“Kylie Minogue” เสิร์ฟโชว์สุดปึ้ง เสียงร้องไม่มีตก สเต็ปแดนซ์ไม่มีอ่อม กับคอนเสิร์ตในรอบ 14 ปี “Kylie Minogue: Tension Tour 2025 in Bangkok”

เปิดตัวด้วย ‘Lights Camera Action’, ‘In Your Eyes’, ‘Get Outta My Way’, ‘What Do I Have to Do?’, ‘Come Into My World’, ‘Good As Gone’ และ ‘Spinning Around’ ที่ผ่านไปไม่กี่นาทีก็ชวนแฟนๆ ในฮอลล์ลุกขึ้นเต้นกับแบบไม่พัก ร้องตามกันแบบคำต่อคำ ต่อด้วย ‘On a Night Like This’, ‘last night i dreamt i fell in love’, ‘Better the Devil You Know’, ‘Shocked’, ‘Things We Do for Love’, ‘The Loco-Motion’ ขยับมาใกล้ชิดแฟนๆ มากขึ้นกับโชว์บนสเตจรองในเพลง ‘Hold On to Now’, ‘Where the Wild Roses Grow’, ‘Please Stay’, ‘I Should Be So Lucky’, ‘Say Something’ (เวอร์ชันอะคูสติก), ‘Supernova’, ‘Real Groove’, ‘Magic’, ‘Where Does the DJ Go?’งานนี้นอกจากจะได้ฟังเพลงใหม่จาก Tension Eraไม่ว่าจะ ‘Tension’, ‘Padam Padam’ แฟนๆ ชาวไทยยังได้แดนซ์กระจายไปกับเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง ‘Confide in Me’, ‘Slow’, ‘Timebomb’, ‘Can't Get You Out of My Head’, ‘All the Lovers’ และปิดท้ายด้วย ‘Love At First Sight’เป็น 2 ชั่วโมงที่พาแฟนๆ ลุกขึ้นยืนทั้งร้องทั้งเต้นกันยาวๆ แบบไม่มีใครยอมใครจนเรียกได้ว่าคุ้มค่าการรอคอยถึง 14 ปี