ขุดความเห็นอดีตพนักงาน เขียนบอก “Gold Medalist “ เคยสั่งโจมตี “ซอเยจี” บอกพ่อแม่ “คิมแซรน” หาไดอารีสีชมพูจะพบความจริง

เอ อดีตพนักงานของ Gold Medalist เคยแสดงความคิดเห็นโดยเขียนลงในช่อง YouTube ข่าวแห่งหนึ่ง ซึ่งข้อความได้ระบุว่า“4 ปีก่อน ฉันเคยทำงานให้กับ Gold Medalist แต่ถูกไล่ออกหลังจากปล่อยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ซอเยจี ให้สื่อ 2 สำนักทราบ อย่างไรก็ตาม นักข่าวไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจาก อีซารัง (ลูกพี่ลูกน้องของ คิมซูฮยอน และผู้ก่อตั้งบริษัท) ได้สั่งไม่ให้เผยแพร่ เพราะเกรงว่าจะทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายมันมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นกับ คิมซูฮยอน และ อีซารัง ลูกพี่ลูกน้องของเขา แต่ ซอเยจี กลับถูกใช้เป็นแพะรับบาป เพื่อปกปิดข่าวคราวดังกล่าว ซ้ำข้อกล่าวหาเชิงลบบางส่วนที่เกี่ยวกับเธอนั้นก็ออกมาจากภายในบริษัทGold Medalist ถึงขั้นเคยจ่ายเงินให้คนอื่นโกหกเกี่ยวกับ ซอเยจี กล่าวหาว่าเธอหยาบคายกับพนักงาน ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกุขึ้น และบริษัทก็จ่ายเงินให้บุคคลอื่นเพื่อเผยแพร่ข้อกล่าวหาเท็จเหล่านี้ พนักงานของบริษัทยังสร้างเรื่องเท็จว่าเธอเคยก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียน และ อีซารัง ก็สั่งให้นักข่าวขยี้ข่าวและเผยแพร่เรื่องโกหกเหล่านั้น”เอ ยังระบุด้วยว่าการที่ ซอเยจี เซ็นสัญญากับทาง Gold Medalist เป็นเพราะว่าเธอไว้ใจ คิมซูฮยอน แต่สุดท้ายเธอก็ถูกเอาเปรียบในขณะที่ต้นสังกัดได้ประโยชน์เอ ยังพูดถึง คิมแซรน ด้วยว่า “คิมแซรน รู้ข้อเท็จจริงที่สำคัญ ฉันต้องการส่งข้อความนี้ถึงพ่อแม่ของ คิมแซรน : หากคุณพบสมุดบันทึกปกสีชมพูของ คิมแซรน คุณจะค้นพบความจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับ คิมซูฮยอน คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไป Gold Medalist จะเปิดเผยตัวเองโดยไม่รู้ตัว”ตามรายงานระบุว่า ความคิดเห็นดังกล่าว ถูกเขียนขึ้นก่อนที่ คิมแซรน จะเสียชีวิต และดูเหมือนว่า พ่อแม่ของ คิมแซรน จะยืนยันว่า คิมแซรน มักจะเขียนบันทึกประจำวันจริงๆ และหน้าปกสมุดบันทึกก็เป็นสีชมพู ซึ่งตรงกับคำกล่าวอ้างของ เอซอเยจี เซ็นสัญญาพิเศษกับ Gold Medalist ในปี 2019 แต่ต่อมาเธอต้องเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคนข่มคนอื่น ควบคุมพฤติกรรม ความคิด และความรู้สึกของ คิมจองฮยอน ขณะที่ทั้งคู่คบหาดูใจกัน จนทำให้ ซอเยจี ที่กำลังโด่งดังจากซีรีส์ It's Okay Not to Be Okay ที่แสดงคู่กับ คิมซูฮยอน และมีข่าวว่ากำลังคบหากับพระเอกหนุ่ม ต้องเจอถล่มหนักจากชาวเน็ต จนทำให้เธอต้องหายหน้าไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่ส่วนตอนนี้ ซอเยจี เซ็นสัญญากับค่าย Sublime Artist Agency. ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2023ข่าวคราวที่ถูกจับเชื่อมโยงกันระหว่างเธอ กับ คิมซูฮยอน และ คิมแซรน จึงทำให้ ซอเยจี ออกมาเคลื่อนไหว โดยเขียนชี้แจงเมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า“ฉันไม่มีความสัมพันธ์หรือการติดต่อใดๆกับ เขา ( คิมซูฮยอน ) หรือ ญาติของเขา ( อีซารัง ) ฉันไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมฉันต้องมานั่งอธิบายเรื่องพวกนี้”