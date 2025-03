ใหม่ ดาวิกา ร่วมสร้างสีสันในงาน Colors of Buriram งานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกเสียงฮือฮาอีกครั้ง สำหรับงานงานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ที่สืบสานและต่อยอดจากโครงการด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าทอนานาชนิดและงานหัตถกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่ทันสมัยและไฮแฟชั่นสุดอลังการ มากกว่า 2,000 ชิ้น ซึ่งคัดสรรมาจากทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ สะท้อนความสวยงามของผ้าไหมเมืองบุรีรัมย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยความผูกพันทางสายใยจากรุ่นสู่รุ่น โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนางเอกสาวคนดังอย่างมาร่วมชมนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วยและคณะผู้จัดงาน Colors of Buriram กล่าวว่า “งาน Colors of Buriram เป็นงานนิทรรศการผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี ซึ่งในปี 2568 นี้ งาน Colors of Buriram ตั้งใจที่จะถ่ายทอดผ้าไทยในมุมมองใหม่ให้มีความทันสมัย สามารถส่วมใส่ได้ง่ายในชีวิตประจำวัน และเหมาะสำหรับทุกช่วงวัย โดยภายในงานยังได้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์และกระบวนการหัตถกรรมในการทอผ้า อันเป็นเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาวบุรีรัมย์ เพื่อส่งต่อวัฒนธรรมของคนหลากหลายเจนเนอเรชั่น ภายใต้แนวคิดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก”นางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ เผยถึงความรู้สึกของการมาร่วมงานผ้าไทยครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานผ้าไทยที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดยปกติใหม่สนใจเรื่องงานออกแบบและแฟชั่นอยู่แล้ว การได้มาชมนิทรรศการที่ได้นำเสนอถึงภูมิปัญญาผ้าไทย ทำให้ใหม่เห็นว่าในสมัยนี้เราสามารถนำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้สนุกขึ้นได้ ในส่วนของชุดที่ใหม่ได้สวมใส่ในวันนี้ก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของงาน คือ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ค่ะ”โดยคอนเซ็ปต์ของงานในครั้งนี้คือ “The Gradients” เป็นแนวคิดที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันภายในนิทรรศการ “Colors of Buriram” ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อพาผู้เข้าชมเดินทางผ่านเรื่องราวอันรุ่มรวยของวิวัฒนาการผ้าไหมไทย การเดินทางครั้งนี้ถูกถ่ายทอดผ่านห้องจัดแสดงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยแต่ละโซนนำเสนอแง่มุมที่แตกต่างกัน ประกอบไปด้วยโซน The Traditions ความสำคัญทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางศิลปะของผ้าไหมไทย, The Cultivation in Fashion วิวัฒนาการอันพลิ้วไหวของผ้าไหมไทยในโลกแฟชั่นร่วมสมัย, The Cultivation in Creative Lifestyle นวัตกรรมการนำผ้าไหมไทยมาประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับและของใช้ในชีวิตประจำวัน, The Reclamation and Innovation การอนุรักษ์ผ้าไหมไทยโบราณควบคู่ไปกับการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมผ้าไหมในยุคปัจจุบัน และ See Now, Buy Now Section โลกแห่งสิ่งทอไทยที่ผ่านการคัดสรรผืนผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจากช่างทอท้องถิ่น ที่นี่คุณจะได้มีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมลวดลายพิเศษที่จัดแสดงในนิทรรศการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อีกมากมาย อาทิ กิจกรรมสอนการตัดเย็บ ย้อมสี และทอผ้า อีกทั้งยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดีขึ้นชื่ออีกมากมายให้ได้ช้อปอย่างเพลิดเพลินขอเชิญชมและช้อปกับอลังการงานผ้าไทยครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “COLORS OF BURIRAM” ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 16 เมษายน 2568 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สนามฟุตบอล ช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0944764899