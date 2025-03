อินดี้ติดแกรม! “YOLO FEST.” รวม 12 ศิลปินตัวท็อป 14 มิ.ย.นี้ เกิดมาทั้งที ต้องมามิวสิคเฟสนี้สักครั้งในชีวิต!

ครั้งแรกของ ATIMESHOWBIZ และ EFM 94 จับมือกัน ครีเอทมิวสิคเฟสอินดี้อินใจที่อยากจะชวนคนเทสต์ดี มาเฟสอินดี้ด้วยกัน!! กับ “YOLO FEST.” (โยโล่ เฟส) “YOU ONLY LISTEN ONCE” เกิดมาทั้งที ต้องมาดูมาฟังมิวสิคเฟสนี้ สักครั้ง มิวสิคเฟสที่รวมศิลปินอินดี้ตัวท็อปสุดเทสต์! ที่มีเพลงฮิตจนแมสมาไว้ในเวทีเดียวกัน จัดเต็มแบบสมมง #Atimeshowbiz มันส์ต่อเนื่องไม่มีสะดุด 9 ชั่วโมงเต็มแบบ Non-stop วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอนพบกับ 12 ไลน์อัพศิลปินอินดี้ระดับท็อปของเมืองไทย อาทิ TATTOO COLOUR วงดนตรีขวัญใจเด็กแนวทุกยุค กับสไตล์เพลงสุดครีเอทที่ไม่เคยเก่า , POLYCAT วงดนตรีกลิ่นอายยุค 80’s ที่ปลุกกระแสยุคเก่าให้เก๋าไปทั่วบ้านทั่วเมือง , SCRUBB ศิลปินดูโอ้ที่มีเพลงเพราะอยู่ในเพลย์ลิสต์โปรดของใครหลายคนมานานกว่า 20 ปี! , THE TOYS อัจฉริยะทางดนตรี ผู้สร้างปรากฎการณ์ให้วงการเพลงไทยดังไกลทั่วเอเชีย! , SAFEPLANET วงอินดี้ป็อปแถวหน้าดาวเคราะห์แห่งเสียงดนตรีกับซาวน์สุดซิกเนเจอร์!, PUN ศิลปินหนุ่มสุดฮอต ขวัญใจเจน Z ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้! , DEPT ดูโอ้ซินธ์ป็อปแห่งยุค กับแนวเพลงเศร้าเคลือบน้ำตา โดนใจวัยรุ่น , WHAL & DOLPH วงดนตรีอินดี้ป็อปจากท้องทะเล กับการดีไซน์เพลงที่ไร้ขีดจำกัด , MEYOU All rounder แห่งวงการเพลงไทย เจ้าของเพลงฮิตร้อยล้านวิว , WIM ศิลปินอินดี้ ป็อปไวป์ดีมิสเตอร์ฟีลกู้ดมาพร้อมสไตล์เพลงสุดกรู๊ฟชวนฝัน! , LUSS คู่หูมหัศจรรย์แห่งยุค! กับเมโลดี้ติดหูที่กลายเป็นไวรัลครั้งไม่ถ้วน และ TELEVISION OFF วงน้องใหม่ฟอร์มแรง ผู้ถ่ายทอดความเจ็บปวดได้อย่างสวยงามบอกเลย...เฟสนี้ห้ามพลาด! ปักหมุดรวมที่สุดของความ “คุ้ม” มาไว้ในงานเดียว!! เริ่มจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 29 มีนาคมนี้ ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา งานนี้เป็นบัตรยืนล้วน บัตรราคาใบละ 1,500 บาท โปรโมชั่นพิเศษสุด! ซื้อบัตรคู่ราคา 2,800 บาท **(จำกัด 1,500 คู่เท่านั้น!)** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ATIMESHOWBIZ ทุกช่องทาง #YOLOFest #ATIMESHOWBIZ #EFM94