“อาเล็ก - ธีรเดช” ชวนสายแฟ อัปเดตแฟชั่นฤดูร้อนในโชว์ "Ice Runway" สุดคูลแห่งปี! กับงาน "ROBINSON HELLO SUMMER CHILL" ช้อปชิลฉ่ำ รับซัมเมอร์

ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต ชวนทุกครอบครัวทั่วไทยมาช้อปชิลฉ่ำ รับซัมเมอร์ กับแคมเปญ "ROBINSON HELLO SUMMER CHILL" (โรบินสัน ฮัลโหล ซัมเมอร์ ชิล) จัดเต็มทั้งไอเทมคอลเลกชันซัมเมอร์จากแบรนด์ชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้า ที่มาพร้อมโปรโมชันสู้องศาร้อน พร้อมสาดความคูลให้ทุกอณูมีแต่ความสุขกับกิจกรรมสุดสนุกคลายร้อนมากมายตลอดซัมเมอร์ ตั้งแต่วันนี้ – 24 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศ และทุกช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์สุดสะดวกของห้างฯประเดิมด้วยไฮไลต์กิจกรรมต้อนรับซัมเมอร์แบบยิ่งใหญ่ในวันที่ 22 มี.ค. 68 ที่ชั้น 1 ห้างโรบินสัน ชลบุรี กับการ ชวนเหล่าแฟชั่นเลิฟเวอร์มาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นฤดูร้อนจากแบรนด์ชั้นนำก่อนใคร! ในแฟชั่นโชว์ "Robinson Hello Summer Chill: The Coolest Fashion Show onIce Runway" สุดคูลแห่งปี! นำโดยหนุ่มฮอตอย่าง “อาเล็ก - ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ที่นำทีมเหล่าโมเดลทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ นำเสนอซัมเมอร์คอลเลกชันใหม่ของปีนี้ในหลากหลายสไตล์แบบจัดเต็ม!...• เริ่มที่สไตล์ KIDS Cool อัปเดทเทรนด์เสื้อผ้าเด็กกับเหล่าโมเดลตัวน้อยที่มาพร้อมลุคสนุกสดใสเต็มไปด้วยพลังจากหลากหลายแบรนด์เด็กชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Enfant, Absorba, Lee Kids, OVO, Baby Bright, Doo, Keed, NA Dreams, Funny Kids, Adda และ Sanrio• ต่อด้วยสไตล์ Simply Cool ลุคสุดเท่ที่ผสมผสานความสมาร์ทและสบายในสไตล์เวิร์กกิ้งลุคที่จะใส่ไปเที่ยว หรือไปทำงานก็ครบจบในลุคเดียวด้วยเสื้อผ้าสุดอินเทรนด์จากแบรนด์ดังทั้งไทยและต่างประเทศ• ปิดท้ายที่สไตล์ So Cool ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แอคทีฟ ที่พร้อมให้คุณเฉิดฉายรับซัมเมอร์แบบมั่นใจ ด้วยไอเทมสุดฮอตที่ห้ามพลาดจากแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น NiyomJeans กับสเปเชียลคอลเลกชันฟินาเล่สุดชิคที่หนุ่มอาเล็กสวมใส่ “Niyom Jeans Aloha Summer Collection” ซึ่งเปิดตัวที่ห้างโรบินสันเป็นที่แรก!, Bearbeary กับซัมเมอร์คอลเลกชันสุดคุล, Saran Jeans, Giordano, Playboy, GQ, Jack Russel, Buck Off, Bovy, ESP, Espada, Bouton, Heavy, Cherilon, Keep และ Senso• พร้อมส่งท้ายด้วยเซอร์ไพรส์โชว์สุดพิเศษจากหนุ่มอาเล็กที่การันตีว่าลูกค้าและเอฟซีจะต้องพกความฟินกลับบ้านแน่นอน! โดยสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง Liveบน Facebook Page และ Youtube RobinsonDepartment Storeโดยหนุ่มอาเล็ก - ธีรเดช ที่ปรากฏตัวบนรันเวย์ในลุคซัมเมอร์สุดชิคจากแบรนด์ Niyom Jeans พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ "Robinson Hello Summer Chill: The Coolest Fashion Show on Ice Runway" ว่า “วันนี้ดีใจและสนุกมากครับ เพราะนอกจากเรื่องอาหาร สิ่งที่เล็กชอบอีกอย่าง ก็คือ เรื่องแฟชั่นนี่แหละครับ วันนี้เลยถือโอกาสมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นซัมเมอร์ไปด้วยในตัว ซึ่งสำหรับเล็กถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ ปกติจะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น แต่ปีนี้พอมาเห็นเทรนด์ลุคซัมเมอร์ที่มีหลายเลเยอร์ก็รู้สึกชอบนะครับ อย่างลุคที่ผมใส่เดินจากแบรนด์นิยมยีนส์ คือ ใส่เสื้อเชิ้ตสีสันสดใสผ้าบางๆ ด้านใน และใส่เสื้อแจคเกตยีนส์สีขาวด้านนอก แมทช์กับกางเกงยีนส์สีขาว ผมมองว่าทำให้แต่งตัวได้สนุกมากขึ้น มีสีสันไปอีกแบบ ซัมเมอร์นี้ถ้าใครอยากได้ไอเดียหรืออัปเดต เทรนด์การแต่งตัวที่ห้างโรบินสันตอบโจทย์สุด ๆ ครับ มีครบทุกไอเทม พร้อมโปรโมชันที่คุ้มมาก ๆ ทุกสาขาทั่วไทยเลยครับ”ภายงานยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญของจังหวัดชลบุรี อาทิ คุณวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอเมืองชลบุรี คุณบุุญยัง ไพรวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง พันตำรวจโทสุรเชษฐ เอนกศรีรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามเสม็ด คุณลลิตา สิงห์โตทอง เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คุณบุุญยัง ไพรวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พานทอง ดร.ธานี เนื่องจำนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองซ้ำซาก คุณมานิสา พัชราคม ผู้ใหญ่บ้าน นายแพทย์สงวนชัย วนะชกิจ พ.ต.ท.ดนัย เสถียรเขต สารวัตรป้องกันปราบปรามเสม็ด รวมทั้งพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ และลูกค้าคนสำคัญ เข้าร่วมงาน โดยมี ทีมผู้บริหารห้างโรบินสัน นำโดย คุณอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารสินค้าบุรุษและสตรี ให้การต้อนรับนอกจากนี้ ห้างโรบินสัน ยังเตรียมต้อนรับซัมเมอร์และเทศกาลสงกรานต์ ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น...• HELLO SUMMER AI PHOTO: สนุกไปกับTikTok เอฟเฟกต์ 'Hello Summer' ที่จะพาคุณวาร์ปไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไทย! ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.68เป็นต้นไปที่ TikTok Robinson Department Store• SUMMER BAR & BARTENDER SHOW : ดับร้อนด้วยความเย็นสุดขั้วที่ ซัมเมอร์บาร์สุดคูล พร้อมโชว์ผสมเครื่องดื่มจากบาร์เทนเดอร์มือโปร เติมความสดชื่นและสีสันให้ซัมเมอร์นี้สนุกยิ่งกว่าเดิม! ในวันที่ 29 - 30 มี.ค. 68 ที่ห้างโรบินสัน เชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และวันที่ 5 เม.ย. - 6 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน จันทบุรี• SUMMER FLASH MOB: อีเวนต์สุดมันส์ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ห้างโรบินสันให้กลายเป็นรันเวย์แฟชั่นสุดคัลเลอร์ฟูล! เพลิดเพลินไปกับการเปิดตัวคอลเลกชันซัมเมอร์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำที่มาพร้อมจังหวะสุดเร้าใจให้คุณได้สนุกไปกับแฟชั่นโชว์ที่เต็มไปด้วยพลังและสีสันแห่งซัมเมอร์ ในวันที่ 5 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันเชียงราย อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี และจันทบุรี• แจกฟรี! ไอศกรีมผลไม้รูปมาสคอตนกโรบินส์สุดคิ้วต์เพิ่มความหวานสดชื่นให้วันช้อปปิ้ง ในวันที่ 12 - 13 เม.ย. 68ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ• พร้อมชวนฉลองเทศกาลสงกรานต์นี้ให้สนุกครบจบที่ห้างโรบินสันตลอดเดือนเมษายน กับกิจกรรมหลากหลายที่เตรียมไว้เพื่อครอบครัวทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็น...- ร่วมเสริมสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยกับ กิจกรรมสรงน้ำพระ ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา- ชมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรีไทยและพื้นบ้าน ในวันที่ 12 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันลาดกระบัง เชียงราย ลำปาง และวันที่ 19 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน สุราษฎร์ธานี- Summer Kid’s Fashion Show ร่วมชมความน่ารักของน้อง ๆ หนู ๆ ที่มาเดินแบบในชุดไทยสุดคิ้วต์ในธีมหนูน้อยสงกรานต์ ในวันที่ 5 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน รังสิต วันที่ 6 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน ถลาง และฉลอง วันที่ 12 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน สมุทรปราการ ศรีราชา และสระบุรี วันที่ 19 เม.ย. 68ที่ห้างโรบินสัน นครศรีธรรมราช และวันที่ 26 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน ตรัง- ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ ร่วมเวิร์คช็อปเมนูคลายร้อนสุดชิล ไม่ว่าจะเป็น บิงซู ข้าวแช่ ไอศกรีมโบราณ ฯลฯ ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ- และตลอดเดือนเมษายนสวยฉ่ำท้าสงกรานต์กับเวิร์คช็อปบิวตี้ หรือเข้ามาเติมเครื่องสำอาง Free Touch Up Waterproof Theme อย่างมีสไตล์ ที่ห้างโรบินสัน ระยอง อุบลราชธานี และชัยภูมิ ปิดท้ายกับกิจกรรมสุดสนุก แข่งขันตำส้มตำลีลา ในวันที่ 19 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสัน หาดใหญ่อีกทั้งยังมีดีลโปรโมชันในแคมเปญ “ROBINSON HELLO SUMMER CHILL” ที่จะให้ครอบครัวทั่วไทยมาช้อปชิลฉ่ำ รับซัมเมอร์กัน ตั้งแต่วันนี้ – 24 เม.ย. 68 ที่ห้างโรบินสันทั่วประเทศ และทุกช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์สุดสะดวกของห้างฯ ประกอบด้วย...• สินค้าต้อนรับซัมเมอร์ ลดสูงสุด 30%• แลกคะแนนเดอะวัน ลุ้นโชคใหญ่มูลค่ารวมกว่า 1.3 ล้านบาท และของรางวัลอื่นๆ รวม 32 รางวัล ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ GWM ORA GOOD CAT PRO, ตั๋วเครื่องบินจากสายการบินนกแอร์ และบัตรกำนัลที่พักจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เมื่อช้อปครบทุก 1,000 บาท / ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัลใหญ่ พิเศษ! รับสิทธิ์ x 2 เมื่อช้อปผ่าน บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน• สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนดมาช้อปชิลฉ่ำ รับซัมเมอร์ กับแคมเปญ "ROBINSON HELLO SUMMER CHILL" ตั้งแต่วันนี้– 24 เม.ย. 68 ที่ห้าง โรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถช้อปสนุกผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งออนไลน์สุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Fanpage: Robinson Department Store