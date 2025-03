"อิงฟ้า" ตอกย้ำความเป็นตัวแม่ เผยเสน่ห์สุดเย้ายวนเกินต้าน ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำหอม

ซึ่งแม้ทางแบรนด์ JANUA จะมีจุดแข็งรอบด้าน ทั้งคุณภาพของน้ำหอมที่ดี มีกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ ราคาคุ้มค่าเข้าถึงง่าย รวมถึงแพ็กเกจที่มีดีไซน์น่ารัก ทันสมัยมีสไตล์ จนทำให้ลูกค้าประทับใจ และมีการช่วยบอกต่อ รวมถึงมีการรีวิวจากอินฟลูเอนเซอร์ผู้ใช้จริง จนทำให้เกิดกระแสในทุกๆ แฟลตฟอร์ม! อย่างมากมายแล้ว การที่แบรนด์น้ำหอม JANUA คว้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ นับเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่หวังให้พลังมหาชนของ "อิงฟ้า" ช่วยเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับแบรนด์ให้ได้รับการพูดถึงและเป็นกระแสไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2568 แบรนด์น้ำหอม JANUA ได้จัดงาน Land of Perfume, Scent of JANUA Exclusive Event 2025 ณ UNION CO-EVENT MALL (G Floor), UNION MALL พร้อมเปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกสุดยิ่งใหญ่ ที่มาเผยตัวตนและเสน่ห์เหลือล้น ตอกย้ำความเป็นตัวแม่ผ่านน้ำหอมแคมเปญใหม่ล่าสุด อีกขั้นของความเซ็กซี่จากน้ำหอม JANUA กับความหอมสุดเย้ายวนใจ ไม่ว่าจะเป็น Passion Love (แพชชั่น เลิฟ) หอมแบบคนสวย เซ็กซี่ เย้ายวน น่าหลงใหล, Kiss Me More (คิส มี มอร์) หอมหวานน่ากิน มีเสน่ห์ น่าหลงใหล, Sexy on the Beach (เซ็กซี่ ออน เดอะ บีช) หอมเซ็กซี่จนสะกดทุกสายตา และ Bonnie Bo (บอนนี่ โบ) หอมละมุน น่ารักแบบคุณหนูดูแพงสุดๆโดยภายในงาน "อิงฟ้า" ได้จัดโชว์พิเศษ พร้อมร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับ และร่วมกิจกรรม Lucky Fan Sign ถ่ายรูปโพลารอยด์แบบ 1:1 พร้อมแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับผู้โชคดี นอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ค้นหาน้ำหอมในแบบที่เป็นตัวเองเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสน่ห์สุดเย้ายวนฉบับตัวแม่เจ้าของแบรนด์น้ำหอม JANUA เปิดเผยว่า "ในฐานะเจ้าของแบรนด์ JANUA รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ คุณอิงฟ้า วราหะ วันที่เรามองหาพรีเซนเตอร์ จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก คุณอิงฟ้า วราหะ เพราะคุณอิงฟ้าเป็นคนที่มีกระแสอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม และเป็นคนที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งสอดคล้องกับน้ำหอมแบรนด์ JANUA ของเราที่มีหลายกลิ่น หลายคาแรคเตอร์ซึ่งเราก็ได้เห็นพี่ฟ้าในหลายๆ บทบาท หลายคาแรคเตอร์ ก็เลยรู้สึกว่าพี่ฟ้าเป็นคนที่สามารถพรีเซ้นต์น้ำหอมแต่ละกลิ่นของเราผ่านตัวตนของพี่ฟ้าได้หลายสไตล์อย่างแน่นอน ซึ่งหลังจากได้พี่ฟ้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ปังมากขึ้น