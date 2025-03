การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายใต้ธีมสายรุ้ง! เปิดตัวการ์ตูนสุดฮอตจากไต้หวันในงานหนังสือ กรุงเทพฯ พบนักเขียนการ์ตูน BL และ GL ชื่อดัง Monday Recover และ MAE ได้ในงานนี้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วงการสื่อสิ่งพิมพ์ของไต้หวันและประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยงานมหกรรมหนังสือนานาชาติไทเป (TIBE) ในปีหน้า (พ.ศ. 2569) ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศรับเชิญเกียรติยศ (Guest of Honor) ซึ่งก่อนหน้านั้น ในวันที่ 27-31 มีนาคม 2568 การ์ตูนไต้หวันจะเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 53 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีระหว่างไต้หวันและไทยโดยบูธการ์ตูนไต้หวันในปีนี้จัดโดยสถาบันสร้างสรรค์คอนเทนต์ไต้หวัน (TAICCA) ภายใต้ธีม "Over the Rainbow" ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับ LGBTQ+ ที่หลากหลายและเปิดกว้างของทั้งสองประเทศ โดยจะนำผลงานสิ่งพิมพ์ภาพต้นฉบับจากไต้หวันกว่า 50 เล่มมาจัดแสดงในงาน พร้อมจัดพื้นที่พิเศษสำหรับหนังสือการ์ตูนแนว BL และ GL นอกจากนี้ นักเขียนการ์ตูนไต้หวันชื่อดังอย่าง Monday Recover และ MAE ก็จะมาร่วมงานเสวนา แจกลายเซ็นหนังสือและวาดภาพ พร้อมพบปะกับแฟน ๆ นักอ่านชาวไทยอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในงานนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในขณะที่ไต้หวันก็เป็นที่แรกในเอเชียที่ได้มีมติผ่านกฎหมายการสมรสเพศเดียวกัน ทำให้ก่อเกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ LGBTQ+ ในทั้งสองประเทศอย่างมากมาย นอกจากงานแนว BL ที่กลายเป็นกระแสหลักแล้ว งานแนว GL ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน บูธไต้หวันปีนี้จะนำเสนอการ์ตูนต้นฉบับจากไต้หวัน (Taiwan Comics) และมีการจัดโซนหนังสือแนว BL และ GL โดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงผลงานที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอย่าง "Day off รักเธอไม่มีวันหยุด", "แฟนหนุ่มของผมเป็นเน็ตไอดอล" และ "Peenky Promise สื่อรักแอปอลเวง"นอกจากนี้ยังมีการ์ตูนและหนังสือภาพสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาหลากหลาย ซึ่งหลายเล่มเป็นผลงานยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ นักอ่านชาวไทยสามารถอ่านผลงานคัดสรรฉบับทดลองแปลภาษาไทยได้ก่อนใครและดูรายชื่อหนังสือที่มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการได้ภายในงานและเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันและไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น TAICCA ยังได้เชิญสองนักเขียนการ์ตูนไต้หวันชื่อดังอย่าง Monday Recover และ MAE ซึ่งถือเป็นตัวแทนของนักเขียนการ์ตูนแนว GL และ BL มาร่วมงานในครั้งนี้Monday Recover มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดอารมณ์ละเอียดอ่อนของผู้หญิง ด้วยสไตล์ที่นุ่มนวลและอบอุ่นจนได้รับความชื่นชอบจากแฟน ๆ เธอได้รับเชิญให้ร่วมงานหนังสือบรัสเซลส์ในกลางเดือนมีนาคมนี้ ผลงานของเธอได้รับการแปลและจัดพิมพ์ในหลายประเทศทั่วโลก โดยผลงาน "แมวและอีกฟากฟ้าของทะเล (See You There and Us)" ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดการ์ตูนนานาชาติญี่ปุ่นครั้งที่ 16ส่วน MAE ผสมผสานเนื้อหาแนว BL กับไซไฟได้อย่างลงตัว ด้วยเนื้อหาที่แปลกใหม่และการเล่าเรื่องที่ลื่นไหล จนเป็นที่ชื่นชมและทำให้เธอเป็นนักเขียนที่มีผลงานติดอันดับขายดีของไต้หวัน ผลงานเด่นของเธอ "ปีศาจแห่งความทรงจำ (The Monster of Memory)" มียอดขายมากกว่า 50,000 เล่ม และได้รับความสนใจที่จะร่วมคอลแลบส์จากหลากหลายวงการ รวมถึงการดัดแปลงเป็นเกมแนวผจญภัย นอกจากนี้ ผลงานใหม่ของเธออย่าง "สัญญารัก สัมผัสสองเรา (Touch Practice)" กำลังออกตอนใหม่พร้อมกันทั้งในไต้หวันและญี่ปุ่น และเพิ่งออกฉบับภาษาไทยไปเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ความนิยมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยงานหนังสือในครั้งนี้ ทุกคนจะได้พบกับ Monday Recover และ MAE ที่บูธไต้หวัน ที่จะมาแจกลายเซ็นและสาธิตการวาดภาพให้แฟน ๆ และนักอ่านได้สัมผัสพรสวรรค์และเสน่ห์ของทั้งคู่อย่างใกล้ชิด และแฟน ๆ การ์ตูนจะพลาดไม่ได้เลยกับงานเสวนาระหว่างนักเขียนการ์ตูนไต้หวันและไทยที่เวทีหลัก 2 รายการ โดยในวันที่ 28 มีนาคมนี้ MAE จะพูดคุยกับ Tako ในหัวข้อ "ยามบอยส์เลิฟเป็นกระแสหลัก: เมื่อมังงะ BL ไทยกับไต้หวันได้พบพาน" เพื่อแชร์แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน BL ในทั้งสองประเทศ และในวันที่ 29 มีนาคม Monday Recover จะร่วมพูดคุยกับ The Pran ถึงแนวโน้มและเทรนด์ใหม่ของการ์ตูน GL นอกจากนี้ ในวันที่ 27 มีนาคม บรรณาธิการและเจ้าของลิขสิทธิ์จากไต้หวันหลายท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสและการเติบโตในตลาดสื่อสิ่งพิมพ์ของไต้หวันที่บริเวณมุมนักเขียนการ์ตูนไต้หวันกำลังอยู่ในยุคทองรอบที่สาม มีรูปแบบและเนื้อหาของผลงานที่หลากหลาย แม้จะเป็นประเภท BL หรือ GL เหมือนกัน แต่ไต้หวันและไทยก็มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งแบบใกล้เคียงชีวิตประจำวันและแนวแฟนตาซีเวทมนตร์ ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนการ์ตูนชาวไทยได้อย่างเต็มเปี่ยม บูธการ์ตูนไต้หวันจะเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือ ฯ ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม ที่บูธ T01 ในโซนหนังสือต่างประเทศ และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น TAICCA ยังได้ร่วมมือกับร้านหนังสือเครือ SE-ED จัดพื้นที่พิเศษในร้านหนังสือ 11 สาขาใน 7 จังหวัดทั่วประเทศไทย จัดแสดงหนังสือจากไต้หวันฉบับภาษาไทย 8 เล่ม ครอบคลุมทั้งการ์ตูน นิยาย และหนังสือเด็ก รวมถึงผลงานยอดนิยม เช่น "The Funeral Concerto : บทเพลงส่งวิญญาณ", "ปริศนาตะเกียบอาถรรพ์" และ "แก๊งคุณย่ากับชุดบิกินี" โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ขอเชิญนักอ่านชาวไทยมาสัมผัสเสน่ห์งานสร้างสรรค์จากไต้หวันที่ไม่เหมือนใครและเก็บสะสมหนังสือดี ๆ จากไต้หวันได้ในโอกาสนี้!ปีนี้ ธีมของบูธการ์ตูนไต้หวันคือ “Over the Rainbow” และภาพวาดโดย Monday Recover นักวาดการ์ตูนชาวไต้หวันชื่อดังระดับโลก © Monday Recover / สถาบันสร้างสรรค์คอนเทนต์ไต้หวันเรื่อง "แมวและอีกฟากฟ้าของทะเล (See You There and Us)" ของ Monday Recover ได้จัดจําหน่ายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศทั่วโลก และได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก The Japan International MANGA Award ครั้งที่ 16 © Monday Recover, Chen Chiao Jung (Chiao Meow) / GAEA BOOKSเรื่อง "สัญญารัก สัมผัสสองเรา (Touch Practice Contract)" ของ MAE กำลังถูกตีพิมพ์พร้อมกันในไต้หวันและญี่ปุ่น และเวอร์ชันภาษาไทยเพิ่งได้ตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้ว © MAE/สำนักพิมพ์ Tong Liบูธการ์ตูนไต้หวันจะจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ 3 ครั้งในงานสัปดาห์หนังสือ ฯ, Monday Recover และ MAE จะจัดกิจกรรมแจกลายเซ็นพร้อมพูดคุยกับนักอ่านอย่างใกล้ชิดด้วย © สถาบันสร้างสรรค์คอนเทนต์ไต้หวัน