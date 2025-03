ไอคอนคราฟต์ เชิดชูภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยผ่านแคมเปญ “POTTERY CRAFT - The Timeless Mastery of Benjarong” ให้ทั่วโลกได้สัมผัสเสน่ห์แห่งเบญจรงค์ ผลงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา

พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทย สานต่อความตั้งใจที่จะผลักดัน สนับสนุน และนำเสนอทุกแขนงงานช่างฝีมือไทยให้ปรากฏสู่สายตาทั่วโลก ด้วยการจัดแคมเปญโชว์ผลงานเบญจรงค์อันวิจิตรจากสองแบรนด์ดัง “THAI BENJARONG” และ “HATSAYA” เพื่อเชิดชูภูมิปัญญาและส่งเสริมช่างฝีมือไทยให้ก้าวจาก Local Heroes สู่ Global Heroes พร้อมนำเสนอหลากหลายผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ให้ได้ชื่นชมและเลือกซื้อที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2568ไอคอนคราฟต์ ไม่เพียงเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมผลงานคราฟต์จากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศ แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการผลักดัน Local Heroes ทั้งช่างฝีมือระดับตำนาน นักออกแบบ และผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้สานต่อภูมิปัญญาไทยอย่างสร้างสรรค์ ให้ก้าวไปสู่ Global Heroes โดยมุ่งนำเสนอศักยภาพ 6 แขนงช่างฝีมือไทย ได้แก่ “ช่างไม้” ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเฟอร์นิเจอร์ไม้และของตกแต่งบ้านอันมีเอกลักษณ์ พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เข้ากับยุคสมัย “ช่างทอ” ซึ่งต่อยอดพื้นฐานกระบวนงานสาน ปัก และถักทอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของใช้ไลฟ์สไตล์ ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง “ช่างวาดเขียน” กับการตวัดพู่กัน ตลอดจนใช้เทคนิคงานลงรักปิดทอง และอีกหลากหลายวิธี เพื่อสร้างลวดลายเรื่องราวที่บอกเล่ามุมมองแบบไทย “ช่างโลหะ” ที่นำเทคนิคการดัดและการผสมโลหะวัสดุต่างชนิดมารังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับและของตกแต่งบ้านอันงดงาม “ช่างปั้น” ซึ่งนำเสนอผลงานจากทักษะชั้นยอด เสกสรรค์ปั้นแต่งเป็นด้วยภูมิปัญญาไทย จนออกมาเป็นงานศิลปะทรงคุณค่าทั้งเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเซรามิก เครื่องลายคราม เบญจรงค์ ฯลฯ รวมถึง “งานแพทย์แผนไทย” ศาสตร์และองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถ่ายอดกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการปรนนิบัติผิวพรรณ การบำบัดบรรเทาสุขภาพ หรือการจรุงกลิ่นหอม อันนำมาสู่ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องหอม ยาดม ยาหอม และอีกมากมายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทลโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไอคอนคราฟต์ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์และนำเสนอศักยภาพ 6 แขนงช่างฝีมือไทย ให้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแคมเปญ POTTERY CRAFT ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลงานของช่างปั้นไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 Episode ด้วยกันคือ Episode แรก POTTERY CRAFT - The Art of Ceramic แสดงผลงานเซรามิก จากภูมิปัญญาไทย ซึ่งจัดกิจกรรมไปเมื่อวันที่ 1-15 มีนาคม 2568 และครั้งนี้เป็น Episode 2 กับ POTTERY CRAFT - The Timeless Mastery of Benjarong