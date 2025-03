สมมงไทยแลนด์แดนอากาเซ่! อังกอร์คอนเสิร์ต [TRUSTY] มีแค่ประเทศไทย “ยูคยอม” ยกนิ้วโป้ง “โฮ่งมาก” #2025TRUSTY_ENCORE_IN_BANGKOK

#2025TRUSTY_ENCORE_IN_BANGKOK ครั้งนี้ ยูคยอมได้เริ่มต้นโชว์ด้วยเพลงแรก ‘When U Fall’ ต่อด้วย ‘I Want U Around’ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงทอล์กแรกที่ยูคยอมได้เปิดด้วยคำพูดอ้อนแฟนๆ สุดฤทธิ์ “สวัสดีคร้าบ ผมเป็นหนุ่มยูคยอมคร้าบ นี่ผมไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมครับทุกคน ทุกคนทำให้ผมมีความสุขเสมอเลยครับ สุดยอด โฮ่งมาก” พร้อมพูดเต็มปากเลยว่าอังกอร์สำหรับคอนเสิร์ต [TRUSTY] มีที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้น!

กลับมาไทยรอบนี้ใครๆ ก็ชมว่าพูดเก่งขึ้น แถมขี้เล่นแล้วยังขี้อ้อนด้วย สำหรับศิลปินหนุ่มเกาหลีที่ชื่อหรือออลราวน์เดอร์อีกคนแห่งวงการ K-POP และ K-HIPHOP ซึ่งความสามารถล้นตัว ทั้งสกิลแดนซ์ที่ไม่จมไม่หาย และไม่อายใครเรื่องร้อง นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มแม่ๆ และเหล่านูน่าไอก็อตเซเว่น (IGOT7 ชื่อแฟนคลับของวง GOT7 หรือที่แฟนๆ นิยมเรียกว่าอากาเซ่) อย่างไม่ต้องสงสัย งานนี้ยัง “สนุกมาก” “โฮ่งมาก” กับคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ไบเทค ไลฟ์ (BITEC Live) จัดโดย(Four One One Entertainment หรือ 411ent) ของจับมือต้นสังกัดและประเทศเกาหลีใต้ยูคยอม ที่เห็นแฟนๆ ตบเท้าเดินทางมาร่วมซัพพอร์ตกันอย่างเนืองแน่น ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ขนการแสดงจัดเต็มที่เรียกได้ว่าเต็มอิ่มครบรส แถมขนเพลงจากอัลบั้ม “TRUST ME” มาฝากแฟนๆ ยกอัลบั้ม รวมถึงเพลงฮิตจากวง GOT7 และ 2 เพลงใหม่ซึ่งยังไม่ได้ปล่อยอย่างเป็นทางการให้อากาเซ่ได้ฟัง และที่สุดของความพิเศษ ครั้งนี้เขาเลือกหยิบเพลงจากซีรีส์ไทยที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้อย่างเรื่อง “GELBOYS สถานะกั๊กใจ” มาร้องให้อากาเซ่ฟังแบบสดๆ ยิ่งกว่าปลาในตลาดอีกด้วยการแสดงคอนเสิร์ตไต่ระดับจังหวะกันด้วยเพลง ‘LOLO’ และ ‘Fine’ นับว่าเป็นช่วงเปิดคอนเสิร์ตที่เรียงลำดับการแสดงค่อยๆ เรียกเอเนอร์จีจากแฟนๆ ได้อย่างดี มาโยกกันต่อกับเพลง ‘WOOYAYAYA’ (우야야야), ‘Take You Down’, ‘All Your Fault’ (네 잘못이야), ‘Take It Slow’ (허리를 감싸고) และ ‘Say Nothing’ ส่วน ‘SHE’ (나의 그녀는) คือเพลงถัดมาที่หนุ่มหล่อเรืองแสงพูดเองเลยว่า เป็นเพลงเท่ๆ ของเขาที่อยากโชว์ให้แฟนๆ ได้ชม ต่อด้วยเพลงเต้นสนุกๆ อย่าง ‘Dance’, ‘Steppin’ และ ‘SHINE’ (빛이나) ก่อนจะส่งต่อเวทีและผู้ชมให้สนุกกันต่อกับโชว์ของ ดีเจ เวกอน (DJ WEGUN) ที่ขนเพลงฮิตจำนวนมากมามิกซ์ให้แฟนๆ ได้เอนจอยไปด้วยกันกลับมาจอยกับ ยูคยอม ต่อในเพลง ‘Be Alright’, ‘All About U’ และ ‘Sweet like’ นอกจากนี้ยังโชว์เพลงใหม่ที่ยังไม่ได้ปล่อยอย่างเพลง ‘딱풀’ และเพลง “SET ME FREE” ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกนอกจากเกาหลีใต้ที่ได้ชมเพลงใหม่ก่อนใคร! ไปกันต่อกับเพลง ‘Falling In Love’ และ ‘Ponytail’ ก่อนจะอวดอากาเซ่ด้วยเพลงไทยที่จริงใจ ซ้อมกันสดๆ บนเวทีไปเลยกับ ‘เลิกกั๊กแล้วรักก่อน’ (RED FLAG) เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง “GELBOYS สถานะกั๊กใจ” ทำเอาแฟนๆ หลงรักในความขี้เล่นของหนุ่ม GREEN FLAG ผู้นี้ไปตามๆ กันมาถึงคิวของเพลง ‘Summer Blues’ ซึ่งในระหว่างโชว์ ผู้ชมจากชั้นสองชวนกันร่อนจรวดกระดาษสีเหลืองส่งต่อความรักมาถึงบนเวที เป็นโปรเจกต์จากบ้านแฟนคลับที่น่ารักมาก โดย ยูคยอม ก็น่ารักกลับไม่โกงด้วยการเดินเก็บจรวดติดตัวกลับไปเป็นที่ระลึกด้วย จากนั้นฮีเสิร์ฟชุดใหญ่ไล่ไปตั้งแต่ ‘LA SOL MI’, ‘Love The Way’, ‘1 MINUTE’ (1분만) และ ‘Lights’ (불빛) พักหายใจกันเล็กน้อยแล้วเข้าช่วงอังกอร์ของคอนเสิร์ตอังกอร์ในครั้งนี้ ยูคยอม หยิบเพลง ‘WUH’ และเพลงจากวง GOT7 อย่าง ‘1+1’ ก่อนจะขอถ่ายภาพกับแฟนๆ โดยเหล่าอากาเซ่ไทยขอส่งท้ายด้วยเซอร์ไพรส์เป็นแฟนอาร์ตบนผืนผ้า ร่วมด้วยป้ายสโลแกนที่เขียนข้อความว่า "우리는 항상 유겸을 기다리고 있어요" (พวกเรารอคอยยูคยอมเสมอ) รวมถึงคลิปวิดีโอสัมภาษณ์น่ารักๆ จากอากาเซ่ทั้ง 383 คน ตามด้วยเซอร์ไพรส์คลิปวิดีโอจากทีมงานเกาหลีซึ่งได้แอบถ่ายทำกันในระหว่างเตรียมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่นเองยูคยอม หยิบเพลง ‘Hard Carry’ มาปิดท้ายคอนเสิร์ต #2025TRUSTY_ENCORE_IN_BANGKOK โดยมีเหล่าทีมงานเกาหลีรวมถึงซีอีโอกึ้งขึ้นเวทีมาหยอกๆ ศิลปินอันเป็นที่รักด้วยการรุมสาดน้ำฉ่ำเย็นสนุกสนานกันไป ยังไม่จบง่ายๆ เขาแถมเพลง ‘OOOWEE’ ที่เคยได้ร่วมงานกับศิลปินไทยอย่าง F.HERO และ TWOPEE และเพลงล่าสุดของวง GOT7 อย่าง ‘PYTHON’ เป็นความสนุกเต็มอิ่มตลอดสองชั่วโมงเต็ม ปิดท้ายด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์จาก YUGYEOM "ทุกคนครับ เดี๋ยวจะกลับมาในฐานะคอนเสิร์ตของ GOT7 นะครับ" สปอยล์ตูมใหญ่ กรี๊ดสนั่นไปทั้งฮอลล์ ** เตรียมพบกับคอนเสิร์ต GOT7 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เร็วๆ นี้ ** ส่วนจะจัดขึ้นเมื่อไร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางออฟฟิเชียลโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน @411ent ทุกแพลตฟอร์ม