หล่อด้วย เก่งด้วย!! “พีช พชร” เรียนจบ ป.โท ที่ออกซฟอร์ดแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมและเพอร์เฟคทุกด้านจริงๆ สำหรับหนุ่ม "พีช พชร จิราธิวัฒน์" ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดง รวมถึงเจ้าของธุรกิจเฟรนช์ฟรายส์ทอด ที่มีสาขาในไทยเกือบร้อยสาขา แต่เจ้าตัวยังลุยเรียนต่อเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจของตัวเอง จนล่าสุดคว้าปริญญาโท ด้าน Major Programme Management ที่ University of Oxford มาครองได้สำเร็จโดย "แม่ส้ม ชนัดดา ทิพยศิริ" แม่ของหนุ่มพีช ได้ลงภาพความสำเร็จของลูกชาย พร้อมแคปชันว่า “So proud and over the moon with joy celebrating another big win in my amazing son’s journey! Huge congrats on your Master’s from Saïd Business School, University of Oxford. You’ve worked so hard for this and totally deserve every bit of it. Love you always! @peach_pachara” (ภูมิใจมาก ๆ และปลื้มสุด ๆ กับการฉลองความสำเร็จอันน่าทึ่งของลูกชาย ฉลองใหญ่ให้กับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ลูกทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสิ่งนี้ และเหมาะสมกับความสำเร็จที่ได้มา รักลูกเสมอ)งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ และแฟนๆ แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก