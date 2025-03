นักวิจารณ์ประสานเสียง Snow White "ดีเกินคาด" ชมนักแสดงนำทั้ง 2 ดีงาม

ภาพยนตร์ที่นำแสดงโดย ราเชล เซเกลอร์ รับบท “สโนว์ไวท์” และ กัล กาด็อต รับบทราชินีใจร้าย ได้รับคำชมจากผู้ชมรอบปฐมทัศน์ว่า “ถือว่าประสบความสำเร็จในหลายด้าน” โดยผู้ชมคนหนึ่งกล่าวว่า เซเกลอร์ “โดดเด่นงดงาม” แม้ก่อนหน้านี้เธอจะถูกโจมตีหนักในโลกออนไลน์ก็ตามแม้เสียงตอบรับเหล่านี้จะมาจากบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งมักให้คำวิจารณ์ในเชิงบวกมากกว่านักวิจารณ์มืออาชีพ แต่ก็ทำให้หลายฝ่ายเริ่มจับตา Snow White ว่าอาจจะ “ไม่แย่อย่างที่คิด”แมตต์ เดอกรูต จาก Crooked Media เผยว่า “แม้จะโดนสังคมโจมตีไม่หยุด แต่ Snow White ฉบับรีเมคนี้ทำออกมาได้ดีเกินคาด! ราเชล เซเกลอร์คือดาราตัวจริง เพลงใหม่บางเพลงไพเราะจับใจ และภาพก็สวยงามสดใส กัล กาด็อตก็มาในชุดที่สวยสง่าตลอดทั้งเรื่อง” พร้อมให้คะแนน 3.5/5ด้าน พอล ไคลน์ จาก Film Hound magazine ก็เห็นด้วยว่า “ผมไม่คิดว่าจะพูดแบบนี้ แต่ Snow White เวอร์ชั่นนี้ถือว่าดีเลย เพลงประกอบเพราะ โดยเฉพาะเพลงเปิดเรื่องและเพลงของราชินี (ที่ดูร้ายลึก) เซเกลอร์เล่นบทนำได้ดี กาด็อตก็ดูสนุกกับบท ส่วน CGI คนแคระคือสิ่งที่พังที่สุดในการเล่าเรื่องครั้งนี้”ขณะเดียวกัน คริสโตเฟอร์ มิลส์ แห่ง Christopher Rates It ก็แสดงความประหลาดใจ “นี่คือเซอร์ไพรส์ใหญ่ของปี 2025 หนังที่โดนด่าเละที่สุดกลับกลายเป็นหนังที่ดีงาม หนึ่งในรีเมคดิสนีย์ที่ดีที่สุด ราเชล เซเกลอร์ คือ สโนว์ไวท์ อย่างแท้จริง เพลงเพราะ ภาพสวย (แม้คนแคระจะดูแปลกๆ) และบทหนังลึกซึ้งเกินคาด”แอช ครอสซาน จาก ScreenRant เผยว่า “แม้ทรงผมบ๊อบจะดูล้นๆ ไปบ้าง แต่หนังก็น่ารักมาก ข้อความที่ต้องการสื่อถ่ายทอดออกมาได้ดี สัตว์ป่าน่ารัก เซเกลอร์เสียงเพราะมาก ถึงขั้นเกือบน้ำตาไหล ทั้งที่ฉันไม่เคยร้องไห้เพราะหนังมาก่อนเลย”แม้กระทั่งเพจ We Love Physical Media ที่ออกตัวว่าไม่ชอบเซเกลอร์กับกาด็อต ก็บอกว่า “ไม่ชอบทั้งสองคนแต่ต้องยอมรับว่าหนังดีเกินคาด น่าจะทำรายได้ดี และกลายเป็น Top 5 รีเมคดิสนีย์ของผมเลย”ส่วน Skyler Shuler แห่ง DisInsider ก็กล่าวว่า “ยอมรับเลยว่ากังวลมาก แต่บอกได้เลยว่า Snow White คือเวทมนตร์ดิสนีย์ของแท้ จะเป็นหนังรีเมคคนแสดงเรื่องโปรดของใครหลายคนแน่นอน ใครชอบ Aladdin หรือ Cinderella ต้องชอบเรื่องนี้”อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ประทับใจ เพราะ Carl Kaka จาก Future of the Force วิจารณ์ว่า “แม้กาด็อตจะเล่นราชินีได้ดี แต่โดยรวม Snow White คือรีเมคที่ล้มเหลว เซเกลอร์ไม่เหมาะกับบทนี้ การเปลี่ยนเนื้อเรื่องกับเนื้อเพลงแย่มาก เอฟเฟกต์ก็ไม่ได้ดีอย่างที่หวัง เสียดายมาก”กระแสตอบรับนี้สอดคล้องกับแหล่งข่าววงในที่บอกว่า หนังเรื่องนี้ “อยู่ในระดับเดียวกับ” รีเมคคนแสดงเรื่องอื่นของดิสนีย์สำหรับ Snow White มีกำหนดฉายทั่วสหรัฐฯ วันที่ 21 มีนาคมนี้ โดยคาดการณ์รายได้เปิดตัวในอเมริกาประมาณ 50-56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางช่วงเวลาที่ตลาดหนังซบเซาหนังเรื่องนี้กำกับโดย มาร์ค เว็บบ์ (จาก The Amazing Spider-Man) ที่ต้องเจอปัญหามากมายตั้งแต่เริ่มสร้าง ทั้งยังกลายเป็นศูนย์กลางของสงครามวัฒนธรรม จนดิสนีย์ต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เช่น เปิดขายบัตรเข้าชมก่อนฉายจริงแค่ไม่ถึง 2 สัปดาห์ (ปกติเปิดล่วงหน้าเป็นเดือน) และจำกัดสื่อมวลชนไม่ให้สัมภาษณ์นักแสดงในวันเปิดตัว มีเพียงทีมงานของดิสนีย์เองที่สัมภาษณ์มาร์ติน เคลบบา (ผู้ให้เสียง "คนแคระจอมบ่น" หรือ Grumpy) ยังบอกกับ The Hollywood Reporter ว่าเสียใจที่ไม่มีงานพรมแดงเต็มรูปแบบ “แค่จัดปาร์ตี้ ดูหนัง แล้วจบเลย ไม่มีการเฉลิมฉลองสมเกียรติในฐานะ ‘หนังเรื่องแรกของดิสนีย์’ เลย เพราะพวกเขากลัวโดนโจมตีจากสังคม”ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ราเชล เซเกลอร์ เคยถูกแฟนดิสนีย์บางส่วนโจมตีหนักหลังวิจารณ์ Snow White เวอร์ชั่นต้นฉบับปี 1937 แถมยังเคยออกความเห็นทางการเมืองต่อต้านโดนัลด์ ทรัมป์ (ซึ่งเธอออกมาขอโทษแล้ว) รวมถึงสนับสนุนปาเลสไตน์ในสงครามอิสราเอล-กาซา ขณะที่ กัล กาด็อต ก็โดนอีกฝ่ายโจมตีเรื่องออกตัวสนับสนุนอิสราเอลในการสู้รบกับฮามาสระหว่างเดินสายโปรโมต หนังเรื่องนี้จึงต้องแยกสองนักแสดงหลักออกจากกันเกือบตลอด มีเพียงงานประกาศรางวัลออสการ์ที่ผ่านมา ที่ทั้งคู่ขึ้นเวทีด้วยกันครั้งเดียวเท่านั้น