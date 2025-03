พร้อมเสิร์ฟ EP แรก! ชวนแฟน ๆ ไปหลงกันให้ฟินแบบฉ่ำ ๆ กับซีรีส์ Viu Original “ฤดูหลงป่า” (Lost in the Woods)

ซีรีส์ Viu Original “ฤดูหลงป่า” (Lost in the Woods) ผลงานการผลิตจากค่าย Halo Productions ที่จับมือกับ Viu Thailand ร่วมด้วย Hollywood (Thailand) นำทีมโปรดักชันโดย บอสจ่อย-อนันดา เอเวอริงแฮม และ บอสเจี๊ยบ-นภัสริญญ์ พรหมพิลา พร้อมนักแสดงหลากหลาย Gen มากฝีมือขนทัพมากันแบบคับคั่ง อาร์ม-วรท มรรคดวงแก้ว, ตน-ต้นหน ตันติเวชกุล, น้ำมนต์-กฤตนัย อาสาฬห์ประกิต, นัท-นัทธ์ชนัน ขันทรราษฏร์, พาย-พิมพ์พัชร วัชรเสวี, เนปาล จิตรานนท์, ต๊งเหน่ง-รัดเกล้า อามระดิษ ฯลฯEP.1 ฟีฟ่า เด็กหนุ่มที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินนักวาดภาพระดับโลก เขากำลังจะยื่นทุนไปเรียนต่อมหาลัยศิลปะที่ประเทศญี่ปุ่น แต่กลับถูก ย่าปัด ปรามไว้และบังคับให้เขาต้องไปรับช่วงต่อที่ปกป่า โดยเริ่มจากการไปฝึกงานก่อน 6 เดือน ฟีฟ่า ไม่ยอมเลยต่อลองกับ ย่าปัด จนตกลงกันได้ที่ 3 เดือน ฟีฟ่า เก็บข้าวของย้ายไปอยู่ที่ปกป่า และใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต ไม่มีแอร์ หรือแม้แต่ทีวี มีแต่ป่า โขลงช้าง และสิ่งที่ทำให้ ฟีฟ่า ทนไม่ไหวที่สุดก็คือ การที่ต้องทนอยู่ภายใต้การดูแลของ น้าเหม เจ้าหน้าที่นายหนึ่งในปกป่าที่ ย่าปัด มอบหมายให้มาดูแลเขา ที่แค่เจอกันครั้งแรกก็ไม่ถูกโฉลกแล้ว แต่เพื่อเอาชนะสิ่งเดิมพันกับ ย่าปัด ไว้ว่า ถ้าในระยะเวลา 3 เดือน ย่าปัด ไม่สามารถเปลี่ยนใจ ฟีฟ่า ได้จะต้องปล่อยให้ ฟีฟ่า ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น เขาจึงยอมอดทนและบอกกับตัวเองว่าจะต้องผ่าน 3 เดือนนี้ไปให้ได้ติดตามเรื่องราวความรักความสัมพันธ์แนวโรแมนติก-ฟีลกู๊ด Coming of Age พร้อมอะเมซซิ่งไปกับบรรยากาศความงดงามของธรรมชาติในประเทศไทยแบบสุดทึ่งสุดจัด ได้ในซีรีส์ Viu Original “ฤดูหลงป่า” (Lost in the Woods) เริ่มเสิร์ฟตอนแรกวันพุธที่ 19 มีนาคมนี้ ดูสดพร้อมกันทุกวันพุธ เวลา 20.00 น. ที่ Viu เท่านั้น!!#ฤดูหลงป่า #LostintheWoods #LostintheWoodsEP1 #ViuOriginal #HaloProductions