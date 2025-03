10 ปี ไร้ข่าวฉาว "ลินด์ซีย์ โลฮาน" คืนจออย่างเต็มตัว

หากย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อน ลินด์ซีย์ โลฮาน เคยเผชิญมรสุมชีวิตที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออาชีพ จากนักแสดงวัยรุ่นดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงเจิดจรัสจากภาพยนตร์อย่าง Mean Girls และ Freaky Friday เธอกลับต้องตกเป็นข่าวฉาวไม่เว้นแต่ละปี ทั้งปัญหาทางกฎหมายอย่างคดีเมาแล้วขับ การครอบครองยาเสพติด และคดีลักทรัพย์ในร้านดัง เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เธอต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหลายครั้ง และเข้าบำบัดอาการติดสุราและยาเสพติดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ชื่อเสียงของเธอจึงเสื่อมถอยลงและงานในวงการก็น้อยลงตามไปด้วยลินด์ซีย์ โลฮาน นักแสดงสาวที่เคยครองใจผู้ชมทั่วโลกในฐานะ "ทีนควีน" กำลังกลับมาอีกครั้งด้วยผลงานล่าสุด "Freakier Friday" ภาคต่อของภาพยนตร์ยอดฮิต "Freaky Friday" ที่เคยสร้างความประทับใจในปี 2003 การกลับมาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการหวนคืนสู่จอเงิน แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของเธอในการฟื้นฟูอาชีพการแสดงหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก​"Freakier Friday" การกลับมาของคู่แม่-ลูกสุดฮา"Freakier Friday" เป็นภาคต่อที่หลายคนรอคอย โดยในภาคนี้ ลินด์ซีย์ โลฮาน รับบทเป็นลูกสาวที่ต้องสลับร่างกับแม่อีกครั้ง ซึ่งรับบทโดยเจมี่ ลี เคอร์ติส (Jamie Lee Curtis) ทั้งสองต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทั้งฮาและซึ้ง ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกได้อย่างลึกซึ้ง การกลับมาร่วมงานกันของสองนักแสดงนำนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากแฟนๆ ที่ติดตามผลงานของพวกเธอมาตั้งแต่ภาคแรก​หลังจากความสำเร็จของ "Freaky Friday" ในปี 2003 ลินด์ซีย์ โลฮาน กลายเป็นนักแสดงสาวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เธอมีผลงานภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จหลายเรื่อง เช่น "Mean Girls" และ "Herbie: Fully Loaded"อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 2007-2013 เธอกลับต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัวมากมาย ทั้งการถูกจับกุมในข้อหาเมาแล้วขับ การเข้ารับการบำบัดจากการใช้สารเสพติด และปัญหาทางการเงิน สื่อมวลชนในขณะนั้นมักนำเสนอภาพลักษณ์ของเธอในแง่ลบ ทำให้ชื่อเสียงและอาชีพการแสดงของเธอถดถอยลง​แม้จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ลินด์ซีย์ โลฮาน ไม่ยอมแพ้ เธอเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพจิตและกายของตนเอง ในช่วงปี 2014-2018 เธอเริ่มกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง ทั้งการแสดงละครเวทีในลอนดอน และการปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ แม้ว่าจะไม่ใช่บทบาทใหญ่โต แต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเธอกำลังกลับมา​ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลินด์ซีย์ โลฮาน ได้สร้างชีวิตส่วนตัวที่สงบสุข เธอได้แต่งงานกับนักธุรกิจชาวคูเวต และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในตะวันออกกลาง เธอยังเปิดตัวธุรกิจของตนเอง ทั้งในด้านแฟชั่นและสถานบันเทิง การที่เธอสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงานได้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ คน​ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ลินด์ซีย์ โลฮาน หวนคืนสู่จอภาพยนตร์ด้วยผลงานใหม่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ ทั่วโลก หนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Falling for Christmas ซึ่งเธอนำแสดงและออกฉายทาง Netflix ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ขึ้นแท่นภาพยนตร์ยอดนิยมอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์มในช่วงนั้น ผู้ชมต่างยินดีที่ได้เห็นเธอกลับมาอีกครั้ง และชื่นชมว่าเสน่ห์การแสดงของเธอยังคงน่าประทับใจไม่เปลี่ยนความสำเร็จของ Falling for Christmas เป็นสัญญาณชัดเจนว่าโลฮานยังคงมีพลังดึงดูดใจผู้ชม นอกจากเรื่องนี้ เธอยังมีผลงานตามมาอย่างต่อเนื่อง เช่น Irish Wish และ Our Little Secret ในปี 2024 ตอกย้ำว่าเธอกลับมามีบทบาทในวงการบันเทิงอีกครั้งอย่างเต็มตัว แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix ก็แสดงความเชื่อมั่นในตัวเธอด้วยการเซ็นสัญญาสร้างหนังร่วมกับเธอต่อเนื่อง