พลังตัวแม่มาเต็ม “คิม เบอร์ลี่ – พอลล่า” นำเหล่าซูเปอร์โมเดลฟาดลุค สุดเฟียช! ส่งต่อ VVON SUGUNNASIL คอลเลกชันใหม่ “The Resort Women's and Men's 2025” สู่จินตนาการอันไร้ขอบเขต สะท้อนตัวตนกว่าทศวรรษ

ไปให้สุดกับ แบรนด์ VVON SUGUNNASIL (วีวอน สุกัณศีล) งานนี้ได้ 2 สาวสุดจึ้ง! “คิม - คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส และ พอลล่า เทเลอร์” นำทีมเหล่าซูเปอร์โมเดล ไม่ว่าจะเป็น ซินดี้-สิรินยา เบอร์บริดจ์, พิม-ซอนย่า คูลลิ่ง, อุ๋ม-อาภาศิริ นิติพน, ท็อป-ธนภัทร ตั้งธนกรกิจ, เอเลี่ยน-กัญญณัท บำรุงพงษ์, ปริม-กรวรรณ หลอดสันเทียะ, ฮาน่า-ทัศนาวลัย จักรพงษ์, บีบี-เอกนรี วชิรบรรจง, แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์, อีตั้น-ศักดิเดช ศศิประภา, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ ฯลฯ อวดโฉมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของ VVON SUGUNNASIL ในงานแฟชั่นโชว์เปิดตัว ready-to-wear คอลเลกชัน “The Resort Women's and Men's 2025” โดย วร-ทัตวร สุกัณศีล ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้านการตัดเย็บสุดประณีต และบรรจงในทุกรายละเอียด เสมือนงานศิลปะชิ้นเอกที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความรัก กับ 33 ลุค แนวซิลลูเอทแบบโอเวอร์ไซส์ ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทย ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายโอกาส และสนุกไปกับการมิกซ์แอนด์แมทช์สร้างสรรค์ลุคใหม่ ๆ ที่ไร้ขอบเขตในสไตล์ตัวเองได้อย่างลงตัว และเซอร์ไพรส์แขกในงานกับการเปิดตัว Bridal look ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยสองสาวสวยอย่าง คิม-คิมเบอร์ลี่ และ พอลลา เทเลอร์ ร่วมถ่ายทอดความงดงามของ Bridal look ปิดท้ายได้อย่างลงตัว และยังเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์รวมถึงทิศทางการสร้างสรรค์อันมุ่งมั่นในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ของแบรนด์อย่างสง่างามนอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราสายแฟชั่นระดับตัวแม่ อาทิ พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, เอมมี่-มรกต แสงทวีป, สินจัย เปล่งพานิช, สู่ขวัญ บูลกุล, มิว–นิษฐา คูหาเปรมกิจ, โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข, อมิตา ทาทา ยัง ฯลฯ มาร่วมงานพร้อมแฟชั่นสุดคูล ที่มิกซ์แอนด์แมทช์ตามสไตล์ของตัวเองได้อย่างลงตัว ณ VVON SUGUNNASIL House สาทร 1 (46 ซอยนันทา) เมื่อวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และพรีออเดอร์ VVON SUGUNNASIL คอลเลกชันReady to Wear Resort 2025 ได้ที่ VVON SUGUNNASIL House สาทร 1 (46 ซอยนันทา)ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 11.00 - 19.00 น. โทร. 083-896-8959 และติดตามคอลเลกชันใหม่ได้ที่ https://vvonsugunnasil.com และ Instagram @vvonsugunnasil_official