ตอนสุดท้าย!! GELBOYS สถานะกั๊กใจ “นิว-ไป๊ป-พีเจ-เลออน” เซอร์ไพรส์!! โชว์เพลง “LOVEGELS”

ขึ้นแท่นเป็นซีรีส์วัยรุ่นแห่งยุค ที่ฮอตฮิตติดเทรนด์และได้รับความนิยมสุด ๆ สำหรับ ซีรีส์ iQIYI Original 'GELBOYS สถานะกั๊กใจ' ด้วยคอนเทนต์ GEN Z ที่โดนใจทุกเพศทุกวัย ทำให้เกิดกระแสเจลบอยฟีเวอร์ไปทั่วประเทศ พร้อมทะยานสู่อันดับซีรีส์ไทยที่มียอดรับชมสูงสุดอันดับ 1 ทุกสัปดาห์ที่ออกอากาศ ล่าสุด iQIYI (อ้ายฉีอี้) ร่วมกับค่าย LOOKE (ลู้คกี้) จัดงาน “GELBOYS would like to watch the final episode with you” เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ร่วมรับชม ซีรีส์ iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ ตอนสุดท้ายพร้อมกันกัน ทำเอา LIDO CONNECT คึกคักไปด้วยผู้ชมที่ยกขบวนมาซัปพอร์ตน้อง ๆ “โฟร์มด-เชียร-บัว-บ้าบิ่น” กันอย่างเนืองแน่น เรียกว่าเป็นการดู EP7 ที่ได้ลุ้น ได้เชียร์กันแบบเต็มอรรถรสโดย คุณผ่านศึก ธงรบ กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย และผู้กำกับ บอส กูโน ขอจัดเต็ม!! พร้อมนำทัพนักแสดงนำ นิว ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป มนธภูมิ สุมนวรางกูร, พีเจ มหิดล พิบูลสงคราม และ เลออน บรอคโค่ มาสร้างสีสันด้วยโชว์สุดพิเศษในเพลง LOVEGELS โชว์เเบบเต็มเพลงครั้งแรกของ 4 หนุ่ม GELBOYS พร้อมเสิร์ฟโมเมนต์ความฮ็อป ความฟิน และความสนุกแบบไม่ “กั๊ก” เป็นการขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ จนมาถึง EP สุดท้าย งานนี้ เจนนี่ ปาหนัน รับหน้าที่พิธีกร ชวนทุกคนมาร่วมสนุก ทำเอาแฟน ๆ ปลื้มสุด ๆ ที่ได้ลุ้นรับ Photo Fancard รวมถึงได้ Hi Bye และได้ถ่ายรูป Photo Group กับน้อง ๆ นักแสดงอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นคุณผ่านศึก ธงรบ กรรมการผู้จัดการร่วม iQIYI ประเทศไทย กล่าวว่า “ภูมิใจและดีใจมากครับที่ ซีรีส์เรื่อง iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ ได้รับความนิยมและกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ไปทั่วประเทศ หลายคนบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเหมือนพงศาวดารของ GEN Z ซึ่งไม่ใช่แค่พวกเราทีมงานหรือนักแสดงที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา แต่เป็นคนดูที่ช่วยกันเขียน ช่วยกันผลักดันทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เติบโต และกลายเป็นซีรีส์วายที่แมสที่สุด เรตติ้งทีวีสูงที่สุด โดยทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ได้นำพาซีรีส์ไปได้ไกลกว่า 190 พื้นที่ทั่วโลก โดยกลุ่มผู้ใช้งาน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ตัวเลขเติบโตขึ้นกว่า 300 เท่า มียอดเฉลี่ยรายวันสูงที่สุดเลยครับ อยากขอบคุณทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งออกป็อปคัลเจอร์ไทย ไปสู่ต่างประเทศ ใครที่ยังไม่ได้ดู ยังดูไม่ครบ หรืออยากดูซ้ำ อยากให้ตามไปดูเวอร์ชัน UNCUT แบบรวดเดียวจบ บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) ให้ครบทุกตอนนะครับ ”บอส กูโน ผู้กำกับ กล่าวว่า “โปรเจกต์นี้ค่าย LOOKE (ลู้คกี้) และทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ร่วมกันปลุกปั้น และพัฒนากันมาอย่างยาวนาน พอมาถึงวันนี้ รู้สึกดีใจมากครับ รู้สึกสนุกที่ได้เห็นรีแอกชันของคนดูตั้งแต่ EP 1 จนถึง EP7 ได้เห็นพลังของกองเชียร์ ที่ลุ้นว่าใครจะคู่กับใคร ในฐานะคนทำคือพวกเราประทับใจมากครับ โดยในเดือนมิถุนายนนี้ ทางค่าย LOOKE (ลู้คกี้) มีแพลนที่จะจัดกิจกรรมแฟนมีตติ้งของ 4 หนุ่ม GELBOYS ใครที่ยังชื่นชอบและประทับใจในในเคมีของน้อง ๆ ไม่อยากให้พลาดกันครับ และในอนาคตจะมีโปรเจกต์ของ GELBOYS อีกแน่นอนครับ คำว่า GELBOYS จะไม่หายไปไหน แต่ว่าจะมาในรูปแบบใด อยากให้รอติดตาม และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ สุดท้ายอยากขอบคุณคนดูทุกคน ที่ลุ้นด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ ขอบคุณจากใจจริง ๆ ครับ”ติดตามรับชม ดูซีรีส์ iQIYI Original ‘GELBOYS สถานะกั๊กใจ’ เวอร์ชัน UNCUT รวดเดียวจบ แบบไม่กั๊ก ครบทุกตอน บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น#GELBOYSสถานะกั๊กใจ #iQIYIOriginal #one31 #LOOKE #ลู้คกี้