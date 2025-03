ซีเจ มอร์ ผสานหัวใจ เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ ประเทศไทย ถ่ายทอดความรักสุดคลาสสิกในคอลเลกชันสุดพิเศษล่าสุดของ UNO “Lady & The Tramp”

ร่วมกับเปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษล่าสุดของที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวความรักสุดคลาสสิกของ Lady และ Tramp คู่รักต่างสายพันธุ์ที่ครองใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ด้วยเรื่องราวของความรัก ความผูกพัน และการก้าวข้ามความแตกต่าง ทำให้คอลเลกชันนี้เต็มไปด้วยความน่ารักในทุกดีเทล ที่จะมาทำให้ทุกคนหลงรักตั้งแต่แรกเห็น!หลังจากประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมา คอลเลกชันนี้ได้รับความนิยมและเสียงตอบรับอย่างดีจากแฟน ๆ ดิสนีย์ จนทำให้ ซีเจ มอร์ เปิดตัวคอลเลกชันเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการ โดยมีสินค้ามากมายในคอลเลคชันนี้ถึง 25 รายการ อาทิ กระเป๋าผ้าห่ม กิ๊บติดผม และของใช้ต่าง ๆ ที่ออกแบบมาได้น่ารัก กลมกล่อม และลงตัวสุด ๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษนี้ ซีเจ มอร์ ขอเชิญชวนสาวกดิสนีย์ และทุกคนที่หลงรักในความคลาสสิกของ Lady & The Tramp มาร่วมสนุกกับกิจกรรมเฉลิมฉลองการเปิดตัวคอลเลกชัน ที่ซีเจ มอร์ สาขาสีลม ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2568 งานนี้จัดเต็มทั้งความสนุกและความประทับใจ กับมุมถ่ายภาพสุดพิเศษที่ตกแต่งในธีม Lady & The Tramp ให้คุณได้เก็บภาพสวย ๆ ไว้เป็นความทรงจำ และมี Photo Booth สุดคิวท์ ให้คุณได้ควงคู่มาถ่ายภาพสนุก ๆ กับเพื่อน ๆ หรือคนรู้ใจ เพียงแค่ช้อปสินค้าในคอลเลกชันดังกล่าว ครบ 450 บาท ก็รับสิทธิ์ถ่ายภาพใน Photo Booth ฟรีทันที 1 สิทธิ์!มาเติมเต็มความรักและความอบอุ่นในสไตล์ Lady & The Tramp พร้อมเป็นเจ้าของคอลเลกชันสุดพิเศษนี้ก่อนใคร ในงาน "Grand Opening Event" เฉพาะที่ ซีเจ มอร์ สาขาสีลม และพบกับสินค้าในคอลเลกชัน Lady & The Tramp ได้ที่ ซีเจ มอร์ ทุกสาขา รวมถึงช่องทางออนไลน์ ให้คุณได้เลือกช้อปสินค้าอูโนะคอลเลกชันใหม่ได้ง่าย ๆ ผ่าน Shopee, Lazada และ TikTok Shop ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไปสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวก่อนใครได้ทาง LINE Official Account: @CJ MORE, Facebook: CJ MORE, Instagram: cjmoreth และ TikTok: CJ More เพื่อไม่พลาดทุกความพิเศษจากคอลเลกชัน Lady & The Tramp และโปรโมชั่นสุดคุ้มที่รอคุณอยู่