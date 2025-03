TOKYO GIRLS COLLECTION ฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบวาระ 20 ปี ชวน “ฟรีน - เบ็คกี้” ร่วมเดินบนรันเวย์

ฉลองความยิ่งใหญ่ครบรอบวาระ 20 ปี “Mynavi TGC 2025 S/S” ภายใต้ธีม HERE WE GO! ก้าวสู่อนาคตร่วมกัน ปลุกพลังเทรนด์แฟชั่นคอลเลกชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อนครั้งที่ 40 เน้นการสร้างสรรค์ร่วมกันด้วยคอนเซ็ปต์ “共創 (KYOUSOU) -co-creation-co-produce- ” โดยขนทัพคนดังและโมเดลจากแดนปลาดิบมาแน่นเวทีงาน TOKYO GIRLS COLLECTION (TGC) เป็นงานได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และคนดังระดับโลกหลายท่าน ก็ได้ให้เกียรติร่วมเดินบนรันเวย์ “Mynavi TGC 2025 S/S” ที่มีเอกลักษณ์นี้ และครั้งนี้ก็พิเศษสุดๆ เมื่อ 2 สาวศิลปินตัวแทนจากประเทศไทย อย่างและได้รับเกียรติมาร่วมเดินบนเวทีเดียวกับเหล่านางแบบ นักแสดง และศิลปินชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากขณะที่และ2 ศิลปิน J-Pop จากวงก็รู้สึกปลาบปลื้มมาก ที่ได้ร่วมเดินแบบเป็นครั้งที่ 3 ในช่วง SPECIAL FASHION SHOW STAGE พร้อมอวดลุคเท่สุด coolนอกจากนี้บนเวที ยังมีโชว์จากนักร้องชั้นนำมากมาย อาทิ 7 หนุ่มจากวง PSYCHIC FEVER ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นสนามกีฬาแห่งชาติโยโยงิ เพิ่มดีกรีความสุขแก่ผู้ชมงานกว่า 18,900 ท่าน นับเป็นภาพบรรยากาศสุดอบอุ่น ที่คนรักแฟชั่นต้องมาเช็กอินอย่างไรก็ตาม TOKYO GIRLS COLLECTION (TGC) ประกาศเตรียมลัดฟ้าจัดงานสุดยิ่งใหญ่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก รวมถึงวางแผนโรดแมปไปยังประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียอีกด้วยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นผ่านโซเซียลมีเดียทุกช่องทางดังนี้LINE : @TGC_LINEX:TGCnewsInstagram:@tgc_staffThreads:@tgc_staffTikTok:@TGC__officialYouTube: https://www.youtube.com/user/girlsTV Website: https://tgc.girlswalker.com/25ss/