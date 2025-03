“THAITANIUM” แท็กทีม “TWOPEE” นำทีมศิลปินเพิ่มความร้อนแรง พร้อมศิลปิน ดีเจชั้นนำของไทยบุก “GETUP Uthai Water Festival 2025”

จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในประเทศไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อ P63 Production เตรียมจัดเฟสติวัล “GETUP Uthai Water Festival 2025” ความมันส์แบบไร้ขีดจำกัดกับ เวที แสง สี เสียง โปรดักชั่นระดับ World Class ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยการสาดความสนุกใส่กันแบบไม่ยั้งอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกที่ จังหวัดอุทัยธานีโดย “คุณเบ็นซ์ ธนาชัย ปั้นงาม” หัวเรือใหญ่ผู้จัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า ต้องการจัดงานสงกรานต์ที่จังหวัดอุทัยธานีในปีนี้ เพื่อเป็นการเตรียมยกระดับให้จังหวัดอุทัยธานีก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Music Festival และก้าวสู่การเป็น Entertainment Hub แห่งใหม่ที่ทั้งประเทศต้องจับตามอง! โดยการจัดงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในทุกด้าน ทั้งด้านโปรดักชั่น สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนให้แก่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณแทบจังหวัดรอบ ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง หรือแลนด์มาร์คสำหรับการท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกด้วย และความพิเศษของงาน “GETUP Uthai Water Festival 2025 ในครั้งนี้ โปรดักชั่น แสง สี เสียง เลเซอร์ จัดเต็มเหมือนยก Music Festival ระดับโลกมาไว้อุทัยธานี พร้อมกับระบบน้ำที่ทันสมัย เช่น Water Gun ขนาดใหญ่ที่ติดไว้รอบด้าน รวมถึง Water Jet ที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมงานได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน โดยจะมีการปล่อยน้ำทุก 5 นาที ไม่มีตัวแห้ง หรือขาดตอนอย่างแน่นอนและความสนุกในครั้งนี้ ยังจัดเต็มไลน์อัปกองทัพศิลปินฮิปฮอปแนวหน้าของประเทศไทย นำโดย THAITANIUM ตัวพ่อแห่งวงการฮิปฮอป ที่จะพาโยกให้สุด เปียกให้สุด มันส์แบบไม่มีพัก! Pok Mindset อีกหนึ่งศิลปินฮิปฮอปชื่อดัง เจ้าของเพลงฮิต "วิบวับ" และ "ก้มต่ำ" ที่ติดหูจนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมือง, ต่อด้วย TWOPEE SOUTHSIDE ศิลปินแร็ปเปอร์ระดับตำนานที่เคยร่วมงานกับศิลปินตัวท็อปทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึง 3 แร็ปเปอร์ตัวจี๊ดขวัญใจวัยรุ่น GUNNER X BIGSLP X MIXIE MIXX, JARVIS X M-PEE X GENA เจ้าของเพลงสุดไวรัล ที่พร้อมเสิร์ฟความมันส์แบบไม่หยุด ไม่พัก ไม่เหนื่อย และ J$R X NAME MT X CULT SHOTTA X LIL GOLO X TANBOYMIGUELไม่เพียงเท่านี้ยังมีเหล่าดีเจระดับ World Class ชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทย นำโดย 22Bullets, BOTCASH, Crossthy, BIZZO, DOLLA, JAMESJAY, JOY LILA, LOOKWA, MORDAN, MYVVALKER, NUTTRIX, PHATCHA, PIXZY, PRADA, RIVIERE, SO SMILE, TONG APOLLO, WHATBEN, XY มาร่วมเสริมทัพสาดความมันส์วันสงกรานต์ปีนี้แบบสุดเดือดตลอดทั้ง 3 วันอีกด้วยห้ามพลาด!!! มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยไปพร้อม ๆ กันที่งาน “GETUP Uthai Water Festival 2025” ในวันที่ 13-15 เมษายน 2568 ณ หน้าลาน ร้าน GETUP Bar&Restaurant จังหวัดอุทัยธานี สามารถสำรองบัตรเข้างานได้แล้ววันนี้ทาง Line Official @GETUPWATERFEST หรือ https://lin.ee/lpHk2S7r โดยบัตรราคา 399 บาทต่อวัน และ โต๊ะวีไอพี ราคา 15,000 บาทต่อวัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : Get Up Uthai Songkran Festival#GETUPWaterFestival #GETUPUthaiThaniWaterFestival #GetupBar #UthaiThaniFC #Songkran #UnseenThailand #AmazingThailand