The People Awards ครั้งที่ 4 ประจำปี 2025 ประกาศ 10 คนแห่งปี ภายใต้แนวคิด ‘Rise to Lead’ พร้อมเปิดตัวรางวัลใหม่ ‘Campaign of the Year’ เพื่อยกย่องแคมเปญที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยความแตกต่างและกล้าคิดกล้าทำ

นับตั้งแต่วันแรกมาจนถึงปัจจุบันก็ย่างเข้าปีที่ 8 ที่ ‘The People’ สื่อออนไลน์ที่เชื่อมั่นและตีแผ่เรื่องราวของคนบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า “Everyone Has Their Own Inspiring Story” หรือ “ทุกคนล้วนมีเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจเป็นของตนเอง” เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจาก ‘พลังของคน’ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ The People ตีแผ่และเชิดชูเสมอมา โดยเฉพาะผ่านงานมอบรางวัลประจำปีในนาม ‘The People Awards’ ที่มุ่งมั่นเฉลิมฉลองการกระทำของผู้คนที่สามารถสร้างคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ภายใต้แนวคิดและแก่นกลางสำคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งเมื่อเดินทางมาถึง The People Awards ในครั้งที่ 4 (The 4th The People Awards) ประจำปี 2025 บุคคลตัวอย่างที่ The People มุ่งหมายยกย่องล้วนมาจากพลังของคนที่กล้าลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลง จนได้กลายมาเป็นคอนเซปต์ของการประกาศรางวัลด้วยแนวคิด ‘RISE TO LEAD: ปลุกความต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง’ จึงถูกหยิบขึ้นมาเป็นแกนหลักของงาน ด้วยความเชื่อว่า ‘ผู้นำ’ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ ‘ตำแหน่ง’ แต่คือผู้ที่กล้าคิด กล้าทำ และขับเคลื่อนสังคมจากจุดยืนของตนเอง เพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้พิธีมอบรางวัล The People Awards ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ Crystal Box ชั้น 19 Gaysorn Urban Resort มีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายแวดวง ทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา และแขกรับเชิญที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคม ก่อนที่พิธีประกาศรางวัลจะเริ่มต้นขึ้น ก็จะเป็นช่วงของการเดินพรมแดงโดยมีเหล่าผู้ถูกเสนอชื่อใน 100 Finalists มาร่วมเดินพรมแดงในครั้งนี้ และผู้ที่มาร่วมเดินพรมแดงก็ประกอบไปด้วย อิงฟ้า วราหะ, พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ, ครูสุรเบล-สุรศักดิ์ คำท้าว, ประเสริฐศักดิ์ ปัดมะริด, ไปจนถึง อรรถพล หนุนดี ที่มาพร้อมกับน้องหมูเด้ง (ฉบับรูปปั้น) เป็นต้นเมื่องานเริ่มขึ้น พาฝัน ศรีเริงหล้า พิธีกรของงานก็กล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน The People Awards ครั้งที่ 4 อย่างเป็นทางการ ก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับ ‘อนันต์ ลือประดิษฐ์’ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง The People ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของรางวัลในปีนี้ว่า “ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่รอคอยว่าเมื่อไหร่โอกาสจะมาถึง แต่เป็นผู้ที่สร้างโอกาสและผลกระทบในเชิงบวก” พร้อมเน้นย้ำว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถปลุกความเป็นผู้นำในแบบของตัวเองและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ขึ้นมาได้ ซึ่งก็คือคุณลักษณะสำคัญของผู้นำในแบบที่ The People เชื่อ และคือหัวใจของแนวคิด ‘Rise to Lead: ปลุกความต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง’ ในปีนี้ถัดจากนั้นคือช่วงปาฐกถาพิเศษโดย ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ ‘Lead with Empathy’ ที่ถ่ายทอดมุมมองต่อความเป็นผู้นำจากประสบการณ์ตรงในการทำงานใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะเส้นแบ่งระหว่างคำว่า ‘Empathy’ กับ ‘Sympathy’ เพราะการจะเป็นผู้นำ เพียง ‘รู้’ ว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะเราต้อง ‘รู้สึก’ อันเป็นนิยามของ Empathy ในซึ่งเป็นใจความสำคัญของปาฐกถาในครั้งนี้ต่อจากนั้นก็มีการยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Empathy ในการกับต่อกรกับปัญหา ตั้งแต่การออกแบบการทำงานและการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี การต่อกรกับกับปัญหาน้ำท่วมผ่านการลงพื้นที่เพื่อเข้าใจรากของปัญหาตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ท้ายที่สุดพร้อมสะท้อนว่า เราอาจจะทำงานผ่านความเห็นอกเห็นใจอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องผนวก ‘เหตุผล’ (Reasons) หรือแม้แต่ ‘หัวใจ’ (Heart) ร่วมด้วย ในปาฐกถาพิเศษนี้ ท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติได้พาเราไปสำรวจมิติ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาของ ‘การนำด้วยความเห็นอกเห็นใจ’ (Lead with Emphaty) ที่จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการนำและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นพิธีก็ดำเนินเข้าสู่ช่วงของการประกาศรางวัล โดยเริ่มต้นจากรางวัล ‘Popular of the Year’ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันโหวตผ่านเว็บไซต์ของ The People เพื่อเลือกหนึ่งใน 100 Finalists ทั้งหมดที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในแบบของตนเอง โดยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้มีการโหวตมีประชาชนเข้ามาร่วมกว่า 3,776,575 โหวต โดยผู้ที่ได้รับรางวัล Popular of the Year ประจำปี 2025 ได้แก่ ‘อิงฟ้า วราหะ’ ซึ่งได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในการโหวตครั้งนี้รวม 48.3%ก่อนจะเข้าสู่การมอบรางวัล Campaign of the Year ยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ The People มอบให้เพื่อเชิดชูบุคคลผู้ทุ่มเทสร้างการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นั่นคือ ‘Campaign of the People’ ซึ่งในปีนี้ มอบให้กับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะอย่างหลากหลาย ทั้งในระดับโครงการและนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทยรางวัลนี้มอบให้แก่ ‘คุณโชติ และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช’ คู่ชีวิตที่ทำงานเคียงข้างกันมากว่า 54 ปี ในหลากหลายมิติของการพัฒนา ทั้งด้านนโยบายสาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านบทบาทในมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ซึ่งต่างมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในระดับโครงสร้าง และเป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะคน ๆ หนึ่งที่ยืนหยัดขับเคลื่อนและสร้างความเปลี่ยนแปลงเสมอมาก่อนจะต่อด้วยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของ The People Awards ครั้งนี้ คือการเปิดตัวรางวัลใหม่ ‘Campaign of the Year’ เพื่อยกย่องแคมเปญหรือความเคลื่อนไหวในสังคมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนความเชื่อของ The People ว่า ‘การเปลี่ยนแปลง’ ไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียว แต่สามารถขับเคลื่อนโดยพลังร่วมของกลุ่มคนที่มีจุดยืนเดียวกัน รางวัลนี้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการเสนอชื่อแคมเปญที่พวกเขาเห็นว่าสมควรได้รับการยกย่องก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ อนันต์ ลือประดิษฐ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง The People, ดร.มานะ ตรัยยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ปรียนันท์ มงคลศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จนได้ออกมาเป็น Campaign of the Year ประจำปี 2025 เพียงหนึ่งเดียวสำหรับปีแรกของการมอบรางวัลนี้ มีแคมเปญที่ผ่านเข้ารอบได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด 10 แคมเปญ ดังนี้●Bangkok Pride Festival 2024: Celebration of Love โดย นฤมิตไพรด์●Dream Stadium 2 by SC Asset โดย Think Curve x SC Asset●Humans Against Dengue โดย บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย)●Zero Dropout: เด็กทุกคนต้องได้เรียน โดย บริษัท แสนสิริ จำกัด●ช้อปสะดวก ช่วยสังคม โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) x ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)●นะโมตัดสด โดย มิตรผล●ฝารักขวดของคนรักษ์โลกโดย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)●พอดีไม่เหมือนกัน โดย นันยาง●มาช่วยให้บ้านพวกเค้า กลับมาเป็นบ้านอีกครั้ง โดย IKEA x มูลนิธิกระจกเงา●อาสาดับไฟป่า โดย มูลนิธิกระจกเงาโดยผู้ได้รับรางวัล Campaign of the Year ประจำปี 2025 ได้แก่ ‘อาสาดับไฟป่า’ โดยมูลนิธิกระจกเงา จากบทบาทในการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือดับไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทย พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับอาสาสมัครและชุมชนในพื้นที่มากว่า 6 ปี เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตผู้คนอย่างจริงจัง โดยมี ‘สมบัติ บุญงามอนงค์’ เป็นผู้แทนจากมูลนิธิกระจกเงาขึ้นรับรางวัลบนเวทีThe People Awards ยังคงเดินหน้ายกย่องผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร ผ่านรางวัล ‘Corporate of the Year’ ซึ่งมอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีแนวคิดและการดำเนินงานที่ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ โดยปีนี้มีองค์กรที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 แห่งเริ่มต้นที่รางวัล Corporate of the Year แรกในสาขา ‘Strategic Impact & Collaboration Award’ พลังของคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือทำจริง ผ่านโครงการที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาไอเดียให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ได้แก่ ‘TTA LAB’ โดยมี ‘พีเจ – หริสวรรณ ศิริวงศ์’ กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัลสำหรับรางวัล Corporate of the Year ลำดับต่อมาในสาขา ‘The Creative Thai Spirit’ ที่มอบให้กับองค์กรที่นำอัตลักษณ์ไทยมาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืน ผ่านการคิดใหม่ ทำใหม่ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ‘พันธุ์ไทย คอฟฟี่ (Punthai Coffee)’ โดย ‘สุขวสา ภูชัชวนิชกุล’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลมาจนถึง Corporate of the Year รางวัลสุดท้ายในสาขา ‘Living & Property’ ที่มอบให้กับองค์กรที่ไม่เพียงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม แต่ยังมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน ได้แก่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ‘ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง’ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี ก้าวขึ้นรับรางวัลก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพิธี ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของ The People Awards ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมรับชมการแสดงพิเศษ ‘Rise with Purpose’ โดย ‘กอกี้ – กวิสรา ศรีสมัย’ ศิลปินจากค่าย 19 GMM MUSIC ที่ถ่ายทอดบทเพลงหลากอารมณ์จากทั้งผลงานของเธอเองและบทเพลงคัฟเวอร์ที่นำมาตีความใหม่ เพื่อสะท้อนพลังของการลุกขึ้นสู้ตามแนวทางของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด ‘Rise to Lead’ อย่างงดงามและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของพิธีมอบรางวัล กับการประกาศรางวัล ‘People of the Year’ ซึ่งถือเป็นรางวัลหลักและหัวใจสำคัญของ The People Awards ที่มอบให้กับบุคคล 10 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งลุกขึ้นนำพาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยสะท้อนให้เห็นว่า ‘ความเป็นผู้นำ’ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ มิติ แวดวง และคนทุกคน เพียงแค่เขาเหล่านั้นกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย กล้าคิดต่าง ยืนหยัดในคุณค่าที่ตนเองเชื่อมั่น และลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบของตัวเองผู้ได้รับรางวัล People of the Year ประจำปี 2025 ได้แก่●วิทย์ สิทธิเวคิน – สาขา การศึกษา / วิทยาศาสตร์●คณะระเบียบวาทะศิลป์ – สาขา ศิลปะ / วัฒนธรรม / วรรณกรรม / การออกแบบ●เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ – สาขา ธุรกิจ / การตลาด / การเงิน / ESG●นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี – สาขา การเมือง●หมูเด้ง และ อรรถพล หนุนดี – สาขา บันเทิง / KOL●ดร. เจน ชาญณรงค์ ผู้ก่อตั้งเพจ ‘ฝ่าฝุ่น’ – สาขา สิ่งแวดล้อม / ความยั่งยืน / ชุมชน / เกษตร●ศศพินทุ์ วงษ์โกวิท ผู้ก่อตั้งเพจ ‘หมอนุ้ย’ – สาขา สุขภาพ / อาหาร●พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ – สาขา กีฬา●ยอด ชินสุภัคกุล – สาขา เทคโนโลยี / นวัตกรรม●สรยุทธ สุทัศนะจินดา – สาขา สังคม / ความเสมอภาคทั้ง 10 คน จาก 10 สาขา คือภาพสะท้อนของผู้นำแห่งยุคใหม่ในหลากหลายแวดวง ผู้ซึ่งลุกขึ้นขับเคลื่อนสังคมจากจุดยืนของตนเอง ผู้ใช้ความเชี่ยวชาญ เสียง ความคิด หรือการลงมือทำ เป็นพลังผลักดันสังคมในแบบที่ตนเองถนัด โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบใดแบบหนึ่งของความเป็นผู้นำงาน The People Awards ครั้งที่ 4 ‘RISE TO LEAD: ปลุกความต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง’ ปิดฉากลงท่ามกลางบรรยากาศแห่งแรงบันดาลใจ เสียงปรบมือ และรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมงานที่ได้เห็นภาพของ ‘ผู้นำ’ ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานเบื้องหลัง นักวิชาการ ศิลปิน นักกีฬา ผู้ประกอบการ หรือแม้แต่ผู้ดูแลสวนสัตว์ที่ได้ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปทั่วทั้งโลก พวกเขาล้วนเป็นผู้ที่ใช้เสียงของตนเองเพื่อสื่อสารบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง โดยทั้งหมดทั้งมวลนั้น ทุกคนต่างลุกขึ้นนำในแบบของตนเองอย่างงดงาม#ThePeople #RiseToLead #ThePeopleAwards #4thThePeopleAwards #TPPA #4thTPPA