นำเสนองานเครื่องเบญจรงค์ ให้ทุกคนได้ชื่นชม และภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทย”แคมเปญ “POTTERY CRAFT - The Timeless Mastery of Benjarong” เผยเสน่ห์ความงามของเบญจรงค์ไทยให้ผู้สนใจได้ชมและเลือกซื้อผลงานเบญจรงค์ร่วมสมัยที่สะท้อนเอกลักษณ์ความงดงามแบบไทยผ่านผลิตภัณฑ์น่าใช้ อาทิ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชุดน้ำชา ของแต่งบ้าน และเครื่องประดับสวยเก๋ ในรูปแบบ Pop-Up Shop จากสองแบรนด์ดัง “THAI BENJARONG” และ “HATSAYA” ซึ่งนำเสนอคอลเลกชันพิเศษ “Whispers of Flora” นำแรงบันดาลใจจากดอกไม้มาร้อยเรียงเรื่องราวถ่ายทอดความงามและคุณค่าของมวลหมู่พฤกษานานาพรรณผ่านศิลปะการเขียนลายเบญจรงค์ที่ยังคงกลิ่นอายลวดลายไทยโดย “THAI BENJARONG” เป็นแบรนด์ที่เกิดจากความรักในศิลปะเบญจรงค์ของ “สหัส ปรีชารัตน์” ซึ่งอนุรักษ์สืบสานงานช่างด้านนี้มาถึงรุ่นที่สอง ด้วยปณิธานที่ตั้งใจจะทำให้เบญจรงค์สามารถอยู่คู่กับคนไทยในชีวิตประจำวัน จึงรวบรวมความรู้ในส่วนของลวดลายและสีสัน พัฒนาต่อยอดงานช่างฝีมือ จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากเบญจรงค์ทั่วไป ผลงานของ THAI BENJARONG มีทั้งเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของแต่งบ้าน ด้วยจุดเด่นในการปรับเปลี่ยนรูปทรงลวดลายเบญจรงค์ให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งแก่นแท้ของความเป็นไทย จึงเป็นที่สนใจของผู้ที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์แบบไทยด้าน “HATSAYA” เป็นแบรนด์ที่ผสานงานหัตถศิลป์อย่างการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์เข้ากับการทำเครื่องประดับได้อย่างลงตัว จนเกิดเป็นมิติใหม่ของเครื่องประดับที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ แฝงความเป็นไทย พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะกับทุกโอกาส มอบความงดงามอย่างมีระดับให้ทุกคนได้เพลินเพลินกับการเติมแต่งสไตล์ในแต่ละวัน โดยครั้งนี้มาพร้อมกับคอลเลกชัน “Blosszodi Collection” ซึ่งสะท้อนความงามของดอกไม้ประจำราศีต่าง ๆ ผ่านทางเครื่องประดับ เพื่อเพิ่มพลังเชิงบวกและความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและพบกับโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ ที่ซื้อสินค้าภายในร้านไอคอนคราฟต์ ไอคอนสยาม ครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ แลกรับแก้วจากแบรนด์ “เชียงใหม่ศิลาดล” ฟรี! 1 ใบ มูลค่า 490 บาท (ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดย “เชียงใหม่ศิลาดล” เป็นแบรนด์ที่มุ่งมั่นสืบสานมรดกภูมิปัญญาแห่งล้านนา ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อหิน ซึ่งทำขึ้นจากดินดำ เคลือบด้วยน้ำเคลือบที่ผสมดินผิวหน้านาของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้ากับขี้เถ้าพืชที่ได้จากไม้ก่อและไม้ฮกฟ้า เพื่อให้ได้เป็นเครื่องเคลือบสีเขียวใส มีรอยรานหรือแตกลายงาสวยเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้ง “เชียงใหม่ศิลาดล” ยังมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย จึงเป็นของขวัญของฝากขึ้นชื่อที่ใคร ๆ ต่างก็ถูกใจเชิญมาสัมผัสเสน่ห์อันเหนือกาลเวลาของเบญจรงค์ไทยร่วมสมัย ภาคภูมิใจกับมรดกทางหัตถศิลป์ไทย และร่วมสนับสนุน Local Heroes ช่างปั้นไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก ในแคมเปญ “POTTERY CRAFT - The Timeless Mastery of Benjarong” ได้ที่ ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2568