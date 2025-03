4 พ.ค.นี้!! CEO คังไทยเตรียมใจละลาย คุณเลขายู “อีจุนฮยอก” แลนดิ้งจัดแฟนมีตติ้งไทยที่แรก ใน “2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING IN BANGKOK [LET ME IN]” จองบัตร 29 มี.ค.นี้

​ทำเอาเหล่าCEO คังประเทศไทยกรี๊ดสุดๆ เตรียมมี “คุณเลขายู”บินลัดฟ้ามาดูแลแฟนๆด้วยตัวเอง! กับการปักหมุดมาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกของ “อีจุนฮยอก” (Lee Jun Hyuk) พระเอกเกาหลีที่กำลังมาแรง เจ้าของบทบาท “คุณเลขายูอึนโฮ” พ่อหนุ่มไมโครเวฟ อบอุ่น ลุคหล่อกระชากใจจากซีรีส์สุดฮอต “Love Scout“ กับแฟนมีตติ้ง 2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING IN BANGKOK [LET ME IN] ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 17:00 น. ณ PHENIX GRAND BALLROOM ชั้น 5 จัดโดยผู้จัดคุณภาพ Line up Entertainment Co.,Ltd. (ไลน์อัพ เอนเตอร์เทนเมนท์) ถือเป็นการเริ่มต้นทัวร์มีตติ้ง แลนด์ดิ้งที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเป็นที่แรกอีกด้วย!!​หนุ่ม “อีจุนฮยอก” (Lee Jun Hyuk) เพิ่งมีผลงานสุดปังในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ “Love Scout” กับบทบาทเลขาหนุ่มหล่อเพอร์เฟกต์ “ยูอึนโฮ” ก็โปรยเสน่ห์จนแฟนๆซีรีส์เคลิ้มโดนตกแบบหาทางออกไม่ได้ โดยซีรีส์เรื่องนี้กระแสดีลาจอด้วยเรตติ้งสูงสุดที่ 12.0% ทำให้ อีจุนฮยอก ได้รับความรักและความนิยมอย่างล้นหลาม งานนี้พ่อหนุ่มไมโครเวฟ คุณเลขา “อีจุนฮยอก” เตรียมบินมาดูแล พร้อมเสิร์ฟหน้าหล่อๆใสๆแบบใกล้ๆ ละลายหัวใจทุกคน รวมทั้งเตรียมโชว์พิเศษและเซอร์ไพรส์อีกเพียบ!! แฟนๆชาวไทยห้ามพลาด เคลียร์คิวให้พร้อม มาต้อนรับ “คุณเลขายู” ให้ประทับใจแบบไม่รู้ลืม และมาร่วมสร้างโมเมนต์สุดพิเศษไปพร้อมกัน เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 29 มีนาคม 2568 เวลา 10:00 น. ทาง www.theconcert.com บัตรราคา 6,500 / 4,900 / 4,500 / 2,900 พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย โดยทุกที่นั่งจะได้รับ Official Poster, Exclusive Photocard, และได้ Hi-Bye Session​ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม (ผังที่นั่ง, ราคาบัตร และสิทธิพิเศษ) ได้ที่ FB: LINE UP Entertainment Co.,Ltd., IG: @lineupent_th, X: @LineUpEnt_TH