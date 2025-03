UTO FEST เสิร์ฟความมันส์ เตรียมตัวกรี๊ดให้สุดเสียงไปกับศิลปินสุดปัง ที่จะมาสร้างโมเมนต์สุดฟินบนเวที!

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 ในงาน "2025 UTO FEST IN BANGKOK" ณ BITEC Bangna, Bangkokพบกับไฮไลท์ของงาน 2NE1 ที่เมื่อล่าสุดได้มาเจอแฟนชาวไทย ในคอนเสิร์ต '2024-25 2NE1 ASIA TOUR [WELCOME BACK] IN BANGKOK' วันที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา และวันนี้ 2NE1 ก็ได้ประกาศการกลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง โดยเข้าร่วมไลน์อัพในงาน UTO FEST ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำการเป็นที่รู้จักของแฟนชาวไทยมากยิ่งขึ้นโดยมีสุดยอดไลน์อัพที่จะทำให้เวทีลุกเป็นไฟ! 🔥-2NE1-KEY (SHINee)-CHANYEOL (EXO)-วงบอยกรุ๊ปไทย ATLAS***รายละเอียดการจำหน่ายบัตรจะแจ้งเร็วๆนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางของ UTO FEST / https://x.com/officialUTOFEST