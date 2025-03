เวสทิน โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ร่วมฉลอง “World Sleep Day” ด้วยบริการสร้างเสริมสุขภาพอันเป็นเอกลักษณ์

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา และต่อยอดจากแคมเปญ "Busy Resting" ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมกราคม 2568ซึ่งเป็นหนึ่งในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) กลุ่มแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกกว่า 30 แบรนด์ เดินหน้าผลักดันแนวคิดเรื่องการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ โดยโรงแรมและรีสอร์ทในแบรนด์เวสทินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) พร้อมต้อนรับแขกสู่ประสบการณ์การพักผ่อนเพื่อเติมพลังและคืนความสดชื่น เน้นให้เห็นว่าการพักผ่อนไม่ใช่เพียงแค่การสัมผัสความหรูหรา แต่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของชีวิตการมีชีวิตที่รีบเร่งตลอดเวลาได้กลายเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะทางสังคม ซึ่งบ่อยครั้งต้องแลกมาด้วยสุขภาพที่ถดถอย แต่ท่ามกลางความเหนื่อยล้าเช่นนี้ สถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไป เมื่อผู้คนเริ่มเรียกร้องสิทธิ์ในการพักผ่อนกลับคืนมา ด้วยการให้ความสำคัญกับสุขภาวะแบบองค์รวมและกลยุทธ์แบรนด์ที่ได้ปรับให้มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การนอนหลับที่ดีที่สุดสำหรับแขก ทำให้เวสทินสามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการได้อย่างต่อเนื่อง และนับตั้งแต่การเปิดตัว Heavenly Bed® ในปี 2542 ซึ่งไม่เพียงแต่พลิกโฉมอุตสาหกรรม แต่ยังกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับประสบการณ์การนอนในโรงแรม เวสทินได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในฐานะผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วยตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เวสทินยังคงพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แขกได้สัมผัสกับประสบการณ์การพักผ่อนที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะ โปรแกรม Sleep Well ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เมนู Sleep Well และ Sleep Well Lavender Balm เป็นอีกหนึ่งบริการที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเวสทินในการส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพ อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพที่ดีโดยรวม ปัจจุบัน เวสทินยังคงส่งเสริมแนวคิดด้านสุขภาพผ่าน 6 เสาหลักแห่งสุขภาวะ (Six Pillars of Well-Being) ได้แก่ นอนหลับดี (Sleep Well) กินดี (Eat Well) เคลื่อนไหวดี (Move Well) รู้สึกดี (Feel Well) ทำงานดี (Work Well) และผ่อนคลายดี (Play Well)“เวสทินเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านสุขภาวะในอุตสาหกรรมการบริการ โดยมุ่งมั่นในการช่วยให้แขกสามารถเสริมสร้างกิจวัตรของตนเองแม้อยู่ระหว่างการเดินทาง ผ่านแนวคิด 6 เสาหลัก ตั้งแต่ Eat Well ไปจนถึง Sleep Well วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการตระหนักถึงความสำคัญของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ และด้วยกระแสที่เติบโตขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ 'Sleep Tourism' นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเวสทินในการตอกย้ำถึงพันธสัญญาของเราที่จะดูแลสุขภาพของแขก ด้วยการมอบเครื่องมือและบริการที่ช่วยให้พวกเขาหลับสนิทตลอดคืน” จอห์น ทูมีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นจีน) กล่าวยกระดับการพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายด้วยโปรแกรม Sleep Wellโปรแกรม Sleep Well ของเวสทินเป็นหัวใจสำคัญของความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม โดยมอบประสบการณ์การนอนหลับที่ช่วยให้ผู้เข้าพักได้ทั้งพักผ่อนคลายและฟื้นคืนความกระปรี้กระเปร่าไปพร้อมกัน โปรแกรมนี้เน้นให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่มีคุณภาพในฐานะรากฐานของสุขภาพจิตและร่างกายที่ดี โดยเตียง Heavenly® Bed ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความสบายเหนือระดับให้กับนักเดินทางที่มองหาค่ำคืนแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง Sleep Well Menu ซึ่งมีให้บริการผ่านรูมเซอร์วิส ประกอบไปด้วยซูเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยในการนอนหลับและพักผ่อน นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังสามารถผ่อนคลายด้วย Sleep Well Lavender Balm ที่ผสานคุณค่าของน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยบรรเทาความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศแห่งการนอนหลับที่เงียบสงบ เวสทินยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการโรงแรม ด้วยการผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกและความใส่ใจในสุขภาพของผู้เข้าพักเนื่องในโอกาส World Sleep Day โรงแรมเวสทินทั่วภูมิภาคได้จัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะที่ช่วยส่งเสริมการพักผ่อน การฟื้นฟู และความผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์ Sleep Infusion Turndown ที่ให้บริการชาที่หลากหลายให้เลือกเพื่อความผ่อนคลายภายในห้องพัก รวมถึง ข้อเสนอพิเศษ ‘Celebrate Rest’ ห้องพักที่เอื้อให้ผู้เข้าพักได้หลีกหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันThe Westin Surabaya จัดกิจกรรม WestinWORKOUT นำโดย Run Concierges ของแบรนด์ ซึ่งเป็นคลาสออกกำลังกายในชุดนอนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจให้แขกได้ทั้งเคลื่อนไหวร่างกายและนอนหลับอย่างมีคุณภาพ The Westin Resort Nusa Dua, Bali จัดกิจกรรมสุขภาวะฟรี นำโดย Dr. Jitendra Pokhriyal ซึ่งเป็น Resident Wellness Ambassador และร่วมมือกับ The Westin Resort Ubud & Spa จัดแสดง Heavenly Bed pop-up ที่ห้างสรรพสินค้า Living World Mall เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับสวรรค์แห่งการนอนหลับที่มีชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยตัวเอง The Westin Jakarta ยกระดับค่ำคืนแห่งการพักผ่อนด้วยบริการเตรียมห้องก่อนนอน (turndown service) สุดพิเศษ ที่มาพร้อมกับชาคาโมมายล์ ช็อกโกแลตพราลีนท้องถิ่นที่ผลิตอย่างพิถีพิถัน และ Nusantara Night Calm Mist ที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้การนอนหลับเป็นการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ แขกยังได้เพลิดเพลินกับอุปกรณ์ ‘Stop Scrolling, Brush Stress Off’ ที่ช่วยให้ผ่อนคลายด้วยการขัดตัวแบบแห้งโดยใช้แปรงใยบวบที่มาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนThe Westin Goa มอบประสบการณ์พิเศษให้กับแขกที่เข้าพักในห้อง Pool Patio and Suite ด้วยแปรงเพื่อสุขภาพที่บรรจุในถุงผ้ากระสอบ เพื่อการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและบรรเทาความตึงเครียด และที่ The Westin Pune, Koregaon Park ได้ร่วมฉลองเทศกาลแห่งการนอนหลับเพื่อการฟื้นฟูด้วยการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อมอบประสบการณ์ที่แท้จริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าพักของแขกทุกคน The Westin Himalayas ได้เปิดตัว Sleep Well Tea Pop-Up ที่ให้บริการชาระดับพรีเมียม พร้อมด้วยช็อกโกแลตสุดพิเศษและข้อเสนอสำหรับการใช้บริการซิกเนเจอร์ทรีตเมนต์ที่ไม่เหมือนใคร เช่น Shirodhara, Aromatherapy, Sarvanga Abhyangam และ Sleep-Promoting Therapy ให้แขกได้ผ่อนคลายอย่างล้ำลึกเติมเต็มความสดชื่นกับการนอนหลับเต็มอิ่มที่ เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok) ที่ The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok แขกได้พบกับ Sleep Tip Card ที่เขียนด้วยลายมือระหว่างบริการ turndown service พร้อม QR code ที่เชื่อมโยงไปยัง Westin Sleep Playlist & Guided Meditation เพื่อช่วยให้การนอนหลับสงบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ส่วนที่ Zest Bar & Terrace แขกได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มค็อกเทลและม็อกเทลสูตรพิเศษ "Dreamy Nightcap" ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับ เช่น ดอกคาโมมายล์, น้ำผึ้ง และน้ำเชอร์รี่ทาร์ต เสิร์ฟคู่กับขนมขบเคี้ยวก่อนนอน ที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจเข้าสู่โหมดพักผ่อน ที่ The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket สปาที่มีชื่อเสียงอย่าง Heavenly Spa ได้มีบริการ Chakra Balancing Massage เพื่อปรับสมดุลพลังงานและเสริมสร้างความผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยังมี เสียงบำบัด (Singing Bowl) และ โยคะนิทรา (Yoga Nidra) ซึ่งนำโดยครูเมอายา (Kru Meaya) ที่ได้เปลี่ยน World Sleep Day ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสมาธิ และมอบ Lavender Pillow Mist ให้แขกเป็นของที่ระลึกเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการนอนที่สงบผ่อนคลายกิจกรรมเสียงบำบัดและโยคะ ที่เดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต(The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket)ที่ The Westin Maldives Miriandhoo Resort แขกได้สัมผัสประสบการณ์ “พักผ่อนแบบชาวเกาะ” (rest like an Islander) โดยสามารถเอนกายนอนบนเตียง Heavenly Bed ที่จัดไว้เป็นพิเศษในเลานจ์ของสนามบินน้ำ เป็นการฉลอง World Sleep Day พร้อมเสิร์ฟชามะรุมซึ่งช่วยเรื่องการนอนหลับและพักผ่อนก่อนออกเดินทางด้วยเครื่องบินน้ำ เมื่อเดินทางถึงรีสอร์ท แขกได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสมาธิและผ่อนคลายของแต่ละวัน เช่น Yoga Nidra และ Gyan Mudra เพื่อพาเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายที่ลึกและสมดุล ขณะที่ The Westin Manila ล็อบบี้ของโรงแรมได้ถูกเนรมิตให้เป็น Heavenly Sleep Pop-Up พร้อมด้วย Heavenly Dog Bed ซึ่งแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็จะได้สัมผัสกับบริการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพตามแบบฉบับของเวสทิน และที่ The Westin Resort & Spa Cam Ranh แขกได้รับ ช็อกโกแลตโฮมเมดสูตรพิเศษเป็นของขวัญก่อนนอน ซึ่งให้ทั้งความหวานละมุนและแสดงถึงความใส่ใจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Westin Hotels & Resorts และโปรแกรม Sleep Well หรือเพื่อทำการจอง กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ https://westin.marriott.com และติดตาม Westin Hotels & Resorts ได้ทาง Facebook, Instagram และ X