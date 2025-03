เสียงหัวเราะและความสนุกดังกึกก้องตลอดงาน พาลูกวิ่งดะ Obstacle on the beach 2025 / Little Pirate run / โจรสลัดจิ๋วตะลุยชายหาด ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม ณ Seapine Golf and Resort Hua Hin ครอบครัวนักวิ่งจิ๋วพร้อมใจกันฝ่าด่านอุปสรรคทั้ง 15 ด่าน ระยะทาง 3.5K ท่ามกลางสายลม แสงแดด และคลื่นทะเลที่เป็นใจตะลุยด่านสนุกแบบจัดเต็ม• สะพานผิวน้ำ – โจรสลัดจิ๋วต้องเดินบนทางลอยน้ำสุดท้าทาย• อุโมงค์โจรสลัด – ลอดอุโมงค์กลางน้ำ ฝ่าคลื่นให้ได้• กับดักตาข่าย – วิ่งมุดฝ่าตาข่ายยักษ์กลางชายหาด• โจรสลัดจิ๋วกล้ามโต – ทดสอบความแข็งแกร่งด้วยการแบกกระสอบยักษ์โซนกิจกรรมแน่น สนุกกันทั้งครอบครัว• ลุ้นรางวัลสนุกๆ จาก The Laughing Cow, แมกโนเลีย ยูเอชที, และเพียวรีนคิดส์โยเกิร์ตและเบบี้ไวพส์• ดื่มด่ำความสดชื่นจาก Pocari Sweat, น้ำหวานเฮลซ์บลูบอย ไวตามิ้ลค์แชมป์ และน้ำดื่มสปริงเคิล• ทดลองใช้พลาสเตอร์ Neoplast และรับของที่ระลึกสุดน่ารัก• เปิดโลกความรู้ไปกับ Thai PBS Kids และ ALTVเสียงตอบรับจากเหล่าโจรสลัดตัวน้อยและคุณพ่อคุณแม่ “ลูกสนุกมาก วิ่งไปหัวเราะไป ตื่นเต้นกับทุกด่าน ครั้งแรกที่ลูกได้วิ่งบนชายหาด แถมได้ฝ่าด่านแบบโจรสลัด สนุกสุดๆแล้วพบกันใหม่ในปี 2026ขอบคุณทุกครอบครัวที่มาร่วมผจญภัยด้วยกัน ปีหน้ารอเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ รับรองว่ามันส์กว่าเดิม ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่อไปที่ FB: พาลูกเที่ยวดะ Line: พาลูกเที่ยวดะ