู้จัดการคนสวยมากฝีมือซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าทำถึงเกินราคาบัตรตลอด 6 ชั่วโมงครึ่ง เพราะนี่คือคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปิน T-POP ระดับแนวหน้าจาก 6 ค่ายเพลงมาไว้บนเวทีเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นและเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์อุ่นเครื่องแบบไม่เบามือ จัดเต็มทั้งระบบแสงสีเสียงใส่ไม่ยั้งตั้งแต่วินาทีแรกกับ Opening Stage ของ 6 สาว RISER ROOKIES น้องใหม่เตรียมเดบิวต์จากสังกัด RISER MUSIC โดยพวกเธอเลือกหยิบเพลงฮิตของศิลปินรุ่นพี่มาโชว์สกิลร้องเต้นได้สุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น แรงอีกนิด (SADISTIC) ของ PROJECT JASP.ER, ใกล้เกิน (TOO CLOSE TO HANDLE) ของ GEMINI และ เทคะแนน (CANDIDATE) ของ FOURTH บอกเลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปังทุกเพลง สร้างสีสันจุดดีกรีร้อนแรงตั้งแต่เริ่มเปิดฉากกันเลยทีเดียวจากนั้นระเบิดเวทีด้วย Opening Show ทีเด็ดของคอนเสิร์ต ยำยำ presents Flex FANDAY “วันแฟนแห่งชาติ” กับเมดเลย์สุดพิเศษจากเหล่า “แฟนหนุ่มแห่งวันแฟนเดย์” ที่จัดเซ็ตลิสต์มาเพื่อเอาใจแฟนๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น DAOU OFFROAD กับเพลง TASTE ME, DICE กับเพลง Mona Lisa, LYKN กับเพลง ฉ่ำ (CHARM), PROXIE กับเพลง KISS KISS รวมถึง ZEE NUNEW กับเพลง รักก็รักดิ (Love is Love) แล้วปิดท้ายช่วงด้วย ATLAS ซึ่งมาในเพลง ที่รักครับ (Only One) นับเป็นโมเมนต์การรวมตัวที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ เลยจบเมดเลย์เข้าพาร์ตของแต่ละศิลปิน เริ่มกันที่หนุ่มๆ วง DICE จากค่าย SONRAY MUSIC ทั้ง 10 เมมเบอร์คิกออฟด้วยเพลง TRAP U, Mona Lisa, YES MAN, โคตรชอบเลยอ่ะ (Hey! I Like You), แค่น้องชาย (brother zone) เพลงฮิตของเพื่อนร่วมค่าย BUS7, FORGET ME NOT จาก 789SURVIVAL ตามด้วยเพลงช้าของพวกเขา พูดไม่ฟัง (Comeback No Comeback) ต่อกับเซ็ตเพลงคัฟเวอร์เริ่มที่เพลง เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever) ของ Billkin, คิดดีไม่ได้เลย (RIPE) ของ BENZKHAOKHWAN, WALK ของ NCT127, MMM Rock Ver. ของ TREASURE เรียกได้ว่าเอาใจสาย T-POP ผู้หลงใหล K-POP ได้แบบอยู่หมัด ก่อนจะลาสเตจไปกับเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเขา BANG!