ในล็อตที่ 4 ออกไปประมาณ 5 แสนกว่าขวด ที่บอกว่า 10 ล้าน 20 ล้านคือเรื่องจริง แล้วพอได้พี่ฟ้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ทำให้ตัวแทน พาร์ตเนอร์และคู่ค้าเขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าพรีเซนเตอร์คนนี้จะต้องทำให้สินค้าขายดีแน่นอน แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ สมกับความเป็นอิงฟ้ามหาชาจริงๆ เลยค่ะ ก็ขอฝาก JANUA แล้วก็ฝากพี่ฟ้า พรีเซนเตอร์คนแรกของเราไว้ด้วยนะคะ"ด้านเปิดเผยว่า "ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ เลยค่ะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของน้ำหอม JANUA ซึ่งปกติเราก็ใช้น้ำหอมมาหลากหลายมาก วันนี้ก็มีแฮชแท็ก #น้ำหอมอิงฟ้า จริงๆ จังๆ ซักทีนึง และเป็นแบรนด์ที่ดังอยู่แล้ว จริงๆ ไม่ต้องมีฟ้าก็ขายดีอยู่แล้ว แต่ว่าก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ JANUA เพราะว่าจากที่เราใช้เองจริงด้วย แล้วก็ได้มาบอกต่อกับทุกๆ คนในวันนี้ อันนี้ก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเป็นน้ำหอมของอิงฟ้าจริงๆ ค่ะ วันที่ไลฟ์ได้ยอดขาย 1.6 ล้านบาทภายใน 1 ชั่วโมง ก็คิดว่าถ้าได้ไลฟ์ไปเรื่อยๆ อีกสักชั่วโมงนึงก็น่าจะได้มากกว่านี้ เพราะอาจจะด้วยตัวน้ำหอมที่เขาขายได้ด้วยตัวเองด้วย และแฟนๆ เขาก็รอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่พี่ฟ้าจะมาไลฟ์กับ JANUA สักทีเพราะว่าอย่างที่บอกน้ำหอมมันเป็นสิ่งที่คนที่ต้องใช้จริงๆ แล้วเวลาเราขายเราก็พูดด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์จริงๆ แล้วตัวเราก็ชอบน้ำหอม JANUA ตรงที่เหมือนกับตัวเรา อย่างบางทีคนก็มองว่าเราเท่ เราตัวแม่ เราตัวลูก เราน่ารัก เราเซ็กซี่ เราสามารถเป็นได้หลากหลายคาแรกเตอร์เหมือนกับน้ำหอมที่เราฉีด อย่างฟ้าเองก็ฉีดวันละกลิ่น บางวันมีสองกลิ่นก็มี แล้วแต่ลุกแล้วแต่สไตล์ที่เราชอบ มันก็บ่งบอกความเป็นเราได้ดี อย่างถ้าคาแรกเตอร์แบบโหม๋ ก็อยากให้โหม๋ เอา Passion Love ไปฉีด อยากให้โหม๋ได้รับอะไรที่มันติดแกรมบ้าง ความเป็นตัวแม่โหม๋มีอยู่แล้วแหละแต่อยากให้โหม๋เป็นแม่แบบติดแกรมบ้างแต่ถ้าเป็นคาแรกเตอร์แบบบางกอกคณิกา ก็อยากให้ฉีด Kiss Me More ล่ะกัน เพราะแม่กุหลาบเขาก็จะมีความเซ็กซี่ ตัวแม่ที่มีความติดแกรม แต่ว่ามีความเย้ายวนมากกว่าโหม๋นิดนึง แต่ถ้าเป็นอิงฟ้าในเวอร์ชั่นมิสแกรนด์ ก็จะเป็นกลิ่น Sexy on the Beach ล่ะกัน เพราะเรามีรอบชุดว่ายน้ำ มันก็ต้องมีสะบัดผม หมุนตัวแล้วได้กลิ่นอะไรอย่างนี้ และถ้าเป็นอิงฟ้าในลุกสบายๆ ก็จะเป็นกลิ่น Bonnie Bo ก็แล้วกันค่ะ ก็คือได้หมดทั้ง 4 กลิ่น และทั้ง 4 กลิ่นก็เป็นกลิ่นที่ขายดีของ JANUA ด้วย ฟ้าก็ขอฝาก JANUA ไว้ด้วย เชื่อว่าใครที่ได้สั่งไปจะต้องกลับมาสั่งซ้ำอย่างแน่นอน แล้วก็สามารถนำไปปักตะกร้าสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วย แล้วราคาก็เข้าถึงคนไทยอยู่แล้ว ซึ่งคุณภาพเทียบเท่าเคาต์เตอร์แบรนด์เลย ก็ฝาก JANUA ไว้ด้วย และอย่าลืม #น้ำหอมอิงฟ้า ด้วยนะคะ"