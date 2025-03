"The Glam Clinic จับมือ “คุณป้อม วินิจ” ร่วมเปิดงาน Grand Opening The Glam Clinic เปิดประสบการณ์ใหม่ ใจกลาง MBK เมย์ พิชญ์นาฏ, เฟริสท์ ฉลองรัฐ และโอม สาริศ ร่วมแสดงความยินดี

บริษัท คลาวด์9 เอสเธติกส์ จำกัด นำทีมผู้บริหาร คุณเกรซ นารดา ฟ้าสิริกุล , คุณทัศนียา จิรัษฐิติพงศ์ คุณจักรภัทร จิรัษฐิติพงศ์ CEO The Glam Clinic จัดงานเปิดตัว "The Glam Clinic Grand Openning ภายในงานมีการแนะนำเทรนด์ พร้อมด้วยการบรรยายสุดพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแขกรับเชิญพิเศษจากวงการความงาม พร้อมจับมือ คุณป้อม วินิจ ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ ธุรกิจความงาม Seoul Brows Studio ฝังสีคิ้ว ฝังสีปากสไตล์ธรรมชาติพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเรา เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด กับ คลินิกเสริมความงาม ที่นำนวัตกรรม จากทั้งเกาหลีและสหรัฐอเมริกา เพราะความมั่นใจเริ่มต้น จากผิวสวยสุขภาพ และเน้นไปที่การออกแบบการดูแลเฉพาะบุคคล ทุกนวัตกรรมของเรา ผ่านการรับรองจากสถาบัน U.S. FDA พร้อมการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกเคสภายในงาน พบกับ Special guest คุณเมย์ พิชญ์นาฏ, คุณป้อม วินิจ, คุณเฟริสท์ ฉลองรัฐ และ คุณโอม สาริศ“คุณเกรซ นารดา ฟ้าสิริกุล CEO The Glam Clinic เผยถึงรายละเอียดในครั้งนี้ สำหรับงานในวันนี้ อยากให้ทุกๆ คนรู้จัก The Glam Clinic และ รู้จัก Seoul Brows Studio มากยิ่งขึ้น ว่าคลินิก มุ่งเน้นความงาม ในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ในแบบธรรมชาติ สำหรับวันนี้ ก็จะมีการแนะนำ เทรนด์ผิว การดูแลผิว 2025 พร้อมเผยเทคนิคการปรับโครงหน้า ฝังสีปากสีคิ้ว และมีการดูแลตัวเอง ในแบบฉบับของ คุณเมย์ พิชญ์นาฏ พร้อมเผย The Glam Clinic นอกจากจะเป็นกลุ่มฉีด และเราก็จะเน้นงานผิว งานยกกระชับ และมี เลเซอร์ พร้อมนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง และจับมือ คุณป้อม วินิจ ร่วมพาร์ทเนอร์ ธุรกิจความงาม Seoul Brows Studio ฝังสีคิ้ว ฝังสีปากสไตล์ธรรมชาติ ที่อยู่ภายใต้ The Glam ClinicThe wait is over! The Glam Clinic เปิดแล้ววันนี้! The Glam Clinic ของเราเชื่อในความสวยอย่างมีคุณภาพ ให้คุณสวย ครบ จบที่เดียว กับนวัตกรรมความงามระดับพรีเมียม เตรียมพร้อมทุกโปรแกรมยกกระชับ และดูแลผิวสุดพรีเมียม𝗣𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿 𝗜𝗜𝗜𝗢𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝗠𝗼𝗿𝗽𝗵𝗲𝘂𝘀 𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀𝐈𝗻𝗺𝗼𝗱𝗲𝐁𝗼𝘁𝗼𝘅/𝗙𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿/𝗠𝗲𝘀𝗼𝗙𝗮𝘁/𝗜𝗩 𝗗𝗿𝗶𝗽𝗙𝗮𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗲𝗮𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝗘𝘆𝗲𝗯𝗿𝗼𝘄 𝗮𝗻𝗱 𝗟𝗶𝗽 𝘁𝗮𝘁𝘁𝗼𝗼 (𝗕𝘆 𝗦𝗲𝗼𝘂𝗹 𝗕𝗿𝗼𝘄𝘀 𝗕𝗼𝘂𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲)พบกันที่ MBK Center ชั้น 5 (โซน A ห้อง 12-13)พร้อมโปรเปิดตัวสุดพิเศษ แอดไลน์และทักหาแอดมินได้เลย!LINE Official: @theglamclinic หรือคลิก https://lin.ee/XFVQL1a#TheGlamClinic #GlowWithGlam #เพราะชีวิตติดแกลม #คลินิคเสริมความงามใกล้ฉันhttps://theglam-clinic.com/