คิวถัดมาต่อกันด้วย 7 หนุ่ม ATLAS จากค่าย XOXO ENTERTAINMENT ซึ่งพวกเขาเลือกเพลง MAYDAY MAYDAY มาเปิดสเตจ ตามด้วย แกล้งลืม (Boyfriend) และ มังคุด (Mangosteen) ก่อนแวะมาขายขำกับมุกจีบแฟนๆ และขออนุญาตเหล่ามัมหมีเซ็กซี่หนึ่งวัน เพราะวันนี้คือวันแฟนแห่งชาติ สนุกกันต่อกับผลงานล่าสุดเพลง ooh! (อู้ว์!) ตามด้วยด้วย เข็ดมั้ยล่ะ? (REPEAT) ฮีเสิร์ฟต่อเนื่องร้อง เค้ามาก่อน (Lovefool) เปิดด้วย 1 ท่อนสดๆ แบบดนตรีไม่ต้อง แล้วจัดตามไปอีกหนึ่งชุดใหญ่ ฉันคนเก่า (Let Me Try Again), ที่รักครับ (Only One), LOLAY (โลเล), I Got That Magic, Boys Do Cry และปิดท้ายด้วยเพลง เธอมีความหมาย (My Treasure)ส่งต่อเวทีให้กับศิลปินถัดไป DAOU OFFROAD จากสังกัด ONE MUSIC เปิดด้วยเพลง TASTE ME โชว์สเตจคู่สุดเท่ที่มาพร้อมความฟิน ก่อนจะทักทายแฟนๆ แล้วขายขำตามสไตล์คนไทยพูดไปเรื่อย ถูกใจทั้งฮอลล์ ถึงจะมากัน 2 คน แต่ 2 หนุ่ม ก็ออกตัวว่าจัดเต็มแน่นอน จากนั้นจัดต่อเลยกับโซโลสเตจของ OFFROAD ในเพลง ง่ายๆ (COMPLETE) ต่อด้วยเพลง ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ (I Like Us) ของ Billkin และปิดท้ายด้วยเพลง ผิดแผน (FOUL) ซึ่งถือเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกของเพลงนี้! รับช่วงต่อโดย DAOU โซโลเพลง Me and My Broken Heart ของ Rixton ตามด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดรับเทศกาลเชงเม้งอย่าง โหลยโท่ย (POOR BOY) ขายขำจนหนำใจแล้วแวะไปเพลงเซ็กซี่บ้าง ละลาย (LALALYE) และทั้งคู่โชว์ร่วมกันอีกในเพลงปิดท้าย ไม่ตอบเลยน้า (What’s The Matter?) ของ LAZ1ถึงตรงนี้ Special Guest ก็มาอีกหนึ่ง DIAMOND ขอเรียกน้ำย่อยด้วยเพลง เล่นของ (Red Curse) ตามด้วย ไหนว่าจะไม่ไป (No Promises) เพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาและแสดงสดในงานนี้เป็นที่แรก ก่อนจะปิดท้ายด้วย TEEDEE TADA เพลงฮิตสุดไวรัลที่ทำโชว์ใหม่มาเพื่องานนี้ถึงคิว 6 หนุ่ม PROXIE จากค่าย bROTHERS Music รับหน้าที่เอ็นเตอร์เทนต่อ ขอเปิดสเตจด้วยเพลง ชน (Crush) ต่อด้วย KISS KISS จากนั้นพักทอล์กแนะนำตัวโชว์อารมณ์ขันตกแฟนๆ เข้าด้อมเพิ่มไปอีก แล้วลุยต่ออีก 2 เพลง พรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหม (Last Request) กับ เหงาอย่างนี้สินะ (Lonely Boy) หนุ่มๆ แอบสปอยล์เล็กๆ เกี่ยวกับเพลงใหม่ที่จะปล่อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นหนักมาก จากนั้นเป็นช่วงโซโลสเตจของ กร ในเพลง ลอง (Reputation), เริ่มก่อน (If I Could) โดย วิคเตอร์ และ พร้อมจะไป (Take Off) ของ คิม แล้วทุกเมมเบอร์ก็ออกมารวมตัวอีกครั้งในเพลงชาติอย่าง คนไม่คุย (Silent Mode) และ สถานะเบลอ (BLURRR) ก่อนจะลาเวทีด้วยคัฟเวอร์เพลงพิเศษสุดจึ้งอย่าง FEAT ของสาวๆ PiXXiEเข้าสู่ช่วงการแสดงของเฮียกับหนู ZEE NUNEW จากสังกัด DMD MUSIC โดย ZEE อาสาเปิดเวทีกับเพลง Super Secret ต่อด้วย Always You (ไม่เคยไม่รัก) ก่อนจะส่งต่อให้ NUNEW โซโลเพลง ฤดูของเธอ (Your Season) และ ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ ของ เจินเจิน บุญสูงเนิน เสร็จพาร์ตโชว์เดี่ยวก็เป็นช่วงโชว์สเตจคู่ที่ทำเอาสาววายตายเรียบ เริ่มจากเพลง เอ๊ะ! (Eh!) ต่อด้วย หนึ่งในมาช้า, ดิ่งดาวน์ (DOWN) ของ ALIE BLACKCOBRA และปิดเพอร์ฟปึ้งๆ ในเพลง Bad Girls ของ M.I.A. เรียกได้ว่าเป็นซีนคู่ที่หวานอมเปรี้ยวเซ็กซี่ชวนเขินสุดๆศิลปินสุดท้าย 5 หนุ่ม LYKN จากสังกัด RISER MUSIC เปิดโชว์ด้วยเพลง โฮ่ง! (SUGOI) แบบโฮ่งมาก และ เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) ก่อนจะแนะนำตัวตามสไตล์ทีป็อปช่างพูด แซวแฟนๆ ฉ่ำ บูสเอเนอร์จีสุดๆ เหมือนไม่ใช่ชั่วโมงที่ 6 จุดนี้มีเซอร์ไพรส์ Flex 104.5 ส่งเค้กก้อนโตอวยพรวันเกิด ตุ้ย LYKN กลางเวที แล้วลุยต่อกับเพลง UMM UMM, แอบรักไม่ทำให้ใครตาย (NO WORRIES), ความรักไม่น่ากลัวขนาดนั้น (TRUST ME) ตามด้วยเมดเลย์ จีบได้มั้ย (Would You Mind?), I Know You Want Me, หูดับ (Who Says) เพลงจากซีรีส์เรื่อง “เธมโป้ (ThamePo) Heart That Skips a Beat” กับเพลงพิเศษคัฟเวอร์ KNOCK KNOCK เพลงของ NANON x Jorin 4EVE ทอล์กสุดท้ายก่อนลาด้วย 3 เพลงรวด Beast Inside จากลิสต์โชว์ในเอเชียทัวร์ของหนุ่มๆ แต่นี่คือครั้งแรกที่พวกเขาหยิบเพลงนี้มาเพอร์ฟอร์มในประเทศไทย หยอกไม่หลอก (Trick Or Treat) และ ฉ่ำ (CHARM) ลาเวทีแบบเดือดๆตลอด 6 ชั่วโมงครึ่งของคอนเสิร์ต ยำยำ presents Flex FANDAY “วันแฟนแห่งชาติ” #ยำยำpresentsFlexFANDAY2025 เรียกว่าฟินฉ่ำคุ้มค่าบัตร เป็นงานที่หลอมรวมเอเนอร์จีของศิลปินและแฟนคลับเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ สมแล้วที่เป็นแฟนกันในวันแฟนเดย์ สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไป รอลุ้นกันใหม่ปีหน้า!! ติดตามอัปเดตเพลงฮิตมาแรงและกิจกรรมดีๆ ได้ทางคลื่นวิทยุ Flex 104.5 ทุกช่วง FJ ทั้ง เอฟ.เจ.เฟิร์น-นพจิรา, เอฟ.เจ.ภีม-ธนบดี, เอฟ.เจ.แบม-ปีติภัทร, เอฟ.เจ.ต้น-อาชว์, เอฟ.เจ.เซน-เมจกา, เอฟ.เจ.ญี่ปุ่น-ธนัฐ, เอฟ.เจ.พลัสเตอร์-ภัทร์นิธิ และสมาชิกใหม่ล่าสุด เอฟ.เจ.คอปเตอร์-ภานุวัฒน์ รวมถึงช่องทางเฟซบุ๊กออฟฟิเชียลเพจ FanDayConcert แอปพลิเคชัน FlexConnect และออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของ Flex 104.5 ทุกแพลตฟอร์ม