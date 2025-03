VIV Asia 2025 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่: งานแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พร้อมประกาศปักธง! เชื่อมโอกาสสู่ตลาดอินเดีย

งานแสดงสินค้าระดับโลกด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ถึงอาหาร ครั้งที่ 17 ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอย่างล้นหลาม ตอกย้ำสถานะในฐานะเวทีเจรจาการค้าแบบ B2B ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอาหารเพื่อการบริโภคในเอเชีย ผู้เข้าร่วมกว่า 51,000 คนจาก 129 ประเทศ และมีผู้แสดงสินค้ากว่า 1,500 รายจาก 63 ประเทศทั่วโลก ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายพันล้านบาท พร้อมประกาศเปิดตัว!เชื่อมโยงโอกาสอุตสาหกรรมระดับโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานนี้นำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และโอกาสทางธุรกิจระดับโลก พร้อมดึงดูดผู้นำอุตสาหกรรม นักลงทุน และผู้ซื้อหลักจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และขยายเครือข่ายทางธุรกิจศูนย์กลางตลาดระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโปรตีนจากสัตว์VIV Asia 2025 เป็นเวทีเจรจาสินค้าระดับนานาชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์โปรตีนจากสัตว์ โดยมีผู้นำอุตสาหกรรมกว่า 700 คนจาก 55 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเพื่อแบ่งปันแนวโน้มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจMeat Pro Asia ยังคงเป็นเวทีสำคัญสำหรับโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ และในปีนี้ได้เปิดตัว Horti Agri Next (HAN) Asia ซึ่งเพิ่มมิติใหม่ให้กับ VIV Asia ทำให้งานนี้เป็นงานแสดงสินค้าระดับโลกที่ครบวงจรที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกันประกาศปักธง ! VIV Select India: การขยายตัวสู่ตลาดอินเดียในงาน VIV Asia 2025 มีการประกาศเปิดตัว VIV Select India (วิฟ ซีเล็กซ์ อินเดีย) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2569 ที่ Yashoboomi Convention Centre กรุงนิวเดลี อินเดีย โดยมีเป้าหมายเป็นเวทีเจรจาการค้าระดับนานาชาติสำหรับอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์ของอินเดีย ครอบคลุมโซ่อุปทานทั้งหมดตั้งแต่การให้อาหารสัตว์จนถึงการผลิตอาหารนาย Jeroen van Hooff ประธานและซีอีโอของ Royal Jaarbeurs และ VNU Group กล่าวว่า "อินเดียเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการผลิตโปรตีนจากสัตว์ ด้วยอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกที่ +8.1% เรามั่นใจว่า VIV Select India จะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระดับโลกกับตลาดอินเดียที่มีศักยภาพสูง"การจัดงานในกรุงนิวเดลีช่วยให้สามารถเชื่อมโยงผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์ของอินเดียอย่างยั่งยืนการเปิดตัว VIV Select India ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอุตสาหกรรมหลัก เช่น Poultry Federation of India (PFI), CLFMA (Compound Livestock Feed Manufacturers Association) และ INFAH (Indian Federation of Animal Health Companies) เพื่อรับรองการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งและความมั่นใจในตลาดอินเดียที่กำลังเติบโตเวทีแห่งนวัตกรรมและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมVIV Asia 2025 นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยในด้านการป้องกันโรคสัตว์ เกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู และการเลี้ยงปศุสัตว์แบบแม่นยำ ตลอดจนโปรแกรมสัมมนามากกว่า 150 เซสชั่น ที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 คน ไฮไลท์สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พาวิลเลียนจากประเทศชั้นนำ เช่น เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และเกาหลี รวมถึงโครงการ SMElevate Spotlight ที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพในภาคเกษตรกรรมและอาหารอีกหนึ่งนวัตกรรมสำคัญในปีนี้คือ AgriBITs ซึ่งมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคเกษตรและอาหาร โดยนำเสนอ AI, IoT, หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมสู่อนาคตของอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์VIV Asia 2025 ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมโปรตีนจากสัตว์ พร้อมประกาศขยายตัวสู่ตลาดอินเดียผ่าน VIV Select India ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียระดับโลกกับตลาดเกิดใหม่ โดยเน้นย้ำถึงความยั่งยืน นวัตกรรม และความร่วมมือระดับนานาชาติ