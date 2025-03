แบรนด์ที่นอน LOTUS เปิดตัว BED AMBASSADOR คนแรก เจมส์ – จิรายุ ตั้งศรีสุข พร้อมที่นอนระบบ Cloud Sensation กลางห้างดัง

LOTUS Mattress (โลตัส แมทเทรส) แบรนด์ที่นอนชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่นอนในประเทศ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ระดับสากล เพื่อนำเสนอประสบการณ์การนอนที่ดีที่สุด โดยเฉพาะระบบ Cloud Sensation ที่ออกแบบให้รองรับสรีระอย่างสมบูรณ์แบบ ลดแรงกดทับ และช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะ Zero Gravity ซึ่งส่งผลให้การนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น ฟื้นฟูประสิทธิภาพร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ เป็นที่นอนที่ “เปลี่ยนชีวิตสำหรับทุกคน” โดยปัจจุบันทางแบรนด์ LOTUS Mattress (โลตัส แมทเทรส) ได้เชิญ เจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข เป็น Bed Ambassador คนแรกของแบรนด์ที่นอน LOTUS เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวทันทุกยุคสมัย โดย นายทีปกร โลจนะโกสินทร์ CEO Lotus Bedding Group เผยถึงเหตุผลในการเลือกเจมส์ “เนื่องจากทางผมและบริษัทฯ เห็นว่า เจมส์ เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจสุขภาพและคุณภาพชีวิต มีภาพลักษณ์อบอุ่น มีเสน่ห์ และทันสมัย ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงที่เราเลือกสถานที่ในการเปิดตัวที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว เนื่องจากเป็น Best Curation for Every Home และเป็นเดสติเนชันการช้อปปิ้งสินค้าแต่งบ้านที่ทันสมัยและครบครันที่สุด ตอบทุกโจทย์ความต้องการของคนรักบ้านได้อย่างแท้จริง”เจมส์ - จิรายุ ตั้งศรีสุข Bed Ambassador คนแรกของที่นอน LOTUS เผยว่า “สำหรับเจมส์ต้องขอขอบคุณ ทาง LOTUS Mattress (โลตัส แมทเทรส) ที่ให้เจมส์มาเป็นตัวแทนของแบรนด์ “ครั้งแรกที่ผมลองนอนบนที่นอน LOTUSที่มาพร้อมระบบ Cloud Sensation ผมรู้สึกได้เลยว่ามันแตกต่างจากที่นอนทั่วไป มันให้ความรู้สึกเหมือนตัวเราลอยอยู่ ไม่ใช่แค่เพราะความนุ่ม แต่เป็นเพราะมันรองรับร่างกายได้ดีมากระบบ Cloud Sensation เป็นนวัตกรรมที่ให้มากกว่าความสบาย ช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะ Zero Gravity ลดแรงกดทับและช่วยให้การนอนหลับลึกขึ้น ผมมั่นใจว่า Cloud Sensation จาก LOTUS Mattress จะช่วยให้ทุกคนได้สัมผัสกับการนอนที่สมบูรณ์แบบที่สุด เหมือนที่ผมได้สัมผัสมาแล้ว”มาร่วมสัมผัสที่นอน LOTUS Cloud Sensation พร้อมกับผมได้แล้ววันนี้ ที่Website : https://lotusmattress.comMessenger : m.me/lotusmattressLine ID : @lotusmattressthaiInstagram : www.instagram.com/lotusmattressหรือเข้าทดลองสินค้าได้ที่ LOTUS SLEEP STUDIO ทุกสาขา และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ดังนี้:•LOTUS FLAGSHIP SLEEP STUDIO ประดิษฐ์มนูธรรม โทร. 02-288-0228, 096-949-1525•LOTUS SLEEP STUDIO เอกมัย ซ.4 โทร. 02-714-4242•LOTUS SLEEP STUDIO ราชเทวี โทร. 095-409-9062•LOTUS SLEEP STUDIO บางนา โทร. 083-096-0160•LOTUS SLEEP STUDIO พาราไดซ์ พาร์ค (ชั้น 2) โทร. 089-983-4774•โรงงานที่นอน LOTUS Outlet Sale พุทธมณฑลสาย 5 ซอย ไร่ขิง 30 โทร. 083-096-0174, 063-259-8265ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ:•Central Department Store (ห้างเซ็นทรัล) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา ชิดลม นครปฐม)•Robinson Department Store (ห้างโรบินสัน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา ศรีนครินทร์, แม่สอด, พิษณุโลก, ราชพฤกษ์, สมุทรปราการ, สกลนคร, สุขุุมวิท, จังซีลอน, ถลาง, ฉลอง, ราชบุรี, ลาดกระบัง, บุรีรัมย์, เพชรบุรี)•HomePro (โฮมโปร)•SB Design Square (เอสบี ดีไซน์ สแควร์)•Chic Republic (ชิค รีพับบลิค)•Index Living Mall (อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์)•The Mall (เดอะมอลล์)•Mattress City (แมทเทรส ซิตี้) ทุกสาขาทั่วประเทศ#หลับฝันดีบนที่นอนโลตัส#ที่นอนLOTUSxJamesJi#Cloudsensation #LOTUSMattress#SweetDreamWithJameJi