มิถุนายนนี้ ขอเชิญคนเทสต์ดี มาเฟสอินดี้ด้วยกัน!! “YOLO FEST” (โยโล่ เฟส)

เฟสอินดี้ “YOU ONLY LISTEN ONCE” มิวสิคเฟสที่รวม 12 ศิลปินอินดี้ตัวท็อป มาไว้ในเวทีเดียวกัน!!จาก ATIMESHOWBIZ และ EFM เกิดมาทั้งที ต้องมาดูมาฟังมิวสิคเฟสนี้สักครั้ง เพราะเรารวมที่สุดของความ “คุ้ม” มาไว้ในงานเดียว!• คุ้มที่ 1 : เฟสอินดี้ขึ้นห้างกลางเมือง ยืนฟังเพลงแบบแอร์เย็นฉ่ำ ย่านแหล่งช้อปปิ้ง เดินทางสะดวก!! ขึ้นรถไฟฟ้าแป๊บเดียว ไปง่ายกลับก็ง่ายสุด ๆ• คุ้มที่ 2 : รวม 12 Line Up ระดับท็อปสายอินดี้ของเมืองไทย ที่มีเพลงฮิตจนแมส รวมไว้ในงานเดียว!!• คุ้มที่ 3 : จัดเต็ม ดีไซน์ Stage แบบสมมง #Atimeshowbiz ไม่ว่าจะถ่ายรูปถ่ายคลิปจากมุมไหนก็สวยตาแตก!!• คุ้มที่ 4 : สนุกไม่มีสะดุด มิวสิคเฟสที่มาพร้อมเวทีเลื่อน!! ฟินกันยาวๆ แบบต่อเนื่อง เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ไม่ขาดฟีลแน่นอน!!• คุ้มที่ 5 : ฟินเต็มอิ่มกับโชว์เต็มรูปแบบจากทั้ง 12 ศิลปิน จัดเต็มเพลงฮิตที่อยากฟัง คุ้มทุกวินาทีจากทุกไลน์อัป• คุ้มที่ 6 : บัตรราคาคุ้มค่าที่สุด!! เพียง 1,500 บาทเท่านั้น พิเศษกว่านั้น โปรฯคู่เพียง 2,800 บาท (เหลือคนละ 1,400 บาท) ลดไป 200 บาท คุ้มมาก!! อย่าลืมชวนคนข้างๆ มากดบัตรกันแล้วมาเปิดเทสต์แบบติดแกลมกับศิลปินอินดี้ตัวท็อปเหล่านี้พร้อมกัน!!• TATTOO COLOUR (แทททูคัลเลอร์)• POLYCAT (โพลีแคท)• SCRUBB (สครับ)• THE TOYS (เดอะทอยส์)• SAFEPLANET (เซฟแพลนเน็ต)• PUN (ปัน)• DEPT (เด็ป)• WHAL & DOLPH (วาฬแอนด์ดอล์ฟ)• MEYOU (มียู)• WIM (วิม)• LUSS (ลัส)• TELEVISION OFF (เทเลวิชชั่น อ็อฟ)พบกัน วันเสาร์ที่ 14 มิ.ย. 2025 ที่ Paragon Hall **บัตรยืนล้วน ราคา ใบละ 1,500 บาท**พิเศษสุด! โปรฯซื้อคู่ 2,800 บาท (จำกัด 1,500 คู่เท่านั้น!) บัตรราคาหน้างาน 1,800 บาทขายบัตร วันเสาร์ 29 มี.ค. 2025 นี้(เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป) ทาง Thaiticketmajor คลิก : https://bit.ly/YOLOFEST ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ATIMESHOWBIZ ทุกช่องทาง#YOLOFest#TattooColour #POLYCAT #SCRUBB #THETOYS#SAFEPLANET #PUN #DEPT #WhalandDolph#MEYOU #WIM #LUSS #TelevisionOff#ATIMESHOWBIZ #EFM94