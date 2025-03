Prime Video เผยตัวอย่าง The Divorce Insurance (เกมรักประกันใจ) ครบรส ทั้งความรัก ตลก และดรามา

ซีรีส์โรแมนติก-คอมเมดี้เกาหลีชวนสัมผัสเนื้อหาแปลกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ด้วยเรื่องราวของทีมงานเฉพาะกิจของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันการหย่าร้างที่จะปกป้องอนาคตของคุณ นำแสดงโดยนักแสดงระดับแนวหน้าอย่างโดยตัวอย่างล่าสุดของซีรีส์ที่เพิ่งปล่อยออกมาวันนี้ตั้งคำถามกับผู้ชมว่า “จะมีไหม นโยบายประกันภัยเพื่อชีวิตที่เหลือที่มีความสุขของคุณ” เตรียมพบกับเหล่าตัวละครที่ผ่านการหย่ามาแล้วและกำลังค้นพบความรักใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้า Prime Video ในมากกว่า 240 ประเทศและเขตแดนทั่วโลกสามารถรับชมตอนใหม่ของ The Divorce Insurance (เกมรักประกันใจ) ได้ทุกวันจันทร์และอังคาร ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นต้นไปซีรีส์เรื่องนี้จะพาไปติดตามการพัฒนาแผนประกันภัยซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับหนึ่งในปัญหาที่กดดันที่สุดของโลกยุคนี้ นั่นคือการหย่าร้าง ตัวอย่างล่าสุดของซีรีส์นำเสนอภาพรวมเรื่องราวโรแมนติก-คอเมดี้ซึ่งเกิดขึ้นในทีมงานเฉพาะกิจของบริษัทประกันภัย โดยหนึ่งในสมาชิกคือตัวละครหลักอย่าง “กีจุน” ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการปลุกปั้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยการหย่าร้างที่ว่านี้อีดงอุค รับบทเป็น “โนกีจุน” นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ Plus Insurance กีจุนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการหย่าร้างมาอย่างโชกโชน หลังผ่านการแต่งงานและหย่าร้างมาแล้วถึงสามครั้ง ความคุ้นเคยที่มีต่อการหย่าจุดประกายให้เขาพัฒนากรมธรรม์ประกันการหย่าร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาอีจูบีน รับบทเป็น “คังฮันดึล” ผู้พิจารณารับประกันภัยที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเองผ่านการหย่าร้าง ด้วยบุคลิกที่แปลกและร่าเริง เธอเข้าร่วมทีมพัฒนาประกันการหย่าร้างของกีจุน และค่อยๆ รวบรวมความกล้าที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในขณะที่สร้างความสัมพันธ์ใหม่กับกีจุนอีกวางซู รับบทเป็น “อันจอนมัน” นักสำรวจความเสี่ยงที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด แม้ภายนอกจะดูสุขุมเยือกเย็น แต่จริงๆ แล้วเขาเป็นคนค่อนข้างขี้อาย การผจญภัยครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขากำลังเริ่มต้นขึ้น ในขณะที่เผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาประกันการหย่าร้างอีดาฮี รับบทเป็น “จอนนาแร” นักคณิตศาสตร์การเงินที่มองโลกผ่านมุมมองด้านการลงทุนล้วนๆ ด้วยความมั่นใจในการตัดสินใจทุกอย่างในชีวิต เธอเข้าร่วมทีมของกีจุนในฐานะที่ปรึกษาพิเศษ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มุมมองชีวิตของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปThe Divorce Insurance จะเริ่มสตรีมบน Prime Video พร้อมตัวเลือกคำบรรยาย 26 ภาษา และเสียงพากย์ 10 ภาษา ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการผลิตของ KT Studio Genie, MongJakSo และ Mondo StudioThe Divorce Insurance เป็นหนึ่งในคลังเนื้อหาของ Prime Video ร่วมกับผลงานจากประเทศไทยอย่าง Love Stuck รักวนลูป, Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า, Enigma คน มนตร์ เวท, LOL: Last One Laughing Thailand หัวเราะทีหลังปังกว่า ผลงานจากประเทศเกาหลี เช่น Newtopia, Spice Up Our Love, No Gain No Love, Jinny’s Kitchen 2, Apartment404, Marry My Husband อนิเมะสุดฮิต อย่าง Rurouni Kenshin (ซามูไรพเนจร) อีกทั้งยังมีผลงาน Amazon Original ที่ได้รับรางวัลและคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ อย่าง The Idea of You, Fallout, Road House, Invincible, Saltburn, The Lord of the Rings: The Rings of Power, Reacher, The Boys และผลงานที่ได้รับรางวัล Emmy และรางวัลลูกโลกทองคำ อย่าง Fleabag และ The Marvelous Mrs. Maisel เป็นต้น ทั้งนี้สมาชิก Prime Video สามารถรับชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มากมายที่รองรับ ค่าบริการ Prime Video ในประเทศไทยราคาเพียง 149 บาทต่อเดือนเท่านั้น