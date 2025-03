"แอนนา เดลวีย์" อดีตคุณหนูลวงโลก สู่การเป็นคนดังตัวจริง?

เธอแนะนำตัวเองว่าเป็นทายาทเศรษฐีชาวเยอรมัน ครอบครัวมีมรดกราว 67 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 2 พันล้านบาท และเล่าให้คนรอบตัวฟังว่ามีทรัสต์ฟันด์หลายล้านยูโรที่จะได้รับเมื่ออายุครบ และมีแผนจะเปิดคลับส่วนตัวสุดหรูผสมแกลเลอรี่ศิลปะขึ้นที่นี่ด้วยไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา นั่งเครื่องบินเจ็ท มีเทรนเนอร์-สไตลิสต์ส่วนตัว ใช้แต่เสื้อผ้าแบรนด์เนม ร่วมงานปาร์ตี้หรูๆ พักโรงแรมห้าดาว ให้ทิปครั้งละ 100 ดอลลาร์จนพนักงานเอาไปโจษจัน ทำให้ไม่มีใครติดใจสงสัยในคำบอกเล่าดังกล่าว สุดท้ายหญิงสาวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวงสังคมชั้นสูงในนิวยอร์กอย่างกลมกลืนในงานปาร์ตี้เดือนพฤษภาคม 2014 ดีเจ Elle Dee เล่าว่าเธอเห็น "แอนนา" คุยโวเกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้าที่เธอใส่อยู่แต่กลับขอที่นอนจากคนที่มาร่วมงาน, ปีเดียวกันแอนนาจองทริปไปเวนิสกับ “ไมเคิล ซูฟู่ หวง (Michael Xufu Huang)” นักสะสมงานศิลปะโดยให้เขาออกเงินให้ก่อน แต่หลังจบทริปเธอก็เบี้ยวเขาดื้อๆปี 2016 แอนนาจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่บัตรเครดิตของเธอไม่สามารถชำระเงินได้ และมีอีกหลายครั้งที่เธอมักจะเอ่ยปากขอเลี้ยงเพื่อน ชวนเพื่อนคนดังไปเที่ยว แต่มักจะลงเอยด้วยการที่เพื่อนๆ ต้องมาเสียเงินจ่ายแทนเธอสุดท้ายเรื่องก็โป๊ะแตก หลังเธอโดนทวงค่าโรงแรมรวมถึงค่าเช่าเครื่องบินส่วนตัว และพบว่าเธอมีการใช้เช็กปลอม ปลอมแปลงเอกสารกู้เงินโดยอ้างว่าจะเอามาก่อตั้งมูลนิธิศิลปะ จนเรื่องจริงถูกเปิดเผย นั่นคือไม่มีผู้หญิงที่ชื่อ "แอนนา เดลวีย์" แต่อย่างใดโดยตัวจริงของหญิงสาวคนนี้ก็คือ "แอนนา โซโรคิน" (Anna Sorokin) เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 1991 ในรัสเซีย คุณพ่อทำงานเป็นคนขับรถบรรทุก คุณแม่เป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อ ไม่ได้รวยพอที่เรียกว่ามหาเศรษฐีได้อย่างที่เธออ้างตอนเธออายุ 16 ครอบครัวเธอย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนี เธอได้ไปเรียนที่โรงเรียนศิลปะในลอนดอนแต่ไม่จบ ก่อนมาเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัทประชาสัมพันธ์ และมีโอกาสร่วมโครงการฝึกงานกับนิตยสารแฟชั่นแห่งหนึ่งในกรุงปารีส จนได้ไปทำข่าวแฟชั่นวีคที่นิวยอร์ก ซึ่งที่นั่นเองที่ภาพความหรูหราของผู้คนทำให้เธอเห็นลู่ทาง สร้างตัวตนใหม่จนกลายเป็นลูกคุณหนู "แอนนา เดลวีย์" ขึ้นมาในปี 2017 โซโรคิน ถูกจับ โดนฟ้องกว่า 10 ข้อหา ตั้งแต่ปลอมเช็ก ขโมยเงินกู้ โดยตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2017 เธอไม่ได้ฉ้อโกงแค่โรงแรม ธนาคาร และธุรกิจต่างๆ แต่รวมไปถึงเพื่อนของเธอ หนึ่งในนั้นคือ Rachel DeLoache Williams ที่สูญเงินจากทริปโมร็อกโกกว่า 62,000 ดอลลาร์ และสุดท้าย Rachel คือคนที่แจ้งเรื่อง จนทำให้ตำรวจนิวยอร์กจับกุมแอนนาระหว่างการพิจารณาคดี ทนายความของโซโรคินอ้างว่าลูกความแค่พยายามจะซื้อเวลาระหว่างพยายามตั้งตัวทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะได้นำมาใช้หนี้ ไม่ได้มีเจตนาจะโกงใคร ขณะที่นักข่าวเองดูเหมือนจะสนใจกับแฟชันที่ใส่มาศาลของเธอมากกว่าหลังครั้งหนึ่งเธอปฏิเสธที่จะเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพราะไม่ต้องการปรากฏตัวในเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยเรือนจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2019 โซโรคินถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 4 ถึง 12 ปี โดยเธอให้สัมภาษณ์ก่อนวันพิพากษาอย่างไม่ได้รู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำว่า..."ฉันจะโกหกคุณ โกหกคนอื่นๆ และโกหกตัวเอง ถ้าฉันบอกว่าฉันขอโทษสำหรับอะไรก็ตาม"เรื่องราวของ "โซโรคิน" ถูกขายให้กับ Netflix เป็นเงิน 10.3 ล้านบาททำซีรีส์ “Inventing Anna” ในปี 2022 แต่เหลือไปถึงเจ้าตัวเพียง 7 แสนกว่าบาทเพราะที่ถูกนำไปจ่ายชดใช้เงินที่เธอหลอกมาAnna ได้รับการปล่อยตัวหลังรับโทษได้ 2 ปี หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวเพื่อเนรเทศกลับเยอรมนี ใส่เครื่องติดตาม โดนจำกัดพื้นที่ และห้ามเล่นโซเชียลหลังได้รับการปล่อยตัว เธอหาเงินจากได้ขายงานตัวเอง มีการจ้างช่างภาพส่วนตัวตระเวนออกสื่อ และเผยว่ามีแผนจะสร้างซีรีส์โทรทัศน์เป็นของตัวเองปี 2024 โซโรคินที่ยังใส่เครื่องติดตามตัวที่ข้อเท้าเธอไปออกรายการ "Dancing with the Stars" ซีซัน 33 ได้กลับมาโพสต์บน Instagram หลังถูกแบนมานาน และเดือนกันยายนที่ผ่านมากับการไปเดินบนรันเวย์ New York Fashion Week โดยทั้งหมดเจ้าตัวทำในชื่อของ "แอนนา เดลวีย์" อีกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นโอกาสต่างๆ มากมายของ Anna Sorokin ทั้งการทำพ็อดแคสต์ The Anna Delvey Show โครงการเรียลลิตี้ Delvey’s Dinner Club และ รายการ The Anonymous ที่เธอปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญ ที่น่าจะทำเงินได้หลายหมื่นเหรียญ รวมถึงบริษัท PR “OutLaw Agency”: และ Instagram ที่มีคนตามมากกว่า 1.1 ล้านคน ซึ่งก็น่าจะพอทำเงินได้ไม่น้อยจากค่าโฆษณา