10 ปีผ่านไป! อดีตดาราสาวรีเทิร์นพรมแดง เปลี่ยนโฉมจนแฟนๆ ช็อก

ลอสแอนเจลิส — เอลิซา คูป นักแสดงสาววัย 43 ปี ผู้เคยฝากฝีมือไว้ในบท “โจ” จากซีรีส์การแพทย์สุดฮิต Scrubs ซีซันท้าย กลายเป็นที่พูดถึงสนั่นพรมแดงอีกครั้ง หลังปรากฏตัวในลุคสุดแหวกตาในงานพรีเมียร์ซีรีส์ The Residence ของ Netflix เมื่อค่ำวันพุธที่ผ่านมาลุคของคูปในวันนั้นเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อย — แม้จะมาในเดรสทองเมทัลลิกสุดหรู แต่การแต่งหน้าดวงตาหนาแน่นและสไตล์โดยรวมที่ออกแนวดิบ เท่ แบบ “disheveled-chic” ก็ทำให้เธอโดดเด่นกว่าทุกคนบนพรมแดง และกลายเป็นประเด็นร้อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของอดีตดาวตลกสาวคนนี้หากย้อนดูเส้นทางส่วนตัว คูปเคยเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการแสวงหาทางจิตวิญญาณของเธอ โดยเฉพาะประสบการณ์กับ “อายาฮวาสกา” (Ayahuasca) — ชาสมุนไพรหลอนประสาทจากอเมริกาใต้ ที่เชื่อว่ามีฤทธิ์ในการเยียวยาจิตใจในพอดแคสต์ The Funny Thing Is เมื่อเดือนที่แล้ว คูปเล่าว่าเธอหันไปพึ่งอายาฮวาสกาหลังหย่าขาดจากอดีตสามี ดาริน โอลีเอน เมื่อปี 2018 เพื่อ “ล้างพลังงานลบ” ที่สะสมอยู่ในตัว“ฉันร้องไห้โฮ มันบ้าบอมาก แต่ฉันได้เห็นกลไกภายในทั้งหมดของตัวเอง มันเหมือนฉันได้แตกตัวแล้วรวมกลับมาใหม่” คูปกล่าว พร้อมเสริมว่าเธอเคยดื่มยานี้ถึงสี่ถ้วยในการเข้าพิธีครั้งที่สองแม้เธอจะบอกว่าประสบการณ์ครั้งนั้น “เปลี่ยนชีวิต” แต่เธอยืนยันว่าไม่มีแผนจะทำซ้ำอีก “ตอนนี้ฉันมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกขอบคุณมากที่ได้ทำมัน แต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่เรียกหาฉันอีกแล้ว”นอกจากประเด็นทางจิตวิญญาณ คูปยังเคยพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการกินและภาพลักษณ์ร่างกายที่เธอต่อสู้มาตลอดชีวิต “บางคนอาจเรียกว่าภาวะการกินผิดปกติ แต่สำหรับฉัน มันคือชีวิตของฉัน” เธอกล่าวอย่างเจ็บปวด“ยาเสพติดที่ฉันเลือกเสมอคืิออาหาร ฉันหยุดดื่มเพราะเข้าโปรแกรม 12 ขั้นตอนที่เน้นเรื่องอาหารโดยเฉพาะ” เธอบอก