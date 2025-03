เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดโซนใหม่ Dear Wellness เดสติเนชั่นแห่งใหม่ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามไว้ในที่เดียว

ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต (Dear Tummy Lifestyle Supermarket) ชั้น G ไอคอนสยาม เดสติเนชั่นที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักช้อป รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกให้กับลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลือกสรร ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค เปิดตัวโซนใหม่ Dear Wellness (เดียร์ เวลเนส) รวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามกว่า 1,500 ไอเท็ม ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและความงามกรรมการ บริษัท อินเตอร์มาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ผู้คนหันมาให้ความสนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น ทั้งในเรื่องดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายและการสร้างสมดุลชีวิต การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตามและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงวิตามินและอาหารเสริมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดูแลร่างกายดังนั้น เพื่อตอบรับกับเทรนด์ที่คนยุคใหม่หันมาดูแลสุขภาพและความงาม เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต (Dear Tummy Lifestyle Supermarket) จึงได้เปิดตัว โซนใหม่ Dear Wellness (เดียร์ เวลเนส) โดยการคัดสรรและรวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ที่เป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Destination for your Wellness : OUR PASSION , YOUR WELLNESS” ไม่เพียงเท่านั้น เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ยังเพิ่มสินค้าสุดเอ็กซ์คูลซีฟจากแบรนด์ชั้นนำที่หาได้ยากมาไว้ในที่เดียว เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่พิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านอีกด้วย โดยภายในโซนประกอบไปด้วย 5 กลุ่มประเภทสินค้า•กลุ่มผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำโดยเภสัชกร ทั้งยารักษาโรคทั่วไปและยาควบคุม•กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เองตามความต้องการ ได้แก่ ยาในกลุ่มบรรเทาปวดลดไข้และวิงเวียนศีรษะ ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ยาแก้อาการท้องอืดและท้องเฟ้อ•กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม รวมผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ดังสำหรับดูแลสุขภาพ อาทิ Skincare Personal care และเครื่องสำอางไทยที่มีประวัติยาวนาน ทั้งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ•กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลากหลายประเภทที่เราคัดสรรมา เช่น เม็ดอมสมุนไพร ยาอมสมุนไพร สเปรย์กันยุงและแมลง ที่ปลอดภัยกับทุกคนในบ้าน และกลุ่มน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิค เป็นต้น•กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและวิตามิน เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี เรารวบรวมแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากลโดย Dear Wellness ได้รับความร่วมมือและไว้วางใจจากพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญอย่าง วรมิตร ดรักเซ็นเตอร์ ที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย และแบรนด์ชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ Tiger Balm, Blackmores, Counterpain, Propoliz, Snake Brand, TAKABB, Alcon, MUAY-Neobun, SRICHAND, KARMART, AMMELTZ YOKO YOKO, TROPICANA, เซียงเพียว, ศิริบัญชา, เบอร์ลิน, พาตาร์แลบ, เทวกรรมโอสถ เป็นต้นอีกหนึ่งความพิเศษที่เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต (Dear Tummy Lifestyle Supermarket) มอบให้กับลูกค้า คือบริการใหม่ You Shop We Ship ที่จะช่วยให้การช้อปปิ้งสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยบริการจัดแพ็กสินค้าและจัดส่งไปยังโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ You Shop We Ship ใกล้จุดแคชเชียร์ หมายเลข 4 เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำและบริการลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จากโซน Dear Wellness ได้แล้ว ที่ Dear Tummy Lifestyle Supermarket ชั้น G ไอคอนสยาม ซึ่งได้รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกให้กับลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เลือกสรร ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ ขนมขบเคี้ยว อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง และเครื่องดื่ม กลุ่มสินค้าอาหารสด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง รวมถึงกลุ่มสินค้าภายในครัวเรือน เดียร์ทัมมี่ ได้คัดสรรสินค้าที่ตรงกับความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ไว้อย่างครบครันไว้ที่นี่ที่เดียว เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. พร้อมอำนวยความสะดวกทุกท่านด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถโทรสั่งและจัดส่งสินค้าทั่วกรุงเทพฯ ผ่านทาง LINE OA: @deartummy หรือ โทร.088-